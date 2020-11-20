Как одна женщина совершила «красивую революцию» в СССР: Мода Аллы Левашовой

Советская мода ассоциируется у многих из нас с суровыми запретами и внушающим уныние ассортиментом магазинов, дефицитом и фарцовщиками, в лучшем случае - со стуком швейной машинки за стеной. Однако были в СССР и одаренные модельеры, мечтавшие переодеть соотечественниц в красивые и удобные наряды. Одной из важнейших фигур советской моды была Алла Левашова - женщина, изменившая всё.
Алла Левашова и логотип СХКБ, разработанный Михаилом Шварцманом.
Алла Левашова родилась в 1918 году, в творческой московской семье - мать художница, сестры и брат также связали свою жизнь с творчеством. В 1914 году Левашова окончила Московский текстильный институт. Уже в студенческие годы она показала себя талантливым и инициативным организатором, настоящим лидером - по ее инициативе в институте появилось отделение художников-модельеров. Последующие несколько лет она отдала Московской оперно-драматической студии имени Станиславского, где служила художником-постановщиком. И, наконец, в 1949 году Алла Левашова пришла работать в советскую модную индустрию - Общесоюзный дом моделей одежды.
Платья от Левашовой.
Там Левашова быстро добилась успеха. Она прекрасно знала технологии изготовления одежды, превосходно владела кроем, у нее был безупречный вкус, но... сама Алла была недовольна своей работой. Да, ее проекты появлялись на страницах журналов и на выставках, ее хвалили руководители и уважали коллеги. Ей не приходилось сталкиваться с ограничениями производства и рынка сбыта - и вот это-то и расстраивало Левашову! Дом моделей создавал эксклюзивные коллекции, которые не доходили до широкого потребителя. Простые советские женщины могли лишь вздыхать, глядя на фотографии и рисунки, и пытаться воспроизвести увиденное своими силами. Модельеры не находили связей с производством, а производство не спешило выпускать что-то новое - считалось, что люди могут довольствоваться безликими, скучными вещами из неприятных телу, блеклых, зато добротных и немарких тканей.
Платья от Левашовой.
И Левашова начала планировать революцию. Она не хотела одевать элиты и оставаться на страницах журналов - она хотела изменить советскую моду. Она писала множество статей и писем, при любом удобном случае, в каждом своем выступлении и даже частном разговоре настраивала, что мода и производство должны объединиться - и, конечно же, служить советскому человеку. Она настаивала, что красивая одежда делает быт приятнее, а трудовую деятельность - эффективнее, благоприятно сказывается на личной жизни граждан и крепости брака (в консервативной среде приходилось использовать и такие аргументы!). Она предлагала трехступенчатую систему - изготовление уникальных экспериментальных образцов, выпуск ограниченных серий и затем внедрение нововведений в массовую продукцию. В этом не было ничего рискованного или радикального - но к подходу Левашовой поначалу “на верхах” отнеслись настороженно...
Элегантные стеганые пальто.
Пальто от Левашовой пользовались огромной популярностью.
Однако в 1962 году Левашова наконец-то добилась создания Специального художественно-конструкторского бюро Министерства легкой промышленности (СХКБ). Она сама и возглавила его, однако настоящими “руководителями” бюро были талантливые дизайнеры-модельеры, умевшие работать в промышленности и находить компромисс между творческим порывом и реальным производством. Рабочий процесс был кардинально перестроен по сравнению с Домом моделей. Был проведен тщательный анализ производственных возможностей предприятий легкой промышленности. Применялся метод “одной основы” - на базе одного лекала создавались производственные ряды моделей с разной отделкой и паттернами, из разных тканей, с минимальными изменениями кроя. Так без значительных жертв со стороны производства появилась возможность обновить ассортимент. В продаже появились элегантные жакеты без воротника, платья-трапеции - в духе Кардена, но с народной вышивкой и кружевом. Большой популярностью пользовались болоньевые пальто с декоративной простежкой. Бюро выпустило в производство даже женские брюки! И, конечно, вечерние платья - простые, без изысков, но удобные и привлекательные.
СХКБ производили даже женские брюки, чего раньше советская промышленность не делала.
Алла Левашова одной из первых начала агитировать за создание красивой домашней одежды - фабрики начали выпускать нарядные халаты и пижамы с аккуратной отделкой. Она лично занималась разработкой медицинской формы и рабочей униформы.
СХКБ налаживал международные связи. Благодаря Алле Левашовой, СХКБ официально были переданы некоторые лекала Dior. Правда, вещи, сшитые по ним, остались в архиве бюро - для советского потребителя их потребовалось бы радикально переделать. Вообще архивы СХКБ поражали воображение - там хранятся тысячи эскизных разработок, макетов, экспериментальных лекал, в том числе лекал французских модных домов, переданных по договору... Сегодня часть архивов можно увидеть на выставках, посвященных советскому дизайну - в последнее время исследования социалистического наследия стали очень популярны.
Ветровка с капюшоном и ярким принтом.
В СХКБ активно работали графические дизайнеры - разрабатывали фирменные знаки-логотипы и целые фирменные стили, там работал, например, Михаил Шварцман - знаковый художник второй волны русского авангарда. Вообще атмосфера, царившая в СХКБ, напоминала ту, в которой расцветал русский конструктивизм и супрематизм. Модельеры изучали первобытное и народное искусство, спорили, экспериментировали... Конечно, не все их идеи доходили до потребителя - но те, чьи разработки были коммерчески успешны, получали премии. Система поощрения в СХКБ работала так, чтобы у дизайнеров сохранялось желание воплощать свои проекты в жизнь.
Яркие ветровки от Аллы Левашовой.
Алла Левашова была дважды замужем. Ее дети предпочли искусству и моде другие сферы деятельности - дочь, Татьяна Осколкова, стала переводчиком, сын, Алексей Левашов, выбрал карьеру инженера. Ее мечтой было открыть собственный магазин СХКБ, где продавались бы самые интересные вещи - но тяжелая болезнь помешала ей осуществить очередной дерзкий замысел.
Текст: Софья Егорова.
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