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Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

Ронни и Шеррон Бриджес явно не отличаются злопамятностью – хотя их очаровательный питомец по прозвищу Дикарь пару раз едва не прикончил супругов, они продолжают пускать гигантского бизона в дом и всячески ему угождают.

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны


Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

Супруги из Техаса не только позволяют Дикарю гулять по дому, но еще и выделили ему отдельную комнату, чтобы бизон мог спокойно смотреть любимые боевики. В его привилегии также входит завтрак за кухонным столом.

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

Бизон для супругов – неотъемлемая часть семьи. Ведь более десяти лет назад Дикарь был шафером на их свадьбе.

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

Рони (60 лет) и Шеррон (44 года) продали стадо из 52 бизонов 13 лет назад, но решили оставить одного теленка. Бизонов пришлось продать после того, как Ронни ослеп на один глаз и уже не мог ухаживать за стадом гигантских животных.

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

«Это была моя идея – привести Дикаря в дом, когда он был еще маленьким теленком», – рассказала Шеррон. «Я сказала Ронни, что мы живем только один раз, так что можем позволить себе сделать что-то необычное».

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

«Он самый настоящий слон в посудной лавке», – шутит Ронни. – «Словно по дому ездит автомобиль».

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

По словам Ронни, у Дикаря есть собственная комната, где он смотрит телевизор, но приходится каждый раз двигать мебель, чтобы он смог туда войти.

«Он любит фильмы с экшеном, где картинка двигается быстро, так что новости ему не по душе».

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

«Потребовалось десять лет, чтобы он наконец позволил моей жене расчесать его, а посторонним и вовсе лучше к нему не приближаться. Однажды его что-то спугнуло, он протаранил меня лбом и побежал, а я продолжал держаться за его рога. Жена думала, что я уже труп!».

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

«Мы ни за что бы не стали ничего менять. Дикарь – наш питомец, и мы любим его.

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

Семейная пара из Техаса держит в доме бизона весом больше тонны

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