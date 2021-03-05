Детские коляски в СССР: от деревянного ящика до моделей с рессорами и тормозами

Коляски имеют свою историю и эволюционный путь / Фото: thescottishsun.co.uk

1. 30-е годы

Первые коляски делали из дерева / Фото: babydar.com.ua

Для лета выпускались плетеные коляски / Фото: englishrussia.com

2. 50-е годы

В послевоенное время производство колясок было поставлено на поток / Фото: humus.livejournal.com

Модели колясок от ДМЗ были не очень удобные / Фото: april-knows.ru

3. 60-е годы

Усовершенствованная коляска ВМ-210 / Фото: v-gornom.ru

4. 70-е годы

Немецкая коляска «Zekiwa» - мечта советских женщин / Фото: forum.materinstvo.ru

5. 80-е годы

Отечественные производители модернизировали коляски / Фото: politiko.ua

Помимо колясок для двойни начали выпускать и детские модели для кукол / Фото: karaganda.vibirai.ru

Легкие коляски-трости долгое время пользовались спросом / Фото: yandex.kz

На улицах можно бфло увидеть самые разные модели колясок / Фото: pastvu.com