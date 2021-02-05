Как Моцарт сколотил состояние, а потом умудрился едва не потерять всё

Вольфганг Амадей Моцарт всегда был и будет, пожалуй, самым именитым и известным музыкантом в своей эпохе. Многие современные фильмы и пьесы рассказывают о нём, как о гении, который погибал, не имея даже гроша за душой, а также как о человеке, который был захоронен в могиле без имени, пав жертвой от рук своего соперника-композитора Антонио Сальери. На самом деле Моцарт сколотил немалое состояние за свою короткую жизнь. Но, казалось, он был полон решимости потратить каждый цент, что привело его к пожизненным денежным бедам, а также неверным представлениям о последних годах жизни великого композитора.
Юный Вольфганг Моцарт за инструментом. \ Фото: pijamasurf.com.
Музыкальный вундеркинд, написавший свои первые произведения ещё в детстве, Амадей провёл свои ранние годы, путешествуя по большей части Европы. К подростковому возрасту он устроился на должность скрипача и композитора при дворе архиепископа Зальцбургского, где дополнил своё скромное жалованье внешними комиссионными, иногда получая вместо наличных денег драгоценности и безделушки. Но его растущие амбиции и самолюбие привели его к разногласиям с архиепископом, и к двадцати годам он оставил эту должность и переехал в Вену.
Вольфганг Амадей Моцарт. \ Фото: journalist.today.
В отличие от многих своих современников, Амадей не пожелал (или не смог) занять постоянную должность при дворе. Вместо этого он брался за всё, что мог найти. Он давал уроки музыки детям богачей, дирижировал и исполнял как свои собственные произведения, так и произведения других (за один шестинедельный отрезок в 1784 году он дал двадцать два замечательных концерта) и брал на себя все комиссионные, предлагаемые за новые произведения. Он часто путешествовал, значительно повышая свою репутацию, но иногда с финансовыми потерями, так как ему приходилось оплачивать свои дорожные расходы.
Моцарт семейный портрет, Иоганн Непомук делла Кроче. \ Фото: ru.m.wikipedia.org.
Но взлёты и падения жизни в качестве музыкального подмастерья окупились (согласно выставке 2006 года, посвящённой 250-летию его рождения). Записи показывают, что к 1780-м годам он стал получать около десяти тысяч флоринов в год, а в письме от отца Моцарта говорилось, что ему заплатили тысячу всего за одно (предположительно памятное) концертное выступление. И это при том, что по тем временам работягам ежегодно выплачивали примерно по двадцать пять флоринов, в то время, как высшее сословие получало примерно пятьсот флоринов, зарплата Амадея ставила его в один ряд с высшим эшелоном Венских богачей.
Ранее неизвестный портрет Моцарта. \ Фото: google.com.ua.
Летом в 1782 году, несмотря на все протесты и опасения отца, он женился на Констанце Вебер. Девушка была из семьи музыкантов и вместе с сёстрами сделала себе имя певицы. Констанца и Амадей были преданы друг другу, и у них было шестеро детей и только двоим удалось выжить.
Моцарт - Маленькая ночная серенада. \ Фото: pinterest.com.
Они обзавелись большой и просторной квартирой в шикарном райончике Вены, расположенном сразу за собором Святого Стефана. Несмотря на взлёты и падения его финансов, супруги были полны решимости поддерживать высокий уровень жизни, в значительной степени потому, что Вольфганг вращался в аристократических кругах. Они отдали сына в дорогую частную школу и щедро развлекали его. Но супруги часто тратили далеко не по средствам, и долги перед розничными торговцами и кредиторами накапливались.
Амадей и Констанца во время медового месяца. \ Фото: google.com.ua.
Семья была вынуждена переезжать несколько раз, и некоторые историки считают, что Амадей мог промотать большие суммы денег за игорным столом, хотя другие считают, что ставки были просто развлечением, а не навязчивой идеей.
Моцарт с сестрой Анной и отцом. \ Фото: liveinternet.ru.
Совсем недавно некоторые учёные и историки предположили, что хроническое транжирство Моцарта (а также его частые и экстремальные изменения настроения) были симптомами недиагностированного психического заболевания, возможно, маниакальной депрессии или биполярного расстройства.
Моцарт у императрицы. \ Фото: br-klassik.de.
Около 1788 года его жена перенесла ряд медицинских кризисов, которые оказались почти смертельными. Ей предстоял долгий и непростой курс лечения и реабилитации. Она посещала дорогие курорты, ела только самую лучшую пищу и вела размеренный образ жизни, что ещё больше истощало их семейный бюджет. В итоге, Амадею ничего не оставалось, как дать несколько коротких гастролей, дабы собрать хоть какие-то средства, но в итоге, всё это потерпело крах, в том числе и финансовый.
Королева Мария Терезия и Моцарт. \ Фото: google.com.
Предпочтения публики стали меняться насчёт музыки и это привело к снижению комиссионных, и Вольфганг на какое-то время впал не в милость элиты, которая обратила своё внимание на другое. И как следствие всего этого, настал затяжной и мрачный период депрессии, о котором гениальный композитор часто упоминал в письмах к друзьям.
Несмотря на случившее, семья Моцарта не желала снижать свои накладные расходы и Амадею ничего не оставалось, как обращаться к друзьям и знакомым за помощью, раз за разом беря ссуды. Но как правило он погашал их достаточно быстро, стоило только прийти новой комиссии.
Амадей с отцом. \ Фото: itywltmt.podomatic.com.
Вопреки всем сложностям, их дела стали идти потихоньку в гору. Несмотря на то, что Констанцу оклеветали как легкомысленную и наивную дурочку, тем не менее, она сыграла ключевую роль в этом финансовом возрождении. В то время как Амадей скрывал от неё худшие из своих финансовых проблем во время её болезни, как только она выздоровела, она начала действовать. Супруги переехали из центра Вены в более дешёвый пригород (хотя тратили они по-прежнему много), и она всерьёз занялась организацией его дел.
Юный Амадей за клавиром. \ Фото: ok.ru.
Новые возможности для бизнеса, включая стипендии от нескольких небольших европейских судов и выгодное предложение сочинять и выступать в Англии, обещали возможное финансовое облегчение. В последние годы жизни Моцарт создал целый ряд замечательных музыкальных композиций и «Волшебная флейта» - одна из них (Die Zauberflöte). Её премьера состоялась за пару месяцев до смерти музыкального гения и сразу же увенчалась успехом.
Памятник Моцарту в Зальцбурге. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Но осенью 1791 года здоровье Амадея пошатнулось, и он умер в декабре (на тот момент ему было тридцать пять лет). Его смерть, вероятно, была вызвана почечной недостаточностью и рецидивом ревматической лихорадки, с которой он боролся на протяжении всей своей жизни. Австрийские обычаи того времени запрещали кому-либо, кроме аристократии, иметь частные похороны, поэтому Моцарта похоронили в общей могиле с несколькими другими телами. Несколько лет спустя его кости были выкопаны и перезахоронены (тоже практика того времени), поэтому точное место его последнего захоронения остаётся загадкой.
Моцарт на смертном одре, 1971 год. \ Фото: biography.com.
Констанца, которой было всего двадцать девять лет и у которой было двое маленьких детей, была опустошена его смертью. Расплатившись с последним из его долгов, она обнаружила, что у неё почти ничего не осталось. И снова её трудолюбие окупилось. Она организовала публикацию нескольких произведений своего мужа, организовала серию мемориальных концертов в его честь, обеспечила небольшую пожизненную пенсию для своей семьи от австрийского императора и помогла опубликовать раннюю биографию Амадея, написанную её вторым мужем. Эти усилия не только обеспечили ей финансовую безопасность на всю оставшуюся жизнь, но и помогли сохранить наследие Моцарта как одного из величайших композиторов в истории.
Памятник Моцарту в Вене. \ Фото: uk.m.wikipedia.org.
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