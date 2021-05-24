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18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Как часто приходится выкидывать любимые джинсы потому, что они стали малы, или туфли, которые вместо былого комфорта оставляют только мозоли. А ведь очень часто можно найти способ вернуть вещам былой вид и практичность.

Публикуем подборку лайфхаков, которые помогут вернуть одежде былой вид за считаные минуты.

Используйте восковой карандаш для рисования, чтобы починить застрявший замок на куртке

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Смесь лимонного сока и воды поможет избавиться от пятен пота на одежде и избежать обесцвечивания

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Сократите время сушки, завернув мокрые вещи в полотенце и хорошенько придавив их

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Теперь вы больше не потеряете носки или другие мелкие вещи — стирайте их в сумке для белья

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Когда понадобится вставить шнурок в вашу толстовку, используйте соломинку. Дело пойдет как по маслу

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Или возьмите булавку, чтобы вернуть шнурок на место

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Бритва подойдет для удаления выбившихся ниток на старой толстовке

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Если у вас есть сушилка для салата, используйте ее для сушки мелких вещей — это сэкономит кучу времени

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Сохранить цвет темных вещей насыщенным поможет уксус. Добавьте полстакана уксуса на последнем этапе стирки

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Вместо ополаскивателя возьмите немного эфирного масла лаванды — это надолго придаст приятный запах вещам

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

12–15 капель разбавить в жидком моющем средстве перед тем, как добавить в стиральную машинку.
Если вы не любите лавандовое масло, возьмите другое

Если вы случайно сели на жвачку, не расстраивайтесь. Убрать липкую субстанцию легко, если заморозить, а затем соскрести, например ножом для масла

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Детская присыпка отлично убирает масляные пятна с одежды

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Чтобы избавиться от чернильных пятен на рубашке, просто нанесите дезинфицирующее средство для рук на пятно и подождите 10 минут

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Следы от травы легко удалить, если соединить жидкое мыло и перекись водорода

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Смешайте 1 ст. л. жидкого мыла и 2 ст. л. перекиси водорода. Нанесите на следы от травы и подождите 10 минут, затем прополощите

Комплект для ремонта велосипеда поможет починить ботинки

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Чайные пакетики избавят обувь от неприятного запаха. Просто поместите их на какое-то время внутрь

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

А крем для бритья уберет следы макияжа с одежды

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

Ну, а если у вас есть джинсы, которые вам малы, вот простой лайфхак, как их носить

18 классных лайфхаков, которые позволят вам сэкономить кучу денег

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