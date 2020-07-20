Интерьер квартиры площадью 25 кв. метров в Шанхае

Студия Qisi Design получила заказ на реконструкцию крошечной резиденции с внутренним двориком, расположенной на первом этаже охраняемого исторического здания в Шанхае, Китай. Квартира площадью всего 25 квадратных метров предназначена для краткосрочной аренды.
Дизайнеры стремились создать тёплое, комфортное место, которое может вместить в себя разнообразные функциональные зоны на столь
источникограниченном пространстве. Полностью раскрыв потенциал маленького дома, они установили внутренние и наружные соединения, используя мезонин и внутренний двор для получения более полезной площади и даже возможности проведения мероприятий. Внутренний двор расположен на южной стороне здания и окружён низкими стенами, его можно использовать как открытую гостиную при хорошей погоде. Но оконные проёмы в исторических зданиях не могут быть изменены, что разрушило идею дизайнеров о прямом соединении внутренних и внешних пространств. В дневной зоне архитекторы сохранили высоту кухонной зоны и понизили высоту пола гостиной и ванной комнаты. Разница в высоте создаёт богатое ощущение пространства. Ступени используются для сидения, а перила лестницы одновременно выполняют роль книжных полок и шкафов. Деревянный шпон и деревянная мебель дарят ощущение уюта, а граница между мебелью и архитектурой становится размытой. Мезонин — это спальная зона, где из-за ограничения высоты матрас расположен прямо на полу, а вокруг него установлена неподвижная мебель. Ванная комната занимает пространство под мезонином. В обычное время зона умывальника и ванная комната полностью открыты для гостиной, но при необходимости можно опустить занавеску для приватности.
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