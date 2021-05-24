18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег
Как часто приходится выкидывать любимые джинсы потому, что они стали малы, или туфли, которые вместо былого комфорта оставляют только мозоли. А ведь очень часто можно найти способ вернуть вещам былой вид и практичность.
Публикуем подборку лайфхаков, которые помогут вернуть одежде былой вид за считаные минуты.
Используйте восковой карандаш для рисования, чтобы починить застрявший замок на куртке
Смесь лимонного сока и воды поможет избавиться от пятен пота на одежде и избежать обесцвечивания
Сократите время сушки, завернув мокрые вещи в полотенце и хорошенько придавив их
Теперь вы больше не потеряете носки или другие мелкие вещи — стирайте их в сумке для белья
Когда понадобится вставить шнурок в вашу толстовку, используйте соломинку. Дело пойдет как по маслу
Или возьмите булавку, чтобы вернуть шнурок на место
Бритва подойдет для удаления выбившихся ниток на старой толстовке
Если у вас есть сушилка для салата, используйте ее для сушки мелких вещей — это сэкономит кучу времени
Сохранить цвет темных вещей насыщенным поможет уксус. Добавьте полстакана уксуса на последнем этапе стирки
Вместо ополаскивателя возьмите немного эфирного масла лаванды — это надолго придаст приятный запах вещам
12–15 капель разбавить в жидком моющем средстве перед тем, как добавить в стиральную машинку. Если вы не любите лавандовое масло, возьмите другое
Если вы случайно сели на жвачку, не расстраивайтесь. Убрать липкую субстанцию легко, если заморозить, а затем соскрести, например ножом для масла
Детская присыпка отлично убирает масляные пятна с одежды
Чтобы избавиться от чернильных пятен на рубашке, просто нанесите дезинфицирующее средство для рук на пятно и подождите 10 минут
Следы от травы легко удалить, если соединить жидкое мыло и перекись водорода
Смешайте 1 ст. л. жидкого мыла и 2 ст. л. перекиси водорода. Нанесите на следы от травы и подождите 10 минут, затем прополощите
Комплект для ремонта велосипеда поможет починить ботинки
Чайные пакетики избавят обувь от неприятного запаха. Просто поместите их на какое-то время внутрь
А крем для бритья уберет следы макияжа с одежды
Ну, а если у вас есть джинсы, которые вам малы, вот простой лайфхак, как их носить
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