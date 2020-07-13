Говорят, что жизнь не так проста, как кажется — она намного проще. И если взглянуть на нее с юмором, станет намного легче справиться с большинством повседневных утомительных мелочей.
Коллекция правдивых открыток о нашей с вами жизни.
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30 открыток о том, как все есть на самом деле
Говорят, что жизнь не так проста, как кажется — она намного проще. И если взглянуть на нее с юмором, станет намного легче справиться с большинством повседневных утомительных мелочей.
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