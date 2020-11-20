Как одна женщина совершила «красивую революцию» в СССР: Мода Аллы Левашовой

Алла Левашова и логотип СХКБ, разработанный Михаилом Шварцманом.

Платья от Левашовой.

Платья от Левашовой.

Элегантные стеганые пальто.

Пальто от Левашовой пользовались огромной популярностью.

СХКБ производили даже женские брюки, чего раньше советская промышленность не делала.

Ветровка с капюшоном и ярким принтом.

Яркие ветровки от Аллы Левашовой.