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Лучшие отечественные режиссёры-педагоги

Отечественный кинематограф знает немало талантливых режиссёров, оставивших яркий след в истории кино. Однако далеко не все из них могут похвастаться тем, что не только сами обладали талантом, но ещё и смогли воспитать достойных учеников, которые повторили успех своих учителей, привнесли в кино свой собственный взгляд на жизнь вообще и на кино в частности. В нашем сегодняшнем обзоре предлагаем вспомнить лучших отечественных режиссёров-педагогов.

Лучшие отечественные режиссёры-педагоги

Лев Кулешов


Лучшие отечественные режиссёры-педагоги

Лев Владимирович Кулешов начал преподавать во ВГИКе (в то время он назывался Государственной школой кинематографии), когда ему самому было всего лишь 20 лет. Но к тому моменту он вместе с Андреем Громовым снял фильм «Сумерки», после вместе с Витольдом Полонским снял картину «Песнь любви недопетая». После возвращения с Гражданской войны, во время которой Лев Кулешов руководил съёмками на фронте, он стал посещать занятия в кинематографической школе. Сначала в качестве слушателя, а затем он предложил студентам, не сумевшим сдать экзамен, помочь им на репетициях этюдов. Все его подопечные сдали экзамен на «отлично», а самого Кулешова пригласили преподавать. И преподавал он после этого всю жизнь. Он будет снимать свои фильмы, но наряду с этим передаст свои знания и режиссёрский опыт своим студентам, которые впоследствии станут совершенно замечательными режиссёрами.
Среди них Борис Барнет и Михаил Ромм, Сергей Комаров и Всеволод Пудовкин, Виктор Георгиев и Леонид Махнач.

Сергей Эйзенштейн


Лучшие отечественные режиссёры-педагоги

Сергей Эйзенштейн, режиссёр-новатор, начинал преподавательскую деятельность в 1928 году в Государственном техникуме кинематографии, позже возглавил кафедру режиссуры ВГИКа. У Эйзенштейна был не только свой взгляд на кино, но ещё и совершенно уникальная манера преподавания. Он никогда не стоял за кафедрой, предпочитая ходить по аудитории и непосредственно общаться со своими учениками. К необходимым и очень важным умениям режиссёра он относил рисование, поэтому заставлял студентов изображать свои мыли образно, буквально покадрово рисовать на бумаге свои будущие киноленты. Каждый урок Эйзенштейна казался чистой импровизацией, однако подготовка к одному занятию занимала у режиссёра порядка шести часов. Режиссёр заботился о своих выпускниках, ласково называл их «эйзенщенятами», помогал им устраиваться на работу, отсылая сопровождающие записки своим коллегам на разные киностудии. Среди самых известных учеников Эйзенштейна Иван Пырьев, Григорий Александров, Григорий Липшиц, Михаил Винярский, Сергей и Георгий Васильевы.

Михаил Ромм


Лучшие отечественные режиссёры-педагоги

Михаил Ромм начинал свою преподавательскую деятельность с лекций на сценарном и операторском факультетах. И лишь спустя 10 лет, в 1948 году возглавил собственную мастерскую. Известный режиссёр на своих занятиях использовал в качестве примера свои собственные фильмы, разбирал их буквально по кадру, отмечал, как сильные стороны, так и откровенно неудачные, по его мнению, сцены. Известный режиссёр любил своих учеников и готов был принимать у себя в доме практически круглосуточно. Часто педагог становился первым слушателем произведений студентов, как было в случае с Василием Шукшиным. Когда же его ученикам по каким-то причинам запрещали снимать определённый фильм, Михаил Ильич снова приходил на помощь: писал рекомендательные письма, ходатайствовал перед партийным руководством, отстаивал, когда фильм собирались положить на дальнюю полку. Среди самых успешных учеников Михаила Ромма Никита Михалков и Андрей Кончаловский, Василий Шукшин и Андрей Тарковский, Григорий Чухрай, Владимир Басов и многие-многие другие.

Григорий Козинцев


Лучшие отечественные режиссёры-педагоги

Он начинал преподавать на актёрском факультете в техникуме сценических искусств, когда самому Григорию Козинцеву было всего 22 года. Через 17 лет у него была уже собственная мастерская. На своих занятиях он избегал монологов, предпочитая вести диалог с учениками. Он позволял каждому ученику высказывать своё мнение как о режиссуре вообще, так и о своей работе, помогал выявлять сильные и слабые стороны, при этом всегда был против стенографии его занятий. Впрочем, для этого у режиссёра были свои причины: он опасался доносов, так как считал, что режиссёр не должен поддаваться идеологии, открыто критиковал сталинские комедии. Он был сторонником практического подхода к обучению режиссёров, поэтому вместо вычитки лекций чаще брал студентов на съёмочную площадку, позволял им погрузиться в творческий процесс и увидеть магию создания фильма изнутри. Григорий Козинцев считал необходимым учить своих студентов думать, а всё остальное, по его мнению, они могли постичь самостоятельно. Среди выдающихся учеников режиссёра и педагога Были Вениамин Дорман и Игорь Масленников, Станислав Ростоцкий, Илья Авербах, Эльдар Рязанов и другие.

Сергей Герасимов


Лучшие отечественные режиссёры-педагоги

На счету этого режиссёра множество фильмов, которые смело можно назвать классикой советского кино. На протяжении многих лет он вёл объединённую актёрскую и режиссёрскую мастерскую. Сергей Герасимов и его жена Тамара Макарова заботились о своих учениках, как о своих собственных детях, но при этом в учёбе были довольно строгими и требовательными. Сергею Аполлинариевичу было важно воспитывать не только профессионалов высокого класса, но и личностей. Среди учеников Герасимова Сергей Бондарчук и Лев Кулиджанов, Татьяна Лиознова и Кира Муратова и еще много известных актёров и режиссёров.

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