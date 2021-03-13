Советская бытовая техника для элиты, о которой простым людям оставалось лишь мечтать

1. Стиральные машины

Первые стиральные машины появились в СССР в середине прошлого столетия и были доступны не многим / Фото: vm.ru

2. Цветной телевизор

Советские граждане только мечтали о черно-белом телевизоре, а у партийных деятелей уже были цветные / Фото: flashbak.com

3. Видеокамера

Видеокамеры могла себе позволить только советская элита из-за высокой цены / Фото: yaplakal.com

4. Простые бытовые приборы

Долгое время простые советские люди даже не догадывались о существовании радиотелефонов, кондиционеров и микроволновок / Фото: glavcom.ua

5. Подгузники

В Советском Союзе о том, что такое подгузники и для чего они нужны, знали только избранные / Фото: youla.ru

Ассортимент бытовых приборов для простых рабочих граждан СССР не отличался разнообразием / Фото: pravda-news.ru