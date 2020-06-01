Самые красивые пары в кино

Кому много-много красоты прямо с утра? Предлагаем ознакомиться с подборкой самых красивых кинематографических пар. Здесь Ричард Гир и Джулия Робертс, Наталья Негода и Андрей Соколов, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем и многие другие.



Вивьен Ли и Кларк Гейбл Хамфри Богарт и Ингрид Бергман Грегори Пек и Одри Хепберн Ирина Алферова и Александр Абдулов Ким Бейсингер и Микки Рурк Голди Хоун и Курт Рассел Наталья Негода и Андрей Соколов Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей Ричард Гир и Джулия Робертс Майкл Дуглас и Шэрон Стоун Майкл Китон и Мишель Пфайффер Марчелло Мастроянни и Софи Лорен Джим Керри и Кэмерон Диаз Хоакин Феникс и Лив Тайлер Антонио Бандерас и Сальма Хайек Брюс Уиллис и Милла Йовович Венсан Кассель и Моника Беллуччи Киану Ривз и Шарлиз Терон Крис Нот и Сара Джессика Паркер Риз Уизерспун и Ройан Филипп Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс Брэд Питт и Анджелина Джоли Хавьер Бардем и Пенелопа Крус Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон



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