Секретный язык символов натюрморта

Каким бы абсурдным это ни звучало, натюрморт имеет много общего с современными требованиями фотографии в Instagram: оба должны выглядеть идеально и желательно с оттенком искренности. Искусство натюрморта также не очень высоко ценилось и часто делалось скорее как украшение, нежели художественная роспись. Для большинства современных любителей искусства фантазии по натюрморту останавливаются на внешнем созерцании. Но что если бокал вина на столе имеет свое тайное значение? А бабочка на цветах несет глубокий религиозный посыл? Чтобы раскрыть истинную суть натюрморта, важно расшифровать секретный язык его символов.
Когда началась живопись натюрморта, она началась с цветов (и у каждого типа цветка было свое значение) или с кухонных предметов, разложенных на столе. Их называли не натюрмортом, а скорее фруктами или цветочками. Затем части завтрака, потом натюрморт банкета. Vanitas (лат. «тщеславие») - это картины с моральным посланием. Они напоминают зрителю о смерти, хрупкости человеческой жизни и краткости нашего существования. Художник использовал бы такие предметы, как череп, часы, зажженную свечу, чтобы представить ход времени. Книги, музыкальные инструменты (очень дорогие вещи в этот период) служат предупреждением о тщетности мирских занятий. Другими популярными темами, на которых художники концентрировались, были картины с продуктами земледелия и труда. Также использовались урожаи с моря, особенно фламандских мастеров из-за их непосредственной близости к морю и разнообразной торговли. Обычно, когда используются свежие продукты, символика натюрморта означает изобилие, богатство и щедрость высшего класса. Когда еда изображена как разлагающаяся, она демонстрирует тщетность и возможную смерть.
Формы
Треугольник в форме пирамиды, обращенной вверх, является знаком Святого Духа или Троицы в христианской символике. Направленный вниз треугольник - очень древний символ женственности и земли с ее женскими качествами (мать-земля).
Цветы и растения
Роза - это цветок Венеры, символ любви. Роза с шипами - страдания Девы Марии. Лилия - чистота. Лилия также может представлять Деву Марию. Подсолнух - символ преданности. Плющ, как вечнозеленый, символизирует вечную жизнь. Тюльпан является излюбленным предметом коллекционирования в Нидерландах XVII века. Символ безумия, безответственного и необоснованного отношения, дарованного Богом. Мак является цветком, который производит опиум - символ смертного греха и лени. Фиалки - скромность. Увядшие цветы - неизбежная смертность человеческой натуры. Разлагающиеся цветы часто включались в работы с различными богатыми предметами, которые изображали богатство, чтобы противопоставить красоту богатства неизбежности смерти. Подсолнух - преданность Ростки зерна, плюща или ветви лавра является символом возрождения и жизненного цикла.
Птицы и животные
Пчела, как и бабочка, являются символами надежды. Они довольно хрупки, поэтому являются напоминанием о хрупкости жизни. Бабочка - в религиозных символах является атрибутом души. Это также представляет воскресение Христа. Живая улитка и морские раковины - означают смерть и хрупкость. Улитка - также олицетворение лени и непорочного зачатия. Большие моллюски представляют двойственность природы, символ похоти, один из смертных грехов. Муравей - атрибут трудолюбия. Стрекоза (как подвид бабочки) - дьявольская натура. Птицы или пара птиц представляют собой воскресение души после смерти. Мышь, будучи очень плодовитым животным, стала символом распущенности и разрушения. Попугай, птицы и кошка - олицетворяют человеческие недостатки. Рыбы символизировали Христа. Кошки были великими символами обмана. Также подразумевают незаконную любовь. Веками кошки считаются загадочными, красивыми и экзотическими. Обезьяна представляет хаос. Она также символизируют человека, захваченного земными и чувственными желаниями. Обезьяна с яблоком изображает падение человека. Черепаха - долгая жизнь (черепаха имеет большую продолжительность жизни до 150 лет).
Символика продуктов
Артишоки, спаржа и клубника были символом плодов рая. Лимоны в прежние времена были очень дорогим и популярным продуктом. Кислые и горькие продукты символизирует обманчивую привлекательность или притяжение земных удовольствий. Очищенные лимоны указывают на двуличность. Мясо, ветчина, дичь и моллюски символизируют богатство и искушение, вновь обращая внимание на мимолетность роскоши. Яблоко - может означать любовь, знание, мудрость, радость и смерть. В религиозных работах оно обычно означает искушение и первородный грех. Персики - крепкое здоровье. Персик также символизирует истину и спасение и используется в качестве замены греховному яблоку. Креветки являются символами богатства и обжорства. Дорогие деликатесы, такие как моллюски и лимоны, ассоциировались с привилегированным образом жизни. Хлеб - плоть Христа и смирение. Гранаты - плодородие (метафора для Персефоны и Аида). Вино и виноград - святое причастие. Омар - богатство и искушение. Древесная текстура грецкого ореха символизировала крест. Моллюск символизирует Деву Марию. В современных работах они символизируют чувственность и удовольствия. Гнилые плоды - это символ старения. Зрелые плоды символизируют плодородие и изобилие.
Музыкальные инструменты
Музыкальные инструменты представляют краткость и преходящий характер жизни. Лютня - популярный символ любви. Лютня (со сломанными струнами) - смерть или раздор. Скрипка - бесполезность земного существования (легко ломающиеся струны символизируют оборванные нити времени)
Другие материальные элементы
Перья символизируют добродетели надежды, веры и милосердия (в религиозных делах). Также они представляют свободу и небеса. Черепа или кости на картине символизируют смертность. Восточные ковры- символизируют богатство. Это были эксклюзивные и дорогие вещи, которые ставились на столы для защиты цвета и качества древесины. Украшения или дорогая одежда - временная природа красоты и грех нарциссизма. Символизируют мимолетность красоты тела и природу мудрости в жизни человека. Песочные часы и механические часы - это скоротечность времени. Шелк (особенно, фиолетовый) - хвастовство, тщеславие и гордость. Шелк был самой качественной и дорогой одеждой в старые времена. Они были доступны только состоятельным людям. Фиолетовый цвет был редким и дорогим. Таким образом, фиолетовая шелковая одежда - яркий атрибут чрезмерной гордости. Книги, карты, ручка являются символом науки. Глобус - это Земля и Небо. Палитра с кистями, лавровый венок (обычно на черепе) - это живопись и поэзия. Свеча может указывать на то, что время прошло , вера в Бога. Когда свеча погашена, она означает смерть. Свеча может символизировать свет во тьме одинокого человека или свет Христа, очищение. Дымящаяся свеча или масляная лампа являются символом человеческой души. Медицинские инструменты - напоминание о слабости человеческого организма и болезнях. Кошельки для монет, шкатулки для драгоценностей, украшения и косметика предназначены для создания красоты, женственной привлекательности. И в то же время они связаны с тщеславием, нарциссизмом и смертным грехом высокомерия. Короны и скипетры - признаки преходящего земного владычества, которое контрастирует с небесным миропорядком. Мыльные пузыри - это краткость жизни и внезапность смерти (ссылка на выражение homo bulla - «человек - это мыльный пузырь»). Кубки, игральные карты, кости - признак неверных жизненных целей, поиск удовольствий в грехе. Зеркало символизирует правду или тщеславие. Раковины в натюрморте представляют рождение и плодородие. Меч символизирует силу, защиту, авторитет, мужество. Оружие - символ власти. Нож напоминает об уязвимости человека перед лицом смерти. Ключи - символизируют домашнее хозяйство. Карнавальная маска - это признак нехватки человеческого в том, кто ее носит. Безрассудное веселье. Пустой стакан символизирует смерть. Стекло символизирует хрупкость жизни и роскошь. Белоснежный фарфор - это чистота. Бутылка является символом греха пьянства.
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