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Как одна женщина совершила «красивую революцию» в СССР: Мода Аллы Левашовой


Как одна женщина совершила «красивую революцию» в СССР: Мода Аллы Левашовой

Советская мода ассоциируется у многих из нас с суровыми запретами и внушающим уныние ассортиментом магазинов, дефицитом и фарцовщиками, в лучшем случае - со стуком швейной машинки за стеной. Однако были в СССР и одаренные модельеры, мечтавшие переодеть соотечественниц в красивые и удобные наряды. Одной из важнейших фигур советской моды была Алла Левашова - женщина, изменившая всё.

Алла Левашова и логотип СХКБ, разработанный Михаилом Шварцманом.

Алла Левашова и логотип СХКБ, разработанный Михаилом Шварцманом.

 

Алла Левашова родилась в 1918 году, в творческой московской семье - мать художница, сестры и брат также связали свою жизнь с творчеством. В 1914 году Левашова окончила Московский текстильный институт. Уже в студенческие годы она показала себя талантливым и инициативным организатором, настоящим лидером - по ее инициативе в институте появилось отделение художников-модельеров. Последующие несколько лет она отдала Московской оперно-драматической студии имени Станиславского, где служила художником-постановщиком. И, наконец, в 1949 году Алла Левашова пришла работать в советскую модную индустрию - Общесоюзный дом моделей одежды.
Платья от Левашовой.

Платья от Левашовой.

 

Там Левашова быстро добилась успеха. Она прекрасно знала технологии изготовления одежды, превосходно владела кроем, у нее был безупречный вкус, но... сама Алла была недовольна своей работой. Да, ее проекты появлялись на страницах журналов и на выставках, ее хвалили руководители и уважали коллеги.
Ей не приходилось сталкиваться с ограничениями производства и рынка сбыта - и вот это-то и расстраивало Левашову! Дом моделей создавал эксклюзивные коллекции, которые не доходили до широкого потребителя. Простые советские женщины могли лишь вздыхать, глядя на фотографии и рисунки, и пытаться воспроизвести увиденное своими силами. Модельеры не находили связей с производством, а производство не спешило выпускать что-то новое - считалось, что люди могут довольствоваться безликими, скучными вещами из неприятных телу, блеклых, зато добротных и немарких тканей.
Платья от Левашовой.

Платья от Левашовой.

 

И Левашова начала планировать революцию. Она не хотела одевать элиты и оставаться на страницах журналов - она хотела изменить советскую моду. Она писала множество статей и писем, при любом удобном случае, в каждом своем выступлении и даже частном разговоре настраивала, что мода и производство должны объединиться - и, конечно же, служить советскому человеку. Она настаивала, что красивая одежда делает быт приятнее, а трудовую деятельность - эффективнее, благоприятно сказывается на личной жизни граждан и крепости брака (в консервативной среде приходилось использовать и такие аргументы!). Она предлагала трехступенчатую систему - изготовление уникальных экспериментальных образцов, выпуск ограниченных серий и затем внедрение нововведений в массовую продукцию. В этом не было ничего рискованного или радикального - но к подходу Левашовой поначалу “на верхах” отнеслись настороженно...
Элегантные стеганые пальто.

Элегантные стеганые пальто.

 
Пальто от Левашовой пользовались огромной популярностью.

Пальто от Левашовой пользовались огромной популярностью.

 

Однако в 1962 году Левашова наконец-то добилась создания Специального художественно-конструкторского бюро Министерства легкой промышленности (СХКБ). Она сама и возглавила его, однако настоящими “руководителями” бюро были талантливые дизайнеры-модельеры, умевшие работать в промышленности и находить компромисс между творческим порывом и реальным производством. Рабочий процесс был кардинально перестроен по сравнению с Домом моделей. Был проведен тщательный анализ производственных возможностей предприятий легкой промышленности. Применялся метод “одной основы” - на базе одного лекала создавались производственные ряды моделей с разной отделкой и паттернами, из разных тканей, с минимальными изменениями кроя. Так без значительных жертв со стороны производства появилась возможность обновить ассортимент. В продаже появились элегантные жакеты без воротника, платья-трапеции - в духе Кардена, но с народной вышивкой и кружевом. Большой популярностью пользовались болоньевые пальто с декоративной простежкой. Бюро выпустило в производство даже женские брюки! И, конечно, вечерние платья - простые, без изысков, но удобные и привлекательные.
СХКБ производили даже женские брюки, чего раньше советская промышленность не делала.

СХКБ производили даже женские брюки, чего раньше советская промышленность не делала.

 

Алла Левашова одной из первых начала агитировать за создание красивой домашней одежды - фабрики начали выпускать нарядные халаты и пижамы с аккуратной отделкой. Она лично занималась разработкой медицинской формы и рабочей униформы.

СХКБ налаживал международные связи. Благодаря Алле Левашовой, СХКБ официально были переданы некоторые лекала Dior. Правда, вещи, сшитые по ним, остались в архиве бюро - для советского потребителя их потребовалось бы радикально переделать. Вообще архивы СХКБ поражали воображение - там хранятся тысячи эскизных разработок, макетов, экспериментальных лекал, в том числе лекал французских модных домов, переданных по договору... Сегодня часть архивов можно увидеть на выставках, посвященных советскому дизайну - в последнее время исследования социалистического наследия стали очень популярны.
Ветровка с капюшоном и ярким принтом.

Ветровка с капюшоном и ярким принтом.

 

В СХКБ активно работали графические дизайнеры - разрабатывали фирменные знаки-логотипы и целые фирменные стили, там работал, например, Михаил Шварцман - знаковый художник второй волны русского авангарда. Вообще атмосфера, царившая в СХКБ, напоминала ту, в которой расцветал русский конструктивизм и супрематизм. Модельеры изучали первобытное и народное искусство, спорили, экспериментировали... Конечно, не все их идеи доходили до потребителя - но те, чьи разработки были коммерчески успешны, получали премии. Система поощрения в СХКБ работала так, чтобы у дизайнеров сохранялось желание воплощать свои проекты в жизнь.
Яркие ветровки от Аллы Левашовой.

Яркие ветровки от Аллы Левашовой.

 

Алла Левашова была дважды замужем. Ее дети предпочли искусству и моде другие сферы деятельности - дочь, Татьяна Осколкова, стала переводчиком, сын, Алексей Левашов, выбрал карьеру инженера. Ее мечтой было открыть собственный магазин СХКБ, где продавались бы самые интересные вещи - но тяжелая болезнь помешала ей осуществить очередной дерзкий замысел.

Текст: Софья Егорова.

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Как одна женщина совершила «красивую революцию» в СССР: Мода Аллы Левашовой

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Как одна женщина совершила «красивую революцию» в СССР: Мода Аллы ЛевашовойПодписаться на мой Instagram
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