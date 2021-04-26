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Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Бизнесмен из Владикавказа Алан Бигулов построил себе в центре города дом, площадью 270 квадратных метров, использовав в качестве строительного материала солому. По его словам, она не пропускает холод, легка в обработке, а стоит в разы дешевле обычных стройматериалов.

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы


Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Как рассказал Бигулов, у дома деревянный каркас, внутри него — солома, покрытая в два слоя глиняной штукатуркой. На участке находятся два строения. Первое почти закончено, там готова кровля и скоро приступят ко внутренней отделке. Второе здание, площадью 112 квадратных метров, только возводится. Спроектировали жилище архитекторы из Москвы.

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

«Солому мы берём как раз ту, что остается на полях после уборки пшеницы комбайнами. Стоимость одного тюка – 20 рублей, плюс столько же за доставку. На стену площадью 100 квадратов нужно 700-800 тюков. Всего выходит около 32 тысяч рублей.

Фундамент, конечно, бетонный. Крыша делается тоже по обычной технологии — из черепицы или профнастила. Зато теплопроводность пятидесятисантиметровых соломенных стен идентична теплопроводности кирпичных толщиной в четыре метра.»

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

По словам хозяина соломенного дома, при газовом отоплении стоимость расходов на его обогрев выходит в пять раз дешевле, чем в обычном доме.

Это стало одним из главных аргументов при выборе технологии строительства.

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

«Понятно, тарифы ЖКХ будут повышаться и дальше. Поэтому есть разница: платить, допустим, ежемесячно пять тысяч рублей или тысячу.»

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Также Бигулов рассказал, что срок службы дома из соломы составляет 100 лет, а сейсмоустойчивость — девять баллов. От грызунов соломенные тюки обрабатывают специальным составом, а по цоколю дома на высоту в полметра в штукатурке установили мелкую металлическую сетку.

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

По словам Бигулова, особняк площадью 100 квадратных метров вместе с отделочными работами «под ключ» будет стоить около миллиона рублей. Однако, по словам экспертов, подобная технология строительства в России займёт очень узкую нишу, в основном, в южных регионах.

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

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Владикавказский бизнесмен построил себе дом из соломы

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