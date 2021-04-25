Шваль: кого данным словом называли на Руси в старину, и как оно стало бранным

Слово шваль было известно до войны 1812 года. |Фото: bel.cultreg.ru.

В не ругательном значении швалью называли женщин-портных. |Фото: ok.ru.

Этимология слова похоже на коваль - кузнец. |Фото: livemaster.ru.

Если верить летописям, то в Новгороде в годы Смуты был предатель по имени Ивашко Шваль. |Фото: artstation.com.

Так слово и приобрело свое второе значение. ¦Фото: history-doc.ru.