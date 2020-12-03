18 удивительных гибридных животных, которые существуют на самом деле

Древние мифы и легенды изобилуют мистическими существами, да и любители фотошопа не раз развлекали публику тем, что создавали удивительных гибридных животных, которых не может существовать в природе. Но животные, которые представлены в этом списке, существуют на самом деле!
Они могут вас сильно удивить. Можно только представить, что ждёт нас всех в будущем, с развитием генной инженерии и клонирования! Впрочем, это покажет время, а пока — знакомьтесь с этими удивительными созданиями, в реальность которых порой верится с трудом.
1. Лигр (самец льва + самка тигра)
Несмотря на множество слухов о существовании диких лигров, всем известно, что пигры живут в неволе, где и были выведены. Они растут очень быстро и приобретают огромные размеры, по праву считаясь самыми крупными кошками в мире. На фото — Геркулес, это самый крупный из ныне существующих лигров, он не страдает ожирением, просто он таким вырос. Его вес составляет 410 килограммов!
2. Тигон (самец тигра +самка льва)
А вы знаете, что лигры и тигоны могут давать потомство? Мы просто оставим эту информацию здесь, чтобы вы пока подумали, какие названия дадут их потомству в будущем.
3. Зеброид (зебра + осёл)
4. Яглион (самец ягуара +самка льва)
Очень редкое сочетание. Это снимки Джахара и Цунами, выведенных в заповеднике Bear Creek Wildlife Sanctuary (Онтарио, Канада).
5. Гибрид овцы и козы — geep (goat + sheep)
6. Гролар — гибрид полярного и бурого медведя (англ. grizzly + polar)
Эти гибриды в основном живут в зоопарках, но известны случаи. когда они встречались и в дикой природе тоже.
7. Койволк (койот + волк)
Койоты и восточные волки стали отличаться всего 150-300,000 лет назад и оба вида могут давать потомство. Койволки имеют характеристики, присущие обоим видам, как волкам, так и койотам.
8. Зеброид (зебра + любой представитель семейства лошадиных)
Первым о зеброидах упоминал ещё Дарвин. Эти животные гораздо более непослушные и более агрессивные, чем лошади.
9. Сванна (домашняя кошка + сервал)
Эти красивые и забавные существа по характеру больше напоминают собак — они очень игривы, ласковы и не боятся воды. И стоят очень дорого.
10. Косаткодельфин (гибрид самки дельфина из рода Афалины с самцом малой чёрной косатки)
Очень редкое животное, существующее только в неволе.
11. Бифало (англ. beef — корова и buffalo — бизон)
Этот гибрид известен с 1800-х, и он наносит окружающей среде меньше вреда, находясь на выпасе. Считается, что в результате селекции в природе существует только 4 чистокровных бифало.
12. Лошак (самка осла + самец лошади)
13. Нарлуга (нарвал + белуга)
Очень редкие животные, которые, однако, могут быть замечены в Северной Атлантике.
14. Кама (одногорбый верблюд + лама)
Впервые выведенная в Camel Reproduction Centre в Дубае в 1998 году при помощи искусственного оплодотворения, они были созданы специально ради меха и кожи, которыми обладают вьючные животные. Всего было создано 5 таких особей.
15. Дзо (хайнак) — гибрид яка и коровы
Особенно ценятся в Тибете, благодаря молоку и мясу, которое дают. Животные больше в размерах и млщнее, чем коровы и яки по отдельности.
16. Леопон (самец леопарда + самка льва)
Эти красивые животные существуют только в неволе.
17. Мулард — (помесь селезней мускусных уток с домашними утками пород пекинская белая, оргпингтон, руанская и белая алье)
18. Зуброн (гибрид домашней коровы и самца европейского зубра)
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