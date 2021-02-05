Как ухаживать за стиральной и посудомоечной машиной

Отбеливатель и антибактериальные салфетки не единственный способ поддерживать чистоту в доме, наши стиральные и посудомоечные машины обладают массой полезных фукнций, когда обычного мытья недостаточно.



Если у вашей стиральной или посудомоечной машины есть цикл дезинфекции, сейчас самое время про него вспомнить, т.к. он является одним из лучших способов борьбы с различного рода микробами. Если нет, то лучший способ избавиться от микробов и бактерий – это высокая температура. Забудьте о деликатных программах и эко-режимах при стирке и мытье посуды.



Предметы личного пользования:

Посудомоечная машина

Стиральная машина

1. Полотенце (должно быть у каждого свое). Полотенце для рук необходимо менять каждые три дня. Стирать при температуре не ниже 60 ° С.2. Кухонные полотенца: менять каждые два дня. Стирать при температуре не ниже 60 ° С.3. Посуда: включайте полный цикл мытья в посудомоечной машине. Стандартный цикл работы посудомоечной машины включает в себя предварительное ополаскивание, мытье горячей водой с использованием моющих средств, ополаскивание и сушку. В посудомоечных машинах есть программа интенсивная мойка (очень высокая tº – до 75 градусов).4. Одежда: носите только те вещи, которые можно стирать при высокой температуре.Это, как правило, х/б одежда и трикотаж. После каждого посещения общественных мест (аптека, продуктовый магазин, прогулка с собакой) обрабатывайте обувь влажными салфетками и не ходите в ней по квартире (дому).Известно, что техника со временем тоже загрязняется, поэтому важно проводить правильную очистку.Когда приборы нуждаются в дополнительной дезинфекции:1. Если вашему прибору уже больше 3-5 лет.2. Если ваше белье пахнет плесенью, а на посуде появляется белый налет и она плохо отмывается.Что такое цикл дезинфекции на стиральной машине или сушилке?В цикле дезинфекции используется высокая температура воды и более длинный цикл стирки (мытья) для уничтожения бактерий. Такой способ гарантирует, что любые патогенные бактерии и микробы уничтожаются.Когда необходимо провести профилактику всех приборов? Сейчас.Полностью освободите посудомоечную машину. Выньте корзину для посуды и очистите сливное отверстие и пространство вокруг него. Тщательно промойте съемный фильтр с моющим средством под проточной водой. Осмотрите вращающиеся разбрызгиватели. При необходимости удалите с них инородные частицы с помощью бумажного полотенца.Налейте один стакан белого столового уксуса в контейнер для моющего средства, располагающийся в самом нижнем отсеке посудомоечной машины или на двери. Теперь насыпьте в небольшую емкость полстакана пищевой соды и поместите ее в верхний отсек для посуды.Включите посудомоечную машину на полный цикл. Смесь соды и уксуса поможет очистить все части прибора до блеска. Раствор также обладает прекрасными антибактериальными свойствами, делая технику не только чистой, но и безопасной. Пищевая сода способствует разрушению твердых отложений и мягкому очищению поверхности.После окончания цикла оставьте машину закрытой еще на 20 минут. После этого откройте дверцу и насухо протрите все внутренние поверхности чистой губкой или бумажным полотенцем. Повторяйте процедуру не реже, чем один раз в месяц.С этой процедуры можно начать или закончить чистку стиральной машины. Уксус с содой помогут промыть машину изнутри, смыть мыльные и известковые отложения и избавиться от бактерий и плесени, которые со временем неизбежно накапливаются.Моем внутри: Смешайте соду с водой в небольшой миске, чтобы получилась паста для чистки машины. Приготовьте стакан уксуса. Пасту из пищевой соды с водой переложите в контейнер для порошка. Уксус вылейте в барабан машины. Установите самую высокую температуру стирки, закройте дверцу барабана и запустите полноценную программу стирки. После того, как закончится цикл, возьмите чистую посудную губку и протрите барабан изнутри.Протираем резинку и дверцу барабана: не бойтесь, отогните резинку и удалите тряпочкой или губкой все, что там накопилось со временем. Под резинкой прячутся клубки пыли и волос, нитки, монетки, детские носочки, а иногда и косточки от лифчиков. Если на резинке образовалась плесень, ее можно обработать уксусом или отбеливателем, а затем все промыть чистой водой.Промойте лоток: нажмите на рычаг и вытащите его из машины. Затем возьмите соду или другое чистящее средство и отчистите лоток под струей горячей воды. Чтобы залезть в маленькие отверстия, используйте старую зубную щетку. Если лоток слишком грязный, замочите его в чистящем средстве на 15−20 минут, а затем отмывайте. Не забудьте также протереть верхние форсунки в машине. Зубная щетка пригодится, чтобы добраться и до них.Важная часть стиральной машины — это фильтр насоса, который защищает его от засора и продлевает срок службы машины. Обычно он находится в нижней правой части машины за небольшой дверцей. Очищать его обязательно, хотя бы раз в полгода, иначе машинка начинает хуже и медленнее сливать воду, что плохо сказывается и на качестве стирки.