Шваль: кого данным словом называли на Руси в старину, и как оно стало бранным

Пожалуй, каждый знает такое слово, как «шваль». Говорить о том, что в современном русском языке оно имеет исключительно негативную коннотацию для большинства соотечественников, также не стоит. Безусловно, слово далеко не самое грубое и назвать его матерным все-таки сложно. Однако, сегодня уже мало кто знает о том, что первоначальный смысл слова «шваль» кардинальным образом отличался от современного. Разберемся в истории ругательства.
Слово шваль было известно до войны 1812 года. |Фото: bel.cultreg.ru.
Существует филологическая легенда о том, что слово «шваль» появилось во время Отечественной войны 1812 года и происходит оно от французского «cheval» - лошадь. Якобы столкнувшаяся с проблемами снабжения многотысячная французская армия голодала и принялась поедать в том числе своих лошадей. Русские крестьяне такого подхода к домашней тягловой скотине не оценили и, не сильно разбираясь во французском языке, стали употреблять «cheval» для оскорбления оккупантов. Звучит красиво, однако в этой стройной версии автора «Альтернативной истории» А. Руба дырок больше, чем в прохудившейся бочке. И самая большая дырка – это существование слово «шваль» в русском языке задолго до войны с Наполеоном.
В не ругательном значении швалью называли женщин-портных. |Фото: ok.ru.
Если заглянуть в словари Ушакова, Даля, Фасмера и Орленко, то можно убедиться в том, что рассматриваемое слово не только не имело раньше отрицательной коннотации, но и использовалось в русском языке не одно столетие. Известно, оно по крайней мере с XV века. Первоначально слово «шваль» было синонимом слова «швец» с той лишь разницей, что применялось оно к женщинам-портным. Здесь филологи проводят параллели со словами «ковать» и «коваль» (кузнец). Более того, еще в XIX веке мастерские называли: «ковальня», «столярня» и «швальня». Вышло из употребления в своем нормальном значении слово «шваль» только в начале XX столетия.
Этимология слова похоже на коваль - кузнец. |Фото: livemaster.ru.
При этом есть все основания полагать, что в лексиконе населения русских земель слово «шваль» на протяжении нескольких веков использовалось еще и в отрицательном значении в качестве оскорбления. Как именно «шваль» стало ругательством - единого мнения нет. Однако, большинство ученых обращает внимание на летопись «О взятии Великаго Новаграда от немец и о разорении его» в которой упоминается некий житель города по имени Ивашко Шваль (по всей видимости фамилия его происходила от того, что их род занимался портным делом, опять-таки аналоги с фамилиями Коваль, Коваленко и т.п.).
Если верить летописям, то в Новгороде в годы Смуты был предатель по имени Ивашко Шваль. |Фото: artstation.com.
Так вот в 1611 году во время Смутного времени в русском государстве шведы осаждали Великий Новгород, но взять город приступом с первого раза не смогли. По утверждению летописца, в руки к шведам попало несколько местных жителей, среди которых был тот самый Ивашко Шваль. Желая спасти собственную жизнь, Ивашко показал шведам как лучше брать город. В результате чего следующий же штурм оказался удачным, город был захвачен и разграблен. А фамилия Шваль превратилась в народном лексиконе в ругательное слово.
Так слово и приобрело свое второе значение. ¦Фото: history-doc.ru.
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