7 устоявшихся заблуждений об оружии, которые нам навязал кинематограф

1. Холостые патроны безвредны

Холостые патроны выглядят вот так. |Фото: allzip.org.

2. Металлодетектор не видит современные пистолеты

В любом оружии все еще есть металлические детали. |Фото: zhukovsky.life.

3. Дверца машины остановит пулю

Нужна очень толстая сталь, чтобы остановить пулю. |Фото: megacadr.com.

4. Глушитель делает стрельбу менее эффективной

Глушитель делает оружие только лучше. |Фото: vsezdorovo.com.

5. Стрелять под водой легко

Стрелять под водой очень сложно. |Фото: yvision.kz.

6. Сбить вертолет из пистолета – легко

Сбить вертолет очень непросто. |Фото: m.fishki.net.

7. Лучи целеуказателей красные и видны

Такие лазерные прицелы только в кино. ¦Фото: timesofisrael.com.