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Сало в рассоле по проверенному рецепту

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Сало в рассоле – идеальная закуска на все случаи жизни! Сегодня хочу поделиться с вами своим любимым проверенным рецептом.

Ингредиенты:

сало – 800 г.;

вода – 750 мл.;

соль – 75 г.;

лавровый лист – 2 шт.;

черный перец горошком – 5 шт.;

душистый перец – 3 шт.;

чеснок – 4 зуб.

Приготовление:

Приготовление этого вкуснейшего сала начнем с приготовления рассола. Воду выливаем в кастрюлю и ставим на плиту. В закипевшую воду добавляем соль, лавровый лист, черный и душистый перец, провариваем рассол 5 минут. Даем рассолу полностью остыть, а пока займемся приготовлением сала. Режем сало небольшими прямоугольными кусочками, чеснок чистим и режем пластинами. Берем банку объемом 1 литр и заполняем ее салом с чесноком. Сверху заливаем полностью остывшим рассолом и оставляем просаливаться 2 дня при комнатной температуре и затем 2 дня в холодильнике. Готовое сало достаем их холодильника, сливаем рассол и обсушиваем. Если сало много, оставляем себе кусочек, а остальное сало заматываем в фольгу и храним в морозилке, так оно лучше хранится. 

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