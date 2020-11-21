Как художник без рук и без ног ростом 74 см покорил всю Европу и прослыл дамским угодником: Маттиас

Автопортрет Маттиаса Бухингера и увеличенная надпись, вложенная в гравюру

Портрет английской королевы Анны, 1718 года, работы Маттиаса Бухингера

Рисунки пером и чернилами на пергаменте Маттиаса Бухингера: «Генеалогическое древо» (1734) и из цикла «Десять Заповедей» (1720)