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Блеск и нищета квартир из нашего детства

Евгения Максимова родилась в болгарском городе Русе на берегу Дуная. Она окончила Венский университет, где изучала журналистику и коммуникации. Евгения — талантливый фотограф-самоучка. На самостоятельное овладение тонкостями фотоискусства ее сподвигла внезапная смерть матери, знаменитой болгарской художницы.

«Этот таинственный процесс — когда я смотрю в видоискатель и нажимаю на кнопку спуска затвора — помогает мне преодолеть шок, притупить боль и перенести душераздирающую реальность ощущения потери. Прошло уже много времени, и фотография постепенно стала моим любимым способом выражения себя. Для меня сейчас это главный способ поделиться с миром своими ощущениями и восприятием окружающей меня действительности», — рассказывает Евгения.

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

Блеск и нищета квартир из нашего детства

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