Красиво цветущие растения, которые отлично живут в горшках

Хотите украсить балкон, подоконник или даже террасу, но высадить цветы не в землю, а в горшок? Тогда присмотритесь к красивым цветущим растениям ниже. В разных комбинациях, вместе они образуют чудесную композицию, от которой не оторвать глаз!

Комнатная герань + белая или голубая бакопа



Вьющаяся герань, сурфиния и лобелия



Бегония и будра плющевидная



Очаровательная герань



Белая сурфиния и бакопа



Сурфиния и череда





Белая композиция: герань и бакопа



Герань, белая бакопа и голубая лобелия



Бальзамин и бакопа



Недотрога бальзамин



Сцевола и мандевилла





Герань, бакопа и вербена



Сурфиния, вербена и белая лобелия



Сурфиния, герань и биденс



Вербена и сурфиния



Композиция из герани и калибрахоа (миллион колокольчиков)





И, конечно же, красавица петуния, но в ограниченном пространстве она не растёт так же пышно, как сурфиния



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