Непривычно хорошие российские фильмы, которые стоит посмотреть

Любой может с ходу припомнить приятные нашему сердцу исключения: «День радио», «Мама, не горюй», «Левиафан», «Географ глобус пропил» или «Горько!» — но к чему их перечислять, если их и без того все видели. Большинство приличных отечественных картин — скромные, почти камерные авторские работы без пиротехники, спецэффектов и пиара. Толковых работ могло было быть еще больше, если бы не нагнетание чернухи, которой упиваются наши страдающие от депрессии и вздутия живота режиссеры. Впрочем, и чернуху можно снимать с трезвой головой и светлыми помыслами, потому мы ее не сбрасываем со счетов окончательно.











Изображая жертву

Антикиллер Д.К: Любовь без памяти

Рассказы

Морфий

Всё и сразу

Чужая

Упырь

Шапито-шоу

Неадекватные люди

Территория

Обстоятельства

Околофутбола