Как поддерживать порядок в доме, не убивая на него все свободное время

Уборка - это занятие неприятное, но нужное. Как ни крути, но жить в доме, где господствуют горы мусора, далеко не каждому придется по душе.

Но что же делать, если всю неделю трудишься с утра до ночи, а потом единственный выходной придется посвящать уборке?

Не стоит отчаиваться, наши советы позволят не тратить все свободное время на рутинные домашние дела.

1. Горячие точки

Регулярная уборка в самых проблемных местах.

Чтобы реже мыть полы во всей квартире, достаточно просто контролировать состояние так называемых «горячих точек» квартиры. Такое название обусловлено тем, что в таких местах скапливается больше всего мусора, который в дальнейшем распространяется по всей квартире. Чаще эпицентрами грязи являются: прихожая, место домашнего питомца и пространство возле мусорного ведра. Регулярная десятиминутная уборка в этих местах позволит забыть про частое мытье полов во всей квартире.

2. Сложные загрязнения

Справиться со сложными загрязнениями.

Справиться со сложными загрязнениями на мебели и бытовой технике можно и без специальных моющих средств. Просто смочите губку водой и нагрейте ее в микроволновке. Тридцати секунд будет достаточно для того, чтобы губка стала горячей и смогла растворить сложные и застарелые пятна.

3. Коробка в прихожей

Коробка для мусора в прихожей.

Знаете, как мусор попадает в ваш дом? Удивительно, но он «заходит» через дверь вместе с вами. Чеки из сумочки, рекламные буклеты, билеты из кино, коммунальные счета и многое другое со временем оседает на полках вашей квартиры. Чтобы избежать замусоривания жилья, поставьте в прихожей небольшую коробку, которая будет служить пунктом временного хранения. Раз в неделю перебирайте содержимое коробки, раскладывая нужное по местам, а ненужное – в утиль.

4. Борьба с грязной посудой

Мойте посуду сразу после еды или готовки.

Многие люди имеют привычку в течении дня складывать посуду в мойку до тех пор, пока не вырастет гора до самого крана. Складывается впечатление, что такие люди ждут волшебника, который прилетит и вымоет их грязную посуду. Так как подобный расклад маловероятен, пора приучить себя мыть посуду сразу после еды или готовки. Данная процедура займет не больше пяти минут, так как отмыть от стенок свежие пятна проще, чем засохший жир. Через две-три недели ритуал своевременного мытья посуды войдет в привычку, а вы, внезапно для себя обнаружите, что раковина чистая и пустая.

5. Избавляемся от мусора

Боремся с завалами мусора.

Даже в идеально убранном помещении нет, нет, да найдется несколько ненужных вещей. А если ваша квартира не тянет на образец чистоты, то различного мусора в ней полно. Пора исправлять ситуацию. Для этого возьмите пакет и отправляйтесь гулять по квартире, собирая ненужный хлам и мелкий мусор до тех пор, пока не наберется 27 единиц. Мусором считаются бумажки, обертки от конфет, сломанные ручки, ненужные заколки, одинокие носки и тому подобное. Делайте это ежедневно до тех пор, пока не обнаружите, что мусора больше нет. Далее, проделывайте по настроению.

6. Проветривание

Проветривание санузла.

Еще одним проблемным местом, требующим особого ухода, является ванная комната. В помещении с высокой влажностью, без окон, очень быстро обнаружится грибок. Его легче предотвратить, чем избавится от уже появившегося. Все что для этого нужно – всегда оставлять дверь в санузел открытой, а шторку расправленной после водных процедур.

7. Увлажнение против пыли

Увлажнитель воздуха от пыли.

Пыль – это неизбежно! Причем появляется она со скоростью звука, не успеешь убрать во всей квартире, как на подоконниках уже виднеются пылинки. Увлажнитель воздуха немного облегчит процесс борьбы с этой неприятностью. Такая штуковина предотвратит оседание частиц пыли и шерсти домашних любимцев на мебели и продлит эффект чистоты. Только не переборщите, оптимальная влажность воздуха 20-30 процентов.

8. Закрытые шкафы

Закрытые шкафы вместо открытых систем.

Бывают люди, которые не любят убирать, но и жить в пыли не любят. В таком случае постарайтесь сделать так, чтобы большая часть ваших шкафов и шкафчиков имели дверцы. По возможности избегайте открытых полок – они и все предметы, стоящие там, будут только собирать пыль.

9. Волшебная коробка

Волшебная коробочка с безделушками.

Наверное, у каждой девушки есть такие безделушки, которые не приносят абсолютно никакой пользы, не используются, но и выкинуть их жаль. Обычно к таким относятся разные брелоки, бижутерия, свечи, красивые флаконы, игрушки и прочее. Так вот, все эти «сокровища» нужно собрать, сложить в одну красивую коробочку и поставить на полку. Когда к вам в гости будут приходить подруги с детьми, предложите малышам выбрать что-то из коробки. Это поможет на некоторое время занять ребенка, да и просто сделать приятно, подарив какую-то милую безделушку.

10. Чистый унитаз

Чистота унитаза.

Мытье унитаза явно не входит в список самых приятных дел. Однако и за его чистотой нужно следить. Сделать уборку в санузле менее болезненной поможет дезинфицирующее средство, которое нужно налить в подставку для ершика. Так, каждое последующее его использование будет приравниваться к небольшой уборке и дезинфекции. Также емкость с моющим средством будет работать подобно освежителю воздуха в санузле.

11. Мытье окон

Советы по мытью окон.

Ветер, снег и дождь способны в миг уничтожить все усилия, брошенные на мытье окон. Чтобы эффект от проделанной работы сохранился надолго, покройте окна после мытья тонким слоем водоотталкивающего средства. Также запомните, что лучшее время для мытья – первая половина дня, когда солнце еще малоактивное. На солнцепеке моющие средства будут моментально высыхать, оставляя за собой подтеки.

12. Контроль времени

Уборка по часам.

Вспомните, сколько времени у вас уходит на качественную полноценную уборку дома. Обычно она занимает не менее 2-3 часов. Для одного дня, особенно выходного, - это очень много. Однако, если вы будете уделять уборке 20 минут ежедневно, вам не придется корячиться со шваброй целый день. Просто включите на телефоне таймер, выберете зону и очистите ее как следует.

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