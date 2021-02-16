6 детей звездных родителей, которые решили, что живут «не в своём теле» и изменили себя

В жизни любого человека может произойти всё, что угодно, даже смена пола его детей. Не исключение и знаменитости. Чада некоторых из них стали трансгендерами, и в этом их поддержали звездные мамы и папы. Что это, капризы избалованных детей или ошибка природы? Возможно ли, что при рождении произошел “сбой”? Пока что на эти вопросы человечество не готово дать ответы. Но факт остается фактом: на планете есть люди, которые “родились не в своем теле”. Известно, что медицина уверенно шагает вперед, и теперь любой может позволить себе “перекроить” свое тело и выбрать желаемый пол. Правильно ли такое – судить не нам.
Сын Малики Қаландаровой
Самира (бывший сын Малики Каландаровой)
В СССР о смене пола и не смели задумываться. Но такие случаи все же были. И пример тому Артур Каландаров – сын заслуженной народной артистки и танцовщицы Малики Каландаровой. Мальчик с ранних лет был не равнодушен к творчеству мамы. Он не пропускал ни одной репетиции и старался повторить каждое движение знаменитой танцовщицы. Помимо танца, Артура интересовала и косметика его мамы, к использованию которой он нередко прибегал. Повзрослев, он мог профессионально исполнить любой творческий номер Малики Каландаровой. Для этого Артур надевал национальные костюмы, в которых выступала его мама, и наносил макияж. Такое увлечение сына не прошло бесследно.
Однажды Артур исчез. Никто из тех, кто знал семью Каландаровых, не понимал, куда где он может находиться. Всё было окутано тайной. Только по происшествию некоторого времени семейный секрет был раскрыт. Неожиданное исчезновение Артура было связано с его желанием сменить пол. Молодому человеку сделали сразу две операции: по пластике груди и смене пола, и вместо сына домой вернулась дочь Самира, которая была такой же талантливой, как и ее мама. Конечно же, такое событие ещё долго было у всех на устах. Ходили слухи, что Малика заплатила большие деньги за операцию сына по смене пола.
Дочь знаменитого Челентано и красавицы Клаудии Мори
Розалинда Челентано
По сей день Адриано Челентано знают как одного из самых талантливых артистов и певцов. В своё время его карьера развивалась настолько стремительно, что на свою личную жизни у него практически не оставалось времени. В сумасшедшем ритме жизни и родилась малышка Розалинда, в 1968 г. Ее мама Клаудия Мори и папа Адриано Челентано были счастливы. Всё же, карьера и творчество значили для них гораздо больше, чем собственная дочь. Папа постоянно был на работе, а красавица мама, также талантливая актриса, уделяла ему все свое время. От любящих родителей Розалинда получала лишь дорогие подарки, игрушки и развлечения. Родители крайне редко баловали девочку своим вниманием.
Девочка росла самостоятельно. С взрослением, в ней начал проявляться талант, переданный её родителями. В 6-ти летнем возрасте малышка снялась в фильме “Юппи Ду” и прекрасно сыграла свою роль. В восемнадцать лет Розалинда решила “уйти в свободное плавание”, ведь такая жизнь была для нее привычной с детских лет.
Девушка продолжала актерскую деятельность и снялась в роли самого дьявола в фильме “Страсти Христовы” режиссера Мела Гибсона. Для этой роли Розалинде даже пришлось расстаться со своими прекрасными волосами и сбрить брови. Именно с того момента стрижка “под ноль” стала ее любимой. Девушка объясняет свой выбор тем, что таким образом она “сбривает” с себя отрицательную энергию. В последствие Розалинда призналась своим родителям в своей нетрадиционной ориентации и своём желании сменить пол. Родителям лишь оставалось принять такое решение дочери. Более того, они одобрили ее брак с актрисой Симоне Борионе.
Элли Шиди и ее дочь
Элли Шиди с сыном
Элли Шиди многогранная и талантливая голливудская актриса. В ее карьере были взлеты и падения. Но если кто-то хотя бы раз увидит актёрскую игру Элли Шиди, тот уже не сможет забыть драматично и натурально сыгранную ею роль, особенно в фильме “Высокое искусство”. В жизни прекрасной актрисы был сложный период, связанный с ее профессиональной деятельностью, который обернулся зависимостью от снотворного и булимией. Элли вылечилась и вновь стала сниматься. Именно тогда в её жизни и случилось прекрасное событие – она вышла замуж и в 1994 году родила дочь Ребекку. Однако с возрастом малышка поняла, что чувствует себя не в своём теле и хочет быть мужчиной. Так, Ребекка стала Бекеттом. Первое время Элли Шиди сильно переживала из-за смены пола своей красавицы-дочери, но она никогда не осуждала выбор Ребекки. Сегодня американская актриса продолжает дарить свою материнскую любовь уже красавцу-сыну Бекетту.
Сыновья известных актрис Меган Фокс и Шарлиз Терон
Меган Фокс и Шарлиз Терон пришлось столкнуться с одним и тем же: их сыновья пожелали одеваться, как девочки, и носить платья. Вот и Носа, сын Меган Фокс, уже пару лет выглядит, как маленькая принцесса: в платье и с длинными волосами. Стоит отметить, что его папа, актер Брайан Остин Грин, адекватно реагирует на это и считает, что в таком поведении ребенка нет ничего плохо. Главное, по его словам, чтобы ему было весело и хорошо.
Шарлиз Терон также стала замечать подобные склонности у своего приемного сына уже в 3 года. Мальчик, как и сын Меган Фокс, любил надевать “девчачьи” наряды и играться с куклами вместе со своей сестричкой Огаст. На одной из телеппередач актриса рассказала, что теперь она растит двух красивых девушек.
Родная дочь бывшей супружеской четы Анджелины Джоли и Брэда Питта
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Трансгендерная трансформация не обошла и родную дочь голливудских знаменитостей, бывших мужа и жены Анджелины Джоли и Брэда Питта. Речь идет о маленькой красавице Шайло Нувэль Джоли-Питт. Девочке досталась очень привлекательная внешность от звездных родителей, но только сама Шайло не желает вырасти и стать красивой, как мама Джоли. Ее больше привлекает быть мальчиком. С четырёх лет у Шайло стала проявлять к этому склонность, а с десяти она начала носить мальчиковую одежду, и даже придумала себе новое мужское имя Джон. И чем старше она становится, тем её внешность все сильнее приобретает черты мальчика. Стало известно, что с 2017 г. Шайло принимает специальные препараты, блокирующие гормоны. Что планирует девушка делать дальше, можно только догадываться.
Дочь Шер
Дочь Шер
Просматривая фото Шер с её взрослым сыном, трудно догадаться, что этот брутальный мужчина еще недавно был симпатичной блондинкой.
Чистити, дочь Шер, росла подвижным и озорным ребенком. По поведению она больше походила на мальчика и все свое время проводила с друзьями-мальчишками. Она была готова целый день прыгать, кататься на велосипеде или бегать, чем играть в куклы и заниматься прочими “девчачьими” забавами. Да и прическа у нее была соответствующая – короткая стрижка “под мальчика”. Когда возраст Чистити достиг подросткового, девушка поняла, что не принимает своего женского тела. Родители поддержали желание взрослой дочери, и ей была сделана операция по смене пола. Так, у Шер появился сын Чез. Знаменитая мама как-то сказала, что рада видеть своего ребенка счастливым в мужском обличье. Чез пошел по стопам Шер и стал актером, а также певцом и правозащитником, и считает свою жизнь успешной.
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