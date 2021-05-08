С нами не соскучишься!

7 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...
  • Алексей Сафронов
    ...судьба Любой империи такова! 600 лет, это много...Почему распалась ...

8 кулинарных лайфхаков, чтобы на еду не уходила половина зарплаты

8 кулинарных лайфхаков, чтобы на еду не уходила половина зарплаты

В жизни каждой семьи наступает момент, когда следует потуже затянуть пояса и перейти в режим жесткой экономии до зарплаты. 

В этот момент возникает вопрос: какие блюда готовить, чтобы на продукты не уходила большая часть семейного бюджета? 

Мы делимся несколькими секретами, которые помогут питаться вкусно, но при этом не оставлять на рынках и в магазинах кучу денег.

8 кулинарных лайфхаков, чтобы на еду не уходила половина зарплаты

Лайфхак 1: Планируйте меню

Распишите меню на неделю. / Фото: fb.ru

Распишите меню на неделю.

Это предложение кажется странным только на первый взгляд. На самом же деле оно не только сокращает ваши расходы, но и экономит время – вы не ломаете каждый вечер голову над тем, что приготовить на ужин и не летите в магазин, обнаружив, что для спонтанно придуманного харчо не хватает томатной пасты.

Проведите ревизию холодильника, кухонных шкафчиков и, исходя из результатов, распишите меню на неделю. Напротив каждого блюда в скобках укажите ингредиенты, необходимые для его приготовления, и подчеркните те, которые нужно купить в магазине. Например: понедельник – овощное рагу (картофель, морковь, лук перец, зелень, кабачки).

Чтобы не потратить лишнего, правильно составляйте список покупок. Он не должен содержать неопределенных покупок, вроде «овощи», «крупа», «сладкое к чаю».

Только конкретика – 2 килограмма картофеля, 1 килограмм гречки, 3 банана. Особенно следует сдерживаться сладкоежкам, которые не могут устоять перед свежими круассанами и кусочком медовика. Определяться с пристрастиями следует еще дома – это убережет от покупки лишней шоколадки.

Обратите внимание: Продукты, которые вы употребляете регулярно, нет смысла покупать в крохотных упаковках. Пачки макарон по 300 граммов актуальны для холостяков, но не для семей с тремя детьми. В большой таре нужно покупать муку, соль, сахар, макаронные изделия, чай, кофе, гречку, рис и прочие продукты, которые обожают члены вашей семьи.

Лайфхак 2: Скажите «нет» полуфабрикатам

Полуфабрикаты обходятся дороже, чем блюда, приготовленные самостоятельно. / Фото: pinterest.ru

Полуфабрикаты обходятся дороже, чем блюда, приготовленные самостоятельно.

Пельмени, вареники, котлеты, которые готовятся 10-15 минут – это очень удобно, так как процедура занимает минимум времени. Однако их цена оставляет желать лучшего. Если подсчитать себестоимость домашних пельменей, даже с учетом оплаты вашего труда выйдет намного меньше, чем стоимость полуфабриката. Кроме того, вы будете уверены в качестве используемых ингредиентов. То же самое можно сказать о замороженных блинчиках с мясом или голубцах, купленных в отделе кулинарии. Они, безусловно, выручают, когда нет ни времени, ни желания готовить, однако если ваша задача – сэкономить на питании, блины придется жарить самостоятельно.

Лайфхак 3: Покупайте сезонны и локальные продукты

Клубнику лучше покупать летом, когда она вкусная и недорогая. / Фото: progomel.by

Клубнику лучше покупать летом, когда она вкусная и недорогая.

По закону подлости, больше всего мы жаждем тех продуктов, которых на ранке днем с огнем не сыщешь. Или сыщешь, но по баснословной цене и не очень хорошего качества. Так, клубника зимой ароматна и привлекательна, арбуз весной необычен и интересен, а мандарины летом желанные и красивые. Но если их продают в не сезон, то надеяться на адекватную цену не приходится. Поэтому предлагаем фруктами и овощами питаться летом и осенью, а зимой и весной отдавай предпочтение рыбе, мясу и прочим продуктам, которые не сильно зависят от времени года.

Точно такой же совет можно дать относительно локальной еды. Если в вашем краю не растут помидоры, замените их другим овощем. И понятно, что в морском городке намного выгоднее покупать рыбу, чем мясо. Учитывайте эти факторы при выборе еды и составлении меню, чтобы подойти к питанию разумно и экономно. Возможно, подобные фокусы и не позволят приготовить божественные блюда, о которых вы мечтаете, но сократить расходы на продукты – вполне.

Лайфхак 4: Готовьте супы

Супы полезные и сытные. / Фото: sportschool-ulsk.ru

Супы полезные и сытные. 

Наверное, самым бюджетным блюдом после картофельного пюре является суп. В его состав не входят редкие и дорогостоящие ингредиенты, он готовится полчаса и помогает быстро насытить всех членов семьи. Первые блюда всегда находятся в приоритете, за счет своей пользы и прекрасного вкуса, поэтому их обязательно нужно включать в меню. Кстати, если вы готовите блюда на мясном бульоне, не кладите курицу или свинину в суп после варки. Лучше достаньте мясо и перекрутите его в мясорубке – фарш понадобится для приготовления макарон по-флотски, тефтелей или фаршированных блинчиков.

Лайфхак 5: Используйте обрезки и остатки продуктов

Из обрезков овощей получается отличный бульон. / Фото: sportschool-ulsk.ru

Из обрезков овощей получается отличный бульон.

Есть некоторые продукты, а точнее их остатки, которые мы привыкли выбрасывать в мусорное ведро. Однако это серьезная ошибка. Например, кусочек моркови, который не получилось натереть на терки, станет ингредиентом супа, чистая луковая шелуха даст прекрасный золотистый акцент в прозрачном бульоне, а стебельки от зелени передадут свой невероятный аромат любому жидкому блюду, например, борщу. Советуем собирать эти очистки в отдельный контейнер и отправлять в морозилку. Как только емкость заполнится, используйте остатки продуктов для приготовления ароматного овощного бульона, который станет прекрасной основой для борща.

Лайфхак 6: Увеличивайте объем фарша за счет других продуктов

Добавьте в фарш натертый картофель. / Фото: prostoi-recept.ru

Добавьте в фарш натертый картофель. 

Мясо в чистом виде – это невероятно вкусно, но и весьма дорого. Самым бюджетным компонентом является фарш, поэтому советуем дополнить свое меню несколькими блюдами с его участием. Главное преимущество заключается в том, что в перекрученную мясную массу можно добавить все, что угодно. В результате объем фарша увеличивается в несколько раз, что значительно удешевляет стоимость готовой еды. Дополнительными ингредиентами могут служить кабачки, овсяные хлопья, картофель, капуста, морковь. Их цена совсем небольшая, зато финальный вкус и количества порций блюда точно порадуют.

Лайфхак 7: Находите альтернативу свинине

В период экономии заменяйте свинину бобовыми

В период экономии заменяйте свинину бобовыми

Конечно, полностью отказаться от мяса вряд ли получится, но если вы перешли в режим жесткой экономии, следует искать альтернативу. Самый безобидный способ – заменить свинину на курицу. Она не такая жирная, подходит для приготовления большинства блюд, среди компонентов которых значится «мясо». Не вариант? Тогда переходите на грибы, бобовые, субпродукты – они прекрасно выручают, когда нет возможности приобрести говяжью вырезку для медальонов.

Лайфхак 8: Включайте фантазию, когда готовите гарниры

Картофель можно презентовать по-разному

Картофель можно презентовать по-разному

Мясо и рыба не входят в категорию дешевых блюд. Но если уменьшить их порцию и дополнить оригинальным гарниром, получится улучшить ситуацию. Как вы понимаете, речь не идет о бесцветной перловке или классическом картофельном пюре, которое уже порядком надоело. Включите фантазию и Ютьюб – фуд-блогеры точно подскажут, какой необычный гарнир можно приготовить на ужин.

И самое главное – экономия не должна становится синонимом нездоровой пищи. Сегодня сбережете 100 рублей на еде, а завтра потратите тысячу на врачей. Поэтому хорошо думайте, прежде чем покупать те или иные продукты по акции. Кулинария в условиях ограниченного количества средств – это своеобразный экзамен для каждой хозяйки. Надеемся, что наши советы помогут сдать его на «отлично».

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

20 идей со всего мира, как приготовить бутерброд с сыром

Читать
Пироги мясные, грибные, сырные. Да какие любите, самые сытные и быстрые рецепты
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой помощник

Пироги мясные, грибные, сырные. Да какие любите, самые сытные и быстрые рецепты

Культ арахисовой пасты: почему американцы не могут обойтись без этого продукта
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Культ арахисовой пасты: почему американцы не могут обойтись без этого продукта

КОРН ДОГ - СОСИСКА В КЛЯРЕ.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

КОРН ДОГ - СОСИСКА В КЛЯРЕ.

Рагу из тыквы на сковороде. Добавляем бобов и полностью заменяем ими мясо
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Рагу из тыквы на сковороде. Добавляем бобов и полностью заменяем ими мясо

Блинчики с мясом и рисом
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Блинчики с мясом и рисом

8 кулинарных лайфхаков, чтобы на еду не уходила половина зарплаты
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

8 кулинарных лайфхаков, чтобы на еду не уходила половина зарплаты

ПЛОВ из гречки.
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

ПЛОВ из гречки.

Сало на водяной бане
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Сало на водяной бане

Готовим пирог из лаваша наоборот: в конце накрываем сковороду тарелкой и переворачиваем
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Готовим пирог из лаваша наоборот: в конце накрываем сковороду тарелкой и переворачиваем

Полезные пиццы из томатов: простой диетический рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Полезные пиццы из томатов: простой диетический рецепт

Балык из скумбрии в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Балык из скумбрии в домашних условиях

Селедка по-шведски: заворачиваем скандинавский бутерброд с рыбой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Селедка по-шведски: заворачиваем скандинавский бутерброд с рыбой

Что съесть на перекус без вреда для фигуры: 5 вкусных и полезных блюд
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Что съесть на перекус без вреда для фигуры: 5 вкусных и полезных блюд

Запеченный картофель на ужин в мини печи Мастерица. 2 Рецепта.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Запеченный картофель на ужин в мини печи Мастерица. 2 Рецепта.

Лепим сочные пельмени: добавляем в тесто растительное масло чтобы не разваривались
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Лепим сочные пельмени: добавляем в тесто растительное масло чтобы не разваривались

Соус с маринованными огурцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Соус с маринованными огурцами

Запечённая свиная рулька: «королевский» рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Запечённая свиная рулька: «королевский» рецепт

Пирог к 9-му мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Пирог к 9-му мая

Застрявшую между бетонными плитами лису спасли в Тверской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Застрявшую между бетонными плитами лису спасли в Тверской области

Мясо с картофелем по-французски
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Мясо с картофелем по-французски

Картофельный салат: сытное блюдо когда горячая еда надоела
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Картофельный салат: сытное блюдо когда горячая еда надоела

Куриное филе, запеченное в фольге
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Куриное филе, запеченное в фольге

Яичница на обед и ужин. Берем за основу 500 граммов грибов, а яйца добавляем в самом конце
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Яичница на обед и ужин. Берем за основу 500 граммов грибов, а яйца добавляем в самом конце

Салат за 5 минут. Настолько вкусный, что на столе не остается. Такой можно и каждый день
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Салат за 5 минут. Настолько вкусный, что на столе не остается. Такой можно и каждый день

Как нельзя готовить мясо: о худших ошибках предупредили эксперты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Как нельзя готовить мясо: о худших ошибках предупредили эксперты

Плов на костре в казане, как приготовить и не испортить
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Плов на костре в казане, как приготовить и не испортить

Сочные и мягкие отбивные из куриного филе в кляре
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Сочные и мягкие отбивные из куриного филе в кляре

Как приготовить сочные котлеты в духовке: все тонкости приготовления
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Как приготовить сочные котлеты в духовке: все тонкости приготовления

Макароны с водкой и барабулькой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Макароны с водкой и барабулькой

Свекольный салат из Франции: за 10 минут свекла и яйца становятся ресторанным блюдом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Свекольный салат из Франции: за 10 минут свекла и яйца становятся ресторанным блюдом

Мясо по-кремлевски. Готовим по рецепту советского ресторана: становится нежным словно паштет
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Мясо по-кремлевски. Готовим по рецепту советского ресторана: становится нежным словно паштет

1
Кому полезно есть зеленый горошек: интересные факты
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Кому полезно есть зеленый горошек: интересные факты

Границы рыб
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенские страсти

Границы рыб

Врач объяснил пользу солений и чайного гриба для кишечника
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Врач объяснил пользу солений и чайного гриба для кишечника

Что будем делать с оставшимися яйцами? 5 быстрых яичных паштетов с разными вкусами
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Что будем делать с оставшимися яйцами? 5 быстрых яичных паштетов с разными вкусами

Картина дня

наверх