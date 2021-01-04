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Почему на многих старых деревенских домах начала прошлого века нет печных труб


Почему на многих старых деревенских домах начала прошлого века нет печных труб

На старых, еще черно-белых фотографиях отечественных деревень можно увидеть дома без наличия дымовых труб. У внимательного человека сразу же возникает вопрос о том, как в доме посреди фактически дикой местности в наших широтах может не быть печи. Ведь это не только способ обогрева жилища, но еще и основное приспособление для готовки еды, ее хранения и поддержания высокой температуры уже готовых блюд.

Вот такие хаты. |Фото: gpedia.com.

Вот такие хаты. |Фото: gpedia.com.

 

Условные «трубы» в избах в наших широтах были всегда, как и печи внутри помещения. Суть дела в том, что в старину они могли очень сильно отличаться от того, что мы привыкли видеть в деревнях XX века. Особенного, его середины и второй половины. Каменная или глиняная печь в деревенском доме была всегда. Однако топить избу могли «по-черному». Это когда дым из печи попадает прямо в помещение, а затем выходит из него через дверной проем или через небольшое вентиляционное отверстие в стене.
Отопление велось по-черному. |Фото: www.9111.ru.

Отопление велось по-черному. |Фото: www.9111.ru.

 

Именно по этой причине на многих фотографиях деревенских домов даже начала XX века можно не увидеть легко узнаваемых печных труб. И это несмотря на то, что топить избы «по-черному» запретил еще Петр I. Впрочем, тогда его указ касался только городских построек.
В деревнях, селах и на хуторах дома с отоплением «по-белому» появлялись очень медленно. Как правило печи с классической трубой были только у самых зажиточных жителей.
Печи были всегда. |Фото: fotokto.ru.

Печи были всегда. |Фото: fotokto.ru.

 

Отопление избы «по-черному» - вещь достаточно суровая. Нужно ли говорить о том, что клубы дыма внутри помещения приводили к тому, что сажа оседала буквально везде. Именно по этой причине крестьяне как правило имели «грязную» кожу. Работа в поле и регулярная топка избы «по-черному» оставляли на теле человека характерный загар, который очень сложно выводился. Стоит отметить, что копоть от сажи выводится с кожи непросто даже с использованием современных средств.

Впрочем, это вовсе не значит, что предки были нечистоплотными. Как раз наоборот – крестьяне старались мыться при первой возможности, а также тщательно мыли свое жилище от сажи перед религиозными праздниками.
Такие дома были до XX века. ¦Фото: retromap.ru.

Такие дома были до XX века. ¦Фото: retromap.ru.

 

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Почему на многих старых деревенских домах начала прошлого века нет печных труб

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Почему на многих старых деревенских домах начала прошлого века нет печных трубПодписаться на мой Instagram
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