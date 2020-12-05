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Города-призраки со всего света

В мире полно городов-призраков — опустевших, разграбленных, пришедших в упадок. Количество таких «населенных» пунктов пугает. Но что пугает еще больше, так это атмосфера, царящая там. Люди постоянно забрасывают города и деревни — из-за экономического кризиса или (что более вероятно) из-за стихийных бедствий. И после них обычно остается пугающая пустыня, в которой в самый раз снимать фильм ужасов. Если вы планируете провести отпуск в необычном месте — городе-призраке — милости просим!

Города-призраки со всего света

Города-призраки со всего света

1. Даллол, Эфиопия Когда-то Даллол был процветающим горнодобывающим городом в Эфиопской пустыне.

Города-призраки со всего света

2. Но его жители покинули город в конце 1960-х.

Города-призраки со всего света

3. Нова-Сидад-де-Киламба, Ангола Киламба строилась для 500 000 человек, но сейчас население города намного меньше.

Города-призраки со всего света

4. В 2013 году было продано всего 220 квартир из первой партии завершенных (2800 квартир).

Города-призраки со всего света

5. Колманскоп, Намибия

Города-призраки со всего света

6. Этот пустынный город южноафриканской страны появился благодаря лихорадке по добыче алмазов в регионе.

Города-призраки со всего света

7. Когда-то здесь было казино, больница и школа. После окончания Первой мировой люди забросили этот город, потому что объемы добычи алмазов резко сократились.

Города-призраки со всего света

8. Пирамида, Шпицберген, Норвегия Швеция построила этот шахтерский поселок в 1910 году, хотя он находится на территории Норвегии.

После этого поселок был продан России в 1927 году.

Города-призраки со всего света

9. Россия управляла им до 1998 года. В этом городе стоит самая северная статуя Ленина в мире.

Города-призраки со всего света

10. Орадур-сюр-Глан, Франция

Города-призраки со всего света

11. Эта небольшая деревушка была разрушена в 1944 году немцами. Фашисты устроили здесь настоящую бойню — они убили всех 642 жителей поселка, включая 205 детей.

Города-призраки со всего света

12. После войны власти решили сохранить деревню в качестве музея под открытым небом, чтобы отдать дань памяти тому, что здесь произошло.

http://vs-t.ru/goroda-prizraki-so-vsego-svetaГорода-призраки со всего света

13. Пегрема, Республика Карелия, Россия

Города-призраки со всего света

14. Эта небольшая русская деревня была полностью заброшена после Октябрьской революции 1917 года. Здешние полуразрушенные дома представляют собой живописный образ дореволюционной деревянной архитектуры.

Города-призраки со всего света

15. Чайтен, Чили

Города-призраки со всего света

16. В мае 2008 года поселок Чайтен был полностью эвакуирован, когда совсем рядом начал извергаться одноименный вулкан.

Города-призраки со всего света

17. Это было первое извержение данного вулкана за 9000 лет. После извержения на поселок обрушилось наводнение.

Города-призраки со всего света

18. Жилые застройки в Эль-Киноне, Испания

Города-призраки со всего света

19. Эти жилые застройки в количестве 13 500 домов были построены в начале 2000-х гг., в пик бума недвижимости.

Города-призраки со всего света

20. Стоимость затеи — почти 12 миллиардов долларов. В итоге было продано лишь несколько квартир, и теперь город заброшен.

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