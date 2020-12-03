18 удивительных гибридных животных, которые существуют на самом деле

Древние мифы и легенды изобилуют мистическими существами, да и любители фотошопа не раз развлекали публику тем, что создавали удивительных гибридных животных, которых не может существовать в природе. Но животные, которые представлены в этом списке, существуют на самом деле!



Они могут вас сильно удивить. Можно только представить, что ждёт нас всех в будущем, с развитием генной инженерии и клонирования! Впрочем, это покажет время, а пока — знакомьтесь с этими удивительными созданиями, в реальность которых порой верится с трудом.



1. Лигр (самец льва + самка тигра)

2. Тигон (самец тигра +самка льва)

3. Зеброид (зебра + осёл)

4. Яглион (самец ягуара +самка льва)

5. Гибрид овцы и козы — geep (goat + sheep)

6. Гролар — гибрид полярного и бурого медведя (англ. grizzly + polar)

7. Койволк (койот + волк)

8. Зеброид (зебра + любой представитель семейства лошадиных)

9. Сванна (домашняя кошка + сервал)

10. Косаткодельфин (гибрид самки дельфина из рода Афалины с самцом малой чёрной косатки)

11. Бифало (англ. beef — корова и buffalo — бизон)

12. Лошак (самка осла + самец лошади)

13. Нарлуга (нарвал + белуга)

14. Кама (одногорбый верблюд + лама)

15. Дзо (хайнак) — гибрид яка и коровы

16. Леопон (самец леопарда + самка льва)

17. Мулард — (помесь селезней мускусных уток с домашними утками пород пекинская белая, оргпингтон, руанская и белая алье)

18. Зуброн (гибрид домашней коровы и самца европейского зубра)