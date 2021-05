Экстравагантные дамы в годах, доказавшие, что необычный стиль – не только для молодых

Анна Пьяджи – женщина-легенда

Невероятный стиль Анны Пьяджи.

Пьяджи бросила вызов всему модному миру.

Шляпки от Стивена Джонса.

Вечно молодая Бадди Винкл

Фотографии из инстаграма Бадди Винкл.

Модный блог стал для Бадди спасением от депрессии.

«Гигантский эльф» Линн Ягер

Линн Ягер - самый влиятельный модный критик в мире.

Сказочные наряды Линн Ягер.

Парижская ведьма Диана Перне

Модный критик, парфюмер, дизайнер и немного ведьма Диана Перне.

Черный цвет - ее любимый.

Эти экстравагантные дамы близки миру моды, как никто другой – и потому рекомендации стилистов «для женщин за…» вызывают у них только смех. Они не боятся казаться странными, смешными, непохожими ни на кого на свете. Они не приемлют запретов и сами создают тренды, их образы копирует молодежь , а главный их девиз – радоваться жизни, пока не поздно. В конце концов, когда, как не в 80 лет, щеголять в радужном купальнике или шляпе с британским флагом?В юности она работала посудомойкой, няней и переводчицей – пока в тридцатилетнем возрасте не возглавила раздел моды в журнале Arianna. Все свои ранние статьи она печатала на ярко-алой машинке Olivetti, созданной скандальным дизайнером Этторе Соттсасом. Пьяджи собрала огромную коллекцию винтажных вещей, которым не давала шанса запылиться в шкафах и на полках – ее экстравагантный стиль, смешение остромодных творений дизайнеров и находок с блошиного рынка, стал открытием для консервативной модной индустрии. Никто не видел ее дважды в одном и том же наряде, ее гардероб насчитывал две с половиной тысячи одних только платьев. Пьяджи была первой женщиной, решившейся стать «модным фриком», сломать представление о том, как полагается выглядеть работнице «глянца».Еще в конце 1980-х Пьяджи сначала возглавила журнал Vanity Fair (и вывела его в лидеры печатной прессы), а затем стала творческим консультантом итальянского «Vogue». Ее считали одной из самых влиятельных персон в опасном мире модных журналов. Она дружила с Карлом Лагерфельдом, Маноло Блаником , «безумным шляпником» Стивеном Джонсом…Анна Пьяджи скончалась в 2012 году, но и сегодня остается культовой фигурой в мире моды. Ее стиль анализируют, наряды демонстрируют на выставках (например, в британском музее Виктории и Альберта), ей подражают молодые модницы и модники, а дизайнеры посвящают ей коллекции.Бадди Винкл прославилась в возрасте восьмидесяти шести лет, когда завела аккаунт в Instagram и принялась выкладывать там не фото внуков и ухоженных клумб, а селфи в безумных нарядах – футболках с психоделическими принтами, виниловых платьях , блестящих велосипедках…Видео, снятое ее внучкой, где Бадди лихо курит самокрутку, привело в аккаунт бабушки сотни и тысячи подписчиков (хотя на самом деле Винкл не курильщица, хотя и выступает за легализацию медицинской марихуаны в штате Теннеси). И вот она уже становится фотомоделью для брендов нижнего белья, лицом рекламной компании бренда Missguided, а Майли Сайрус, кумир молодежи, называет Бадди своей ролевой моделью…Девиз Бадди Винкл – «живем один раз, так давайте веселиться» (а еще – «увожу ваших парней с 1928 года»). Она обожает устраивать вечеринки, танцевать и проводить время в компании друзей своей правнучки, которая и выступает ее стилистом . Яркие наряды Бадди любила с юных лет, но модный блог спас ее от депрессии после смерти мужа и сына.У эксцентричной дамы много недоброжелателей, или, говоря языком современного интернета, хейтеров, но их грубые комментарии ее не печалят. «Я молюсь за вас!» - отвечает она всем критикам. Бадди мечтает вдохновить множество пожилых людей по всему свету не замыкаться в себе и продолжать радоваться жизни.Рядовому обитателю интернета Линн Ягер известна как странная пожилая дама, раскритиковавшая стиль Меланьи Трамп. Она и есть модный критик – самый влиятельный из ныне живущих, икона стиля и бессменная (а возможно, бессмертная – кто поверит, что Ягер не существо из иного мира?) сотрудница Vogue. Ее журналистский путь начался с маленькой неприятности – на остатки кредита, взятого на обучение, Линн накупила платьев… и осталась без гроша. Тогда она решила подзаработать и устроилась в рекламный отдел The Village Voice. Ее первая же статья ушла в печать с указанием авторства – и последующие тридцать лет Линн отдала этому журналу.В своих статьях она призывает слушать не дизайнеров и стилистов, а себя, ратует за индивидуальность и не упускает случая поиронизировать над люксом, ведь ее читательницы не готовы отдать за платье втрое больше денег, чем зарабатывают в месяц . Ягер славится своим чувством юмора и безжалостностью к признанным авторитетам мира моды. Ее ядовитое перо не щадит никого – но при этом множество дизайнеров считают Линн своей лучшей подругой. Своим эксцентричным макияжем Линн обязана неврологическому заболеванию – прозопагнозии. Ягер не различает лица, даже свое собственное на фото узнать неспособна, и потому создала образ, который не так-то просто забыть или перепутать.Парижские школьники на полном серьезе считают ее ведьмой за викторианский черный total look. Госпожа Перне не против такой трактовки ее образа и не выходит из дома без множества брошей в виде пауков и жаб. Но занимается она вовсе не приворотами, порчей и зельеварением (впрочем, нет, зелья в ее репертуаре имеются – как марка необычной авторской парфюмерии). Диана Перне - родоначальница модной интернет-журналистики. В 2005 году она создала первый в истории фэшн-блог ASVOFF («A Shaded View on Fashion Film»), а затем – фестиваль короткометражных фильмов о моде с таким же названием.В прошлом Перне и сама дизайнер, она начала носить черную одежду еще в 80-е, чтобы отвлечься от принтов и оттенков, с которыми ей приходилось иметь дело. Так этот цвет стал ее униформой. Когда неожиданно умер ее горячо любимый муж, Перне выбрала для себя образ «итальянской вдовы». Со временем боль утраты прошла, а стиль остался. В ее жизни нет продуманной стратегии, четкого плана, она всегда легко меняла места жительства, работу, проекты… Неизменным остается лишь ее стиль, хотя Перне и уверяет, что в детстве была без ума от розового, а в юности с ног до головы облачалась в антикварные белые кружева. Она живет в очень ярком доме с многоцветным интерьером, любит яркие букеты и иногда облачается в алый халат. Но черный цвет, по ее словам – самый энергичный и питает ее силой.