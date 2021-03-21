Хотите украсить балкон, подоконник или даже террасу, но высадить цветы не в землю, а в горшок? Тогда присмотритесь к красивым цветущим растениям ниже. В разных комбинациях, вместе они образуют чудесную композицию, от которой не оторвать глаз!
Комнатная герань + белая или голубая бакопа
Вьющаяся герань, сурфиния и лобелия
Бегония и будра плющевидная
Очаровательная герань
Белая сурфиния и бакопа
Сурфиния и череда
Белая композиция: герань и бакопа
Герань, белая бакопа и голубая лобелия
Бальзамин и бакопа
Недотрога бальзамин
Сцевола и мандевилла
Герань, бакопа и вербена
Сурфиния, вербена и белая лобелия
Сурфиния, герань и биденс
Вербена и сурфиния
Композиция из герани и калибрахоа (миллион колокольчиков)
И, конечно же, красавица петуния, но в ограниченном пространстве она не растёт так же пышно, как сурфиния
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Красиво цветущие растения, которые отлично живут в горшках
Хотите украсить балкон, подоконник или даже террасу, но высадить цветы не в землю, а в горшок? Тогда присмотритесь к красивым цветущим растениям ниже. В разных комбинациях, вместе они образуют чудесную композицию, от которой не оторвать глаз!
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