Как вырастить голубую ель из веточки

Голубая ель — один из самых красивых представителей хвойных. Это дерево — украшение для любого участка и двора. Хотите, чтобы под вашими окнами выросла голубая красавица? Не спешите в магазин для садоводов!

Во-первых, саженцы не дёшевы, во-вторых, никто не даст вам гарантию, что выращенный где-то в других условиях, саженец приживётся, ну, а в-третьих, так интересно вырастить деревце самому от маленького черенка!

За посадочным материалом лучше идти поздней осенью, хотя можно сделать это и зимой. Идеально подойдут прошлогодние побеги. Черенки нужно срезать с концов веток.

Срезанные молодые веточки лучше транспортировать, завернув во влажную ткань. Не стоит затягивать с предпосадочной подготовкой — шанс на укоренение будет меньше.





Внизу каждого черенка с помощью острого ножа нужно сделать длинный косой срез. Также всю часть веточки, которая пойдёт в землю (5-7 см), необходимо очистить от хвои. Нижние веточки очень коротко (но не полностью) обрезают, чтобы они не забирали силу побега. Также на очищенной от хвои части рекомендуется сделать несколько косых неглубоких надрезов, вскрывая кору. После этого будущий саженец кладут в таз с раствором «Корневина» на сутки в тёплом месте. Чтобы черенки не всплывали, сверху в таз можно уложить тряпку, в которой их транспортировали.

Через сутки черенки из раствора вынимают и дают им слегка обсохнуть. Тем временем необходимо подготовить почву. На 3 части торфа берут 2 части песка и 1 часть агроперлита. Все составляющие тщательно перемешивают. Оптимальная посуда для высадки черенков — обычная пятилитровая бутылка, разрезанная пополам. В донце необходимо сделать 5-6 отверстий для выхода лишней влаги. В крышке — дырочку для вентиляции.На дно горшка насыпаем слой керамзита. Сверху — приготовленную почвосмесь. Теперь почву обильно поливаем отстоянной водой, которая должна свободно вытекать из «горшка».Непосредственно перед посадкой в голую часть черенка, на которой делались надрезы, втирается «Корневин». После этого саженец погружают в грунт на 5-7 см под углом 45°, а почву вокруг него слегка утрамбовывают. Интересный факт: лучше всего приживаются черенки, ориентированные строго на север! Так что не поленитесь — возьмите компас и направьте верхушки ваших черенков по стрелке.Контейнеры с саженцами накрывают крышкой (нужно постараться верхнюю часть бутыли втиснуть внутрь нижней — так удобнее поливать). Выставить горшки нужно в тёплом месте — например, на подоконнике, под которым есть батарея. Ещё один нюанс: в горшках на границе почвы нужно сделать по паре отверстий на разных сторонах. Они, как и отверстие в крышке, будут служить для вентиляции.Для полива, который необходимо проводить два-три раза в неделю, нужно просто открутить крышку и с помощью пульверизатора хорошо опрыскать хвою. Внутри мини-парника всегда должно быть влажно — вы должны видеть конденсат на стенках. Такой уход необходим черенкам в течение 2-3 месяцев, пока идёт укоренение.Через 3 месяца уже можно судить, прижилась ли голубая ёлочка. Если хвоя осталась зелёной, а на кончике саженца появилась почка, значит деревце хорошо укоренилось и пойдёт в рост. Теперь молоденьким ёлочкам нужно пройти адаптацию. Начинать нужно с того, что вы будете снимать крышку с парничков на 3 часа в течение трёх дней. Следующие три дня ёлочки будут стоять незакрытыми с утра до вечера, крышка наденется лишь на ночь. И после этого крышку можно будет окончательно убрать. Очень важно всё время помнить о поливе — земля постоянно должна быть влажной.В открытый грунт обычно высаживают двухлетние саженцы, однако можно попробовать посадить вашу ёлочку на улице уже в сентябре.Больше о технологии выращивания голубой ели из черенков — в видео ниже.