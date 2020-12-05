Города-призраки со всего света

В мире полно городов-призраков — опустевших, разграбленных, пришедших в упадок. Количество таких «населенных» пунктов пугает. Но что пугает еще больше, так это атмосфера, царящая там. Люди постоянно забрасывают города и деревни — из-за экономического кризиса или (что более вероятно) из-за стихийных бедствий. И после них обычно остается пугающая пустыня, в которой в самый раз снимать фильм ужасов. Если вы планируете провести отпуск в необычном месте — городе-призраке — милости просим!











1. Даллол, Эфиопия Когда-то Даллол был процветающим горнодобывающим городом в Эфиопской пустыне.







2. Но его жители покинули город в конце 1960-х.







3. Нова-Сидад-де-Киламба, Ангола Киламба строилась для 500 000 человек, но сейчас население города намного меньше.







4. В 2013 году было продано всего 220 квартир из первой партии завершенных (2800 квартир).







5. Колманскоп, Намибия







6. Этот пустынный город южноафриканской страны появился благодаря лихорадке по добыче алмазов в регионе.







7. Когда-то здесь было казино, больница и школа. После окончания Первой мировой люди забросили этот город, потому что объемы добычи алмазов резко сократились.







8. Пирамида, Шпицберген, Норвегия Швеция построила этот шахтерский поселок в 1910 году, хотя он находится на территории Норвегии.

После этого поселок был продан России в 1927 году.9. Россия управляла им до 1998 года. В этом городе стоит самая северная статуя Ленина в мире.10. Орадур-сюр-Глан, Франция11. Эта небольшая деревушка была разрушена в 1944 году немцами . Фашисты устроили здесь настоящую бойню — они убили всех 642 жителей поселка, включая 205 детей.12. После войны власти решили сохранить деревню в качестве музея под открытым небом, чтобы отдать дань памяти тому, что здесь произошло.13. Пегрема, Республика Карелия, Россия14. Эта небольшая русская деревня была полностью заброшена после Октябрьской революции 1917 года. Здешние полуразрушенные дома представляют собой живописный образ дореволюционной деревянной архитектуры.15. Чайтен, Чили16. В мае 2008 года поселок Чайтен был полностью эвакуирован , когда совсем рядом начал извергаться одноименный вулкан.17. Это было первое извержение данного вулкана за 9000 лет. После извержения на поселок обрушилось наводнение.18. Жилые застройки в Эль-Киноне , Испания19. Эти жилые застройки в количестве 13 500 домов были построены в начале 2000-х гг., в пик бума недвижимости.20. Стоимость затеи — почти 12 миллиардов долларов . В итоге было продано лишь несколько квартир, и теперь город заброшен.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: