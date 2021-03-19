Франты и флэпперы: мода эпохи джаза в 1920-х годах

В художественном музее Fashion and Textile Museum в Лондоне открылась выставка фотографий «1920s Jazz Age Fashion & Photographs», посвящённая эпохе джаза, последовавшей после окончания Первой мировой войны. Эпоха характеризовалась значительными социальными изменениями, в том числе сексуальным раскрепощением и эмансипацией женщин, что нашло отражение в одежде того периода. На выставке представлены фотографии из частных коллекций и архива James Abbe Archive.







Американская актриса немого кино Норма Толмадж в платье из шелка, который входил в моду, как и его искусственные заменители, 1922 год.







Звезда серии театральных постановок на Бродвее «Безумства Зигфелда» Долорес, 1919 год.







Актёр немого кино Рудольф Валентино и его супруга, художник по костюмам Наташа Рамбова, в Нью-Йорке, 1922 год.







Английский драматург Ноэл Кауард и его муза, актриса Гертруда Лоуренс, которой он посвятил серию пьес, 1923 год.







Американские сёстры-близнецы венгерского происхождения, танцовщицы и актрисы сестрички Долли, 1923 год.







Сестрички Долли, 1924 год.







Французский актёр и певец Морис Шевалье и его супруга, актриса Yvonne Vallée в платье в стиле флэпперов.







Американская танцовщица Луиза Брукс на съёмках французского фильма «Prix de Beauté» в Париже в 1929 году.







Ещё одна икона флэпперского стиля, американская актриса польского происхождения Джильда Грей, популяризировавшая танец шимми, 1925 год.







Джильда Грей, 1925 год.

Платья эпохи джаза были лишены корсетов, которые носили в викторианский период, и часто украшались ювелирными изделиями.







Танцовщица Andrée Spinelly, Париж, 1927 год.

В подобных нарядах, украшенных ювелирными изделиями, выступали танцовщицы, например в знаменитом кабаре «Мулен Руж» в Париже.







Долорес, 1925 год.

Силуэты становились размытыми, в моду входили нечёткие контуры.







Американская актриса немого кино Бесси Лав, популяризировавшая танец чарльстон, в Патау, 1925 год.

Бесси Лав, 1925 год.Фред и Адель Астер в мюзикле «Lady Be Good» , 1926 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)