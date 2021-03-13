Советская бытовая техника для элиты, о которой простым людям оставалось лишь мечтать

В Советском Союзе одной из наиболее главных доктрин выступало равенство. Хотя, даже в то время получить такой результат было практически невозможно. Да и за все время существования жизни на нашей планете добиться полного равенства не удалось ни одной из цивилизаций. Вот и с бытовой техникой в СССР произошло то, что и должно было. Некоторыми изобретениями, недоступными широкой аудитории, в полной мере пользовались отдельные лица.
1. Стиральные машины
Первые стиральные машины появились в СССР в середине прошлого столетия и были доступны не многим / Фото: vm.ru
Первые стиральные машины появились в прошлом веке в двадцатых годах, естественно, в домах богатых людей. Советский Союз стал выпускать их серийно после того, как завершилась Вторая мировая война. Но даже тогда простым гражданам стиральные машины не были доступными, зато они были у избранных.
2. Цветной телевизор
Советские граждане только мечтали о черно-белом телевизоре, а у партийных деятелей уже были цветные / Фото: flashbak.com
Далеко не в каждой квартире или доме долгое время не было самого простого черно-белого телевизора. Люди долго собирали деньги, чтобы купить небольшой прибор с антенной. А вот у сильных мира сего уже были телевизоры, транслирующие цветное качественное изображение.
3. Видеокамера
Видеокамеры могла себе позволить только советская элита из-за высокой цены / Фото: yaplakal.com
Советские фотоаппараты были эталоном качества и оттого оставались востребованными. И в наше время у некоторых сохранились модели из СССР, которые отлично работают. Но с видеокамерами было не все так просто. Их можно было достать лишь по большому плату и по очень высокой цене.
4. Простые бытовые приборы
Долгое время простые советские люди даже не догадывались о существовании радиотелефонов, кондиционеров и микроволновок / Фото: glavcom.ua
Многие сейчас, как и тогда, считали, что в Союзе не было микроволновок, кондиционеров, радиотелефонов, но это совсем не так. Простые люди ничего о них действительно не знали, так как в магазины их не завозили, в газетах о них не писали, по радио или на телевидении не рассказывали. Но все это было у великих партийных деятелей, которые жили с комфортом.
5. Подгузники
В Советском Союзе о том, что такое подгузники и для чего они нужны, знали только избранные / Фото: youla.ru
Несмотря на то, что памперсы не относятся к бытовой технике, их нельзя не упомянуть. О подгузниках большинство наших людей узнало уже после распада СССР. Естественно, они в одночасье стали популярными. Но ведь и в Советском Союзе ими пользовались достаточно давно, правда, только элита. Этот продукт завозился к нам из Венгрии.
Ассортимент бытовых приборов для простых рабочих граждан СССР не отличался разнообразием / Фото: pravda-news.ru
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