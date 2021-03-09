Лучшие места для отдыха в Солнечной системе

Наша солнечная система является огромным и удивительным местом. И благодаря технологиям мы смогли многое узнать о нашем ближайшем космическом окружении. Давайте представим, что технологии развились настолько, что сейчас мы находимся в эпохе космического туризма и путешествия по солнечной системе стали обыденным делом. Итак, популярные туристические курорты солнечной системы.







Плавать в метановых озерах Титана.



Спутник Сатурна Титан имеет реальные моря и озера жидкого метана и этана.







Полетать возле колец Сатурна.



Главная отличительная черта Сатурна – это его кольца. Их удаленность от планеты от планеты достаточно большая, но ее хватит чтобы насладиться чудесным внешним видом.







Катание на лыжах по замерзшим склонам Плутона.



Несмотря на классификацию карликовой планеты, Плутон мог бы стать достойным местом для межзвездных туристов. Но вместо снега вы будете кататься по замерзшему азоту на горе Норгей Монтес. Благодаря пониженной гравитации вы сможете делать эффектные прыжки.







Покорить гору Олимп на Марсе.



Гора Олимп является самым крупным известным вулкан в Солнечной системе. Это часть горного хребта, который простирается примерно на 300 000 квадратных километров. Сама кальдера – 60 на 80 км в поперечнике.

Посмотреть на потоки лавы на Венере.Потоки лавы из вулканов на Венере простираются на сотни километров . Прогулка по каньону Маринер на Марсе. Маринер – самый большой каньон в солнечной системе длиной 4500 км и до 11 км глубиной. Гранд-Каньон в США имеет протяженность всего 446 км и глубину 1,6 км.Погружение под лед океана Европы.Спутник Юпитера Европа являет собой захватывающий мир. Ученые обнаружили множество свидетельств того, что под замерзшей поверхностью спутника есть океан. А условия могут способствовать зарождению глубоководной жизни.Облететь Землю на МКС.Международная космическая станция, или МКС, состоит из 16 модулей и находится на высоте около 330 км над поверхностью нашей планеты. МКС движется вокруг земли со скоростью 27 , 724 км/ч и огибает землю каждые 93 минуты.Позагорать в равнине жары на Меркурии.В этом месте температура поднимается до рекордных для этой планеты значений – 427 градусов по Цельсию.Совершить восхождение на пик Реясильвия на астероиде Веста.Веста является одним из крупнейших объектов в поясе астероидов со средним диаметром 525 километров. Реясильвия является предполагаемым ударным кратером на южном полушарии астероида. В центре кратера находится гора 200 километров в диаметре и 22 километров в высоту , что делает ее самой высокой горой в Солнечной системе от основания до пика.Посмотреть как солнце встает на западе на Венере.В отличие от всех других планет в Солнечной системе, вращение Венеры является ретроградным в направлении своей орбиты. Другими словами, планета движется против часовой стрелки вокруг солнца, но вращается по часовой стрелке вокруг своей оси. Это означает могли бы наблюдать восход солнца на Западе , а не на Востоке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)