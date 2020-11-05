Отличный способ складывать одежду

Этот метод складывания вещей очень прост и в то же время невероятно удобен. В таком виде вещи в шкафу лежат красиво, не мнутся, и даже если вытащить одну вещь, все остальные не растрепаются, и беспорядок уже не грозит. Сложите одежду так, и в вашем шкафу всегда будет порядок!



Футболки складывать проще всего. Положите её лицевой стороной к себе. Загните нижнюю часть, как показано на фото ниже.





Затем переверните спиной вверх, лицевой стороной вниз. Сложите футболку книжкой. Теперь загните верхнюю часть в центр.



Поверх неё положите оставшуюся нижнюю часть. Здесь же есть небольшой «кармашек» из футболки. Выворачиваем его через футболку наверх.



Оборачиваем этим кармашком футболку, тем самым закрепляя её.



Готово! В таком виде футболка не растрепается, а главное, она сложена очень компактно и аккуратно.





По схожему методу сложим джинсы/штаны. Кладём их сначала задней стороной вверх. Складываем, как показано на фото ниже.



Переворачиваем на лицевую сторону. Кладём одну штанину на другую.



Нижнюю часть штанин подгибаем в центр один раз, затем ещё раз.



И через кармашек, образовавшийся сзади, выворачиваем штаны.



Теперь они компактно и аккуратно сложены!





Подробнее о том, как складывать вещи компактно и плотно, смотрите в видео ниже:



