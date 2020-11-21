Как художник без рук и без ног ростом 74 см покорил всю Европу и прослыл дамским угодником: Маттиас

Даже сегодня инвалиды, добивающиеся успехов в работе и творчестве, вызывают у нас огромное уважение и восхищение. В средние же века отличие от нормы обычно означало для человека полный социальный провал. Тем не менее, из всех жестоких правил бывают исключения. Так, в 1674 году в Германии родился мальчик без рук и ног. Во взрослом возрасте его рост составлял всего 74 сантиметра, однако он оказался не только искусным художником, каллиграфом, музыкантом и даже фокусником, но и знаменитейшим дамским угодником.
О семье самого популярного карлика XVII века известно мало. Есть сведения, что он был девятым (и последним) ребенком и, скорее всего, остальные дети в этой семье были здоровы. Родился мальчик в небольшом городке под Нюрнбергом. Руки до колен и небольшие обрубки вместо ног – вот все, что досталось ему от природы. Сегодня такому ребенку поставили бы диагноз «фокомелия» и, возможно, помогли бы с протезированием, но в те времена его ожидала разве что карьера ярморочного уродца. Однако Маттиас Бухингер, вероятно, родился настоящим гением. Он быстро сумел добраться до дворцов знати и даже королевских покоев. Да, люди по-прежнему смотрели на него как на уродца, но очень скоро «маленький человек из Нюрнберга» завоевал себе еще одно прозвище: «величайший из живущих немцев». Оказалось, что молодой карлик обладает уникальным художественным талантом.
Даже просто научиться рисовать или писать было бы для человека без рук огромным достижением, но Бухингер недаром получил столь громкое имя. Он создавал удивительные рисунки в технике микрографии: все линии на невероятно подробных картинах были на самом деле тончайшими написанными строчками. Обычно мастер использовал тексты из Библии, но чтобы разглядеть это, требовалась лупа.
Автопортрет Маттиаса Бухингера и увеличенная надпись, вложенная в гравюру
Можно было бы сомневаться в авторстве сохранившихся удивительных работ, но существуют и исторические документы - описания очевидцев, которые видели процесс создания этих рисунков: Маттиас выступал с публичными демонстрациями своего таланта и создавал шедевры прямо «на глазах изумленной публики». Разумеется, затем работы охотно раскупались, и художник даже добавлял персонифицированные надписи к проданным работам.
Настоящей загадкой остается то, как он это делал. Наблюдатели сообщали, что художник рисовал, держа пишущие инструменты между обрубками обеих рук. Но это, пожалуй, еще не так удивительно, как другое: никаких увеличительных инструментов при создании своих миниатюр Бухингер, судя по всему, не использовал, хотя сильная лупа требуется даже для того, чтобы просто понять, что вместо линий нанесены строчки с текстом. Популярность удивительного «маленького человека» была настолько велика, что около 1720 года он отправился в Англию, пытаясь получить назначение ко двору короля Георга I, однако этого не произошло, и художник-микрографист с огромным успехом совершил тур по Ирландии, после чего там и поселился.
Портрет английской королевы Анны, 1718 года, работы Маттиаса Бухингера
Дошедшие до нас сведения о других многочисленных талантах Маттиаса могут вызвать недоумение: якобы, он был настолько ловок, что мастерски показывал фокусы, играл в карты и был музыкантом-универсалом – владел полудюжиной музыкальных инструментов, включая цимбалы, трубу и флейту. Кроме того, занимался резьбой по дереву, был метким стрелком и на досуге любил мастерить кораблики в бутылках. К сожалению, от этих его талантов надежных свидетельств не сохранилось, поэтому остается только верить современникам на слово. Возможно, что столь широкий набор умений человека без рук и может удивить, но современные инвалиды тоже иногда поражают – чего стоят, например, горные лыжи для слабовидящих!
Однако еще одна одаренность «маленького человека из Нюрнберга» не вызывает сомнений. По количеству любовных приключений он, судя по всему, мог сравниться с не менее известным чуть позднее Джакомо Казановой. Цифры, дошедшие до нас, сделали бы честь любой голливудской звезде: четыре брака, четырнадцать официальных детей (и, возможно, несколько десятков неофициальных), сорок любовниц… Даже много лет спустя в Англии было в ходу выражение «ботинок Бакингера (Бухингера)» - неприличный анатомический эвфемизм, намекающий на «единственную конечность» художника.
Рисунки пером и чернилами на пергаменте Маттиаса Бухингера: «Генеалогическое древо» (1734) и из цикла «Десять Заповедей» (1720)
Судя по сохранившимся свидетельствам, Бухингер был не только любвеобильным, но и достаточно взрывным человеком, который мог при случае постоять за себя. Однажды он, якобы, на улице чуть до смерти не забил свою первую жену. К его оправданию надо сказать, что супруга первой стала распускать руки, возмущаясь неверностью супруга, и однажды инвалид ей просто ответил во время семейной ссоры.
Этот удивительный человек умер в возрасте 65 лет, оставив после себя солидное состояние. Сегодня его графические работы представляют огромную ценность и демонстрируются в Метрополитен-музее Нью-Йорка.
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