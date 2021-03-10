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10 небанальных применений в быту ополаскивателя для рта


10 небанальных применений в быту ополаскивателя для рта

Даже такое, казалось бы, специализированное средство, как ополаскиватель для рта, отлично справляется с множеством бытовых и личных проблем. Он может прийти на выручку в непредвиденных ситуациях, на природе, дома, во время уборки или отдыха, поэтому его всегда стоит держать наготове в дорожной сумке и личной домашней косметичке. Novate.ru предлагает подборку креативных лайфхаков, которые окажутся полезны каждому.

1. Помощь при укусах насекомых


Экстренная помощь при укусах насекомых — спасает ополаскиватель для рта. /Фото: dailystory.me

Экстренная помощь при укусах насекомых — спасает ополаскиватель для рта. /Фото: dailystory.me

 

Даже если на природе или на даче под рукой не оказалось средства от укусов комаров, не беда, если в дорожной сумочке есть ополаскиватель для рта. Всего несколько капель этого средства поможет устранить неприятные ощущения, зуд и успокоить покраснение. А еще ополаскивателем для рта очень хорошо получается отпугивать надоедливых насекомых. Можно нанести его на открытые участки тела и новых укусов не будет.

2. Дезинфекция рук


Ополаскиватель для рта можно использовать в качестве дезинфицирующего средства. /Фото: img.etimg.com

Ополаскиватель для рта можно использовать в качестве дезинфицирующего средства. /Фото: img.etimg.com

 

Большинство разновидностей ополаскивателей для рта содержат спиртовую основу. Поэтому если нужно в срочном порядке продезинфицировать руки во время отдыха на природе или даже дома, то при отсутствии средств прямого назначения, ополаскиватель для рта может спасти ситуацию.

3. Эффективная уборка


С помощью ополаскивателя для рта можно сделать уборку дома еще лучше. /Фото: soester-anzeiger.de

С помощью ополаскивателя для рта можно сделать уборку дома еще лучше. /Фото: soester-anzeiger.de

 

Небольшое количество средства для ополаскивания рта может сделать уборку более эффективной. Его нужно нанести на мягкую ткань и протереть ею различную технику: телевизор, смартфон, планшет, компьютер. Ополаскиватель отлично устраняет различные разводы, пыль, загрязнения и в особенности следы от пальцев. Идеальная чистота без особых усилий.

4. Альтернатива дезодоранту


Когда заканчивается дезодорант, на выручку может прийти и обычный ополаскиватель для рта. /Фото: cloudfront-ap-southeast-2.images.arcpublishing.com

Когда заканчивается дезодорант, на выручку может прийти и обычный ополаскиватель для рта. /Фото: cloudfront-ap-southeast-2.images.arcpublishing.com

 

Ополаскиватель для рта можно использовать в качестве замены для дезодоранта. Им нужно слегка протереть подмышечные впадины. Ополаскиватель уменьшит потоотделение, а также отлично справится с неприятным запахом. Такая свежесть и легкость сохранится надолго.

5. Лечение грибка


Отличное бюджетное и доступное средство, которое поможет избавиться от неприятной болезни. /Фото: kaksekonomit.com

Отличное бюджетное и доступное средство, которое поможет избавиться от неприятной болезни. /Фото: kaksekonomit.com

 

Грибок на ногах ног — одно из самых распространенных заболеваний, от которого могут пострадать как взрослых, так и дети. Заразиться им проще всего в общественных местах, при использовании совместных вещей, даже при аккуратности и соблюдении личной гигиены, этот шанс достаточно высок. Чтобы быстро справиться с неприятным недугом, можно воспользоваться самодельным средством. Для этого нужно в равном количестве смешать уксус и жидкость для ополаскивания рта, после чего небольшую порцию средства нанести на ватный тампон и приложить к пораженной части ногтя. Частота повторения: несколько раз в день. Такое самодельное лечебное средство отлично справляется и с профилактикой.

6. Свежесть цветов


Срезанные цветы можно сохранить свежими намного дольше, если знать несколько секретов. /Фото: images.larepubliquedespyrenees.fr

Срезанные цветы можно сохранить свежими намного дольше, если знать несколько секретов. /Фото: images.larepubliquedespyrenees.fr

 

Цветы в вазе — это источник радости и хорошего настроения. Но, увы, они слишком быстро увядают. Чтобы подольше сохранить их свежими, можно использовать простой, но оригинальный лайфхак: добавить к двум литрам воды полторы чайные ложки жидкости для ополаскивания ротовой полости. Такое небольшое дополнение значительно продлит жизнь срезанных цветов.

7. Лечение перхоти


Универсальное средство, которое помогает и в борьбе за красивые, здоровые зубы и десна, а также волосы. /Фото: elexpres.com

Универсальное средство, которое помогает и в борьбе за красивые, здоровые зубы и десна, а также волосы. /Фото: elexpres.com

 

Небольшие проявления перхоти можно успешно устранять с помощью ополаскивателя для рта. После того как волосы будут тщательно вымыты шампунем, необходимо небольшое количество ополаскивателя втереть в кожу головы и нанести на корни волос. Для этой процедуры подойдут только те жидкости для ротовой полости, в составе которых есть спирт. Для того чтобы улучшилось состояние кожи головы, необходимо повторять процедуру пару раз в неделю.

8. Чистка унитаза


Идеальная чистота — доступное и быстрое решение в виде жидкости для ополаскивания рта. /Фото: nastroy.net

Идеальная чистота — доступное и быстрое решение в виде жидкости для ополаскивания рта. /Фото: nastroy.net

 

Ополаскиватель для полости рта замечательно справляется с дезинфекцией. Поэтому его можно смело использовать для уборки унитаза и туалетной комнаты. Для этого небольшое количество жидкости наносится на все загрязненные поверхности, оставляется там минут на 10, а затем смывается водой.

9. Борьба с вредителями у домашних животных


Блохи не переносят запаха и действия ополаскивателя для рта. /Фото: dogwashbucuresti.ro

Блохи не переносят запаха и действия ополаскивателя для рта. /Фото: dogwashbucuresti.ro

 

Если добавить ополаскиватель для рта в специализированный шампунь для купания животных, ему можно добавить еще одну полезную функцию — борьбу с вредителями, в частности с блохами и клещами. Это действенное и простое средство оказывает необходимый эффект уже после первого применения.

10. Лечение синяков и ушибов


Если протереть место ушиба ополаскивателем для рта, то синяк будет меньше и быстрее пройдет. /Фото: kaksekonomit.com

Если протереть место ушиба ополаскивателем для рта, то синяк будет меньше и быстрее пройдет. /Фото: kaksekonomit.com

 

После удара или ушиба необходимо незамедлительно обработать пострадавшее место, смоченным в жидкости для ополаскивания рта ватным тампоном. Если сделать так, то не образуется сильной синевы и кровоподтеков.

Полезная информация: Жидкость для полости рта отлично справляется с воспалительными процессами, поэтому ее можно использовать для лечения прыщей и мелких высыпаний на лице. Ополаскиватель убьет микробы, а также подсушит место воспаления, что приведет к более быстрому заживлению.

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10 небанальных применений в быту ополаскивателя для рта

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10 небанальных применений в быту ополаскивателя для ртаПодписаться на мой Instagram
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