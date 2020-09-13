Лучшие отечественные режиссёры-педагоги

Отечественный кинематограф знает немало талантливых режиссёров, оставивших яркий след в истории кино. Однако далеко не все из них могут похвастаться тем, что не только сами обладали талантом, но ещё и смогли воспитать достойных учеников, которые повторили успех своих учителей, привнесли в кино свой собственный взгляд на жизнь вообще и на кино в частности. В нашем сегодняшнем обзоре предлагаем вспомнить лучших отечественных режиссёров-педагогов.









Лев Кулешов

Сергей Эйзенштейн

Михаил Ромм

Григорий Козинцев

Сергей Герасимов