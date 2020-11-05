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Отличный способ складывать одежду

Этот метод складывания вещей очень прост и в то же время невероятно удобен. В таком виде вещи в шкафу лежат красиво, не мнутся, и даже если вытащить одну вещь, все остальные не растрепаются, и беспорядок уже не грозит. Сложите одежду так, и в вашем шкафу всегда будет порядок!
Отличный способ складывать одежду
Футболки складывать проще всего. Положите её лицевой стороной к себе. Загните нижнюю часть, как показано на фото ниже.

Отличный способ складывать одежду
Затем переверните спиной вверх, лицевой стороной вниз. Сложите футболку книжкой. Теперь загните верхнюю часть в центр.
Отличный способ складывать одежду
Поверх неё положите оставшуюся нижнюю часть. Здесь же есть небольшой «кармашек» из футболки. Выворачиваем его через футболку наверх.
Отличный способ складывать одежду
Оборачиваем этим кармашком футболку, тем самым закрепляя её.
Отличный способ складывать одежду
Готово! В таком виде футболка не растрепается, а главное, она сложена очень компактно и аккуратно.

Отличный способ складывать одежду
По схожему методу сложим джинсы/штаны. Кладём их сначала задней стороной вверх. Складываем, как показано на фото ниже.
Отличный способ складывать одежду
Переворачиваем на лицевую сторону. Кладём одну штанину на другую.
Отличный способ складывать одежду
Нижнюю часть штанин подгибаем в центр один раз, затем ещё раз.
Отличный способ складывать одежду
И через кармашек, образовавшийся сзади, выворачиваем штаны.
Отличный способ складывать одежду
Теперь они компактно и аккуратно сложены!

Отличный способ складывать одежду
Подробнее о том, как складывать вещи компактно и плотно, смотрите в видео ниже:


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