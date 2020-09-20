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7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Трудно отыскать ювелира более известного, чем Карл Фаберже. Пасхальные яйца, созданные им для императорской семьи, сегодня оцениваются в миллионы долларов и считаются непревзойденными образцами ювелирного мастерства.


Сам ювелир прожил сложную жизнь: на его долю выпали и беззаботные годы в зените славы, и тяжелые дни эмиграции, забвения и нищеты. Публикуем самые интересные факты из биографии Карла Фаберже.

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Кавказское, яйцо Фаберже, 1893

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Коронационное, яйцо Фаберже, 1893

1. Идея создания пасхальных яиц возникла у императора Александра III в. 1885 году. Именно тогда император заказал ювелиру диковинную вещицу к светлому празднику. Карл Фаберже изготовил яйцо «Курочка», покрытое белой эмалью. Внутри его, как нетрудно догадаться, располагался «желток» из золота, в котором, в свою очередь, была спрятана курочка с рубиновыми глазками.

2. Первая поделка произвела фурор при дворе, и с тех пор Фаберже ежегодно производил все новые и новые диковинки. Всего было создано 71 яйцо (из них 52 для семьи императора). Ювелирная фирма Фаберже стала работать исключительно при дворе, помимо пасхальных сувениров, Карл мастер создавал шкатулки, украшения и всевозможные аксессуары.

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Ландыши, яйцо Фаберже, 1898

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Московский Кремль, яйцо Фаберже, 1906

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Гатчинский дворец, яйцо Фаберже, 1901

3. Продукция Фаберже продавалась в крупнейших городах России, казалось, выдающегося ювелира ждет беззаботное будущее.
Эти иллюзии развеялись в 1917 году, когда к власти пришли большевики. Поначалу революция не касалась Карла, хотя в его доме хранились сокровища на сумму 7,5 млн золотых рублей. Для безопасности драгоценности находились в бронированном лифте-сейфе, который был подключен к электрическому напряжению.

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Ренессанс, яйцо Фаберже, 1894

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Пятнадцатая годовщина царствования, яйцо Фаберже, 1911

4. Помимо собственных ювелирных изделий, в доме Карла Фаберже хранились драгоценности иностранцев, которые не могли быть вывезены из России. Когда стало очевидно, что большевики доберутся и к Фаберже, ювелир сдал свой дом для проживания швейцарской миссии (на тот момент действовал закон о защите собственности иностранцев). Все драгоценности он упаковал в 7 чемоданов, а их полная опись заняла 20 страниц! Тайник просуществовал до мая 1919 года, тогда большевики, вопреки закону провели обыск в доме.

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Орден Святого Георгия, яйцо Фаберже, 1916

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Память Азова, яйцо Фаберже, 1891

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Яйцо с бутоном розы, Фаберже, 1895

5. Существует нескольких версий о дальнейшей судьбе сокровищ. По одной из них все драгоценности были конфискованы большевиками и позже были проданы за границу, по другой — несколько чемоданов были заблаговременно вывезены в норвежское посольство, но и оттуда они были выкрадены вместе с архивными данными, по третьей версии Карл Фаберже и его сыновья смогли спрятать часть драгоценных изделий в тайниках.

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Яйцо с решеткой и розами, Фаберже, 1907

6. После инцидента Карлу Фаберже пришлось покинуть Россию, у него отняли всё — и любимое дело, и миллионное состояние, и родные пенаты. Переехав в Швейцарию, он влачил жалкое существование, тоскуя по прежней жизни. Умер Карл в 1920 году, в этом же году созданные им ювелирные украшения обесценились невероятно.

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Курочка, яйцо Фаберже, 1885

7 интересных фактов из биографии ювелира и миллионера Карла Фаберже

Павлин, яйцо Фаберже, 1908

7. После Октябрьского переворота большевики, пытаясь пополнить казну «первого в мире коммунистического государства», распродавали российские художественные сокровища. Они разграбили церкви, продали полотна старых мастеров из музея «Эрмитаж» и взялись за короны, диадемы, ожерелья и яйца Фаберже, принадлежавшие семье Императора.

В 1925 году каталог ценностей императорского двора (короны, венчальные венцы, скипетр, держава, диадемы, ожерелья и другие драгоценности, в том числе знаменитые яйца Фаберже) разослали всем иностранным представителям в СССР. Часть Алмазного фонда была продана английскому антиквару Hорману Вейсу. В 1928 году из Алмазного фонда были изъяты семь «малоценных» яиц Фаберже и еще 45 предметов.

Впрочем, именно благодаря этому яйца Фаберже были спасены от переплавки. Таким образом сохранилось одно из самых невероятных творений — яйцо «Павлин». Внутри шедевра из хрусталя и золота находился эмалированный павлин. Причем эта птичка была механической — когда ее снимали с золотой ветви, то павлин поднимал свой хвост подобно настоящей птице и даже мог ходить.

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