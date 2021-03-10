10 небанальных применений в быту ополаскивателя для рта

1. Помощь при укусах насекомых

Экстренная помощь при укусах насекомых — спасает ополаскиватель для рта. /Фото: dailystory.me

2. Дезинфекция рук

Ополаскиватель для рта можно использовать в качестве дезинфицирующего средства. /Фото: img.etimg.com

3. Эффективная уборка

С помощью ополаскивателя для рта можно сделать уборку дома еще лучше. /Фото: soester-anzeiger.de

4. Альтернатива дезодоранту

Когда заканчивается дезодорант, на выручку может прийти и обычный ополаскиватель для рта. /Фото: cloudfront-ap-southeast-2.images.arcpublishing.com

5. Лечение грибка

Отличное бюджетное и доступное средство, которое поможет избавиться от неприятной болезни. /Фото: kaksekonomit.com

6. Свежесть цветов

Срезанные цветы можно сохранить свежими намного дольше, если знать несколько секретов. /Фото: images.larepubliquedespyrenees.fr

7. Лечение перхоти

Универсальное средство, которое помогает и в борьбе за красивые, здоровые зубы и десна, а также волосы. /Фото: elexpres.com

8. Чистка унитаза

Идеальная чистота — доступное и быстрое решение в виде жидкости для ополаскивания рта. /Фото: nastroy.net

9. Борьба с вредителями у домашних животных

Блохи не переносят запаха и действия ополаскивателя для рта. /Фото: dogwashbucuresti.ro

10. Лечение синяков и ушибов

Если протереть место ушиба ополаскивателем для рта, то синяк будет меньше и быстрее пройдет. /Фото: kaksekonomit.com