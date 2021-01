Самые странные факты, которые вы могли не знать о презервативах

История появления презерватива в какой-то степени покрыта тайной, так как историки не могут определить, когда именно люди начали их использовать. Несмотря на то, что они иногда являются предметом шуток, презервативы спасли бесчисленное множество жизней и являются одним из самых эффективных средств поддержания общественного здоровья.



Веганские презервативы

Большинство презервативов слишком большие для индийских мужчин

«Презервативная» скорая помощь

Съедобный презерватив

Презервативы и католики

Билл Гейтс (Bill Gates)

Легальность

Презервативы, наносимые распылением

Олимпийские игры

Презервативы и холодная война

Как и в любом другом стиле жизни, в веганстве есть крайности. Веганы не употребляют абсолютно никаких продуктов животного производства, то есть не только мясо, но и молоко, яйца и мёд. Этические веганы избегают использования продуктов животного производства и в других сферах жизни . Они не носят предметы одежды, изготовленные из кожи, и не пользуются косметикой, протестированной на лабораторных животных. Жить согласно такому моральному кодексу неимоверно тяжело, поскольку животные используются множеством способов. Как это ни странно, это также касается и презервативов. Большинство компаний, производящих презервативы, изготовляют их из латекса, вида резины, и презервативов из кожи ягнят уже почти нет на рынке.На первый взгляд может показаться, что латексные презервативы отлично подойдут даже самым закоренелым веганам, однако в большинстве из них используется казеин, молочный белок.К радости влюблённых веганов немецкая компания под названием «Condomi» производит презервативы с использованием какао порошка вместо казеина. Этот обход для решения веганской проблемы с презервативами, безусловно, хорош, однако, к сожалению веганов, казеин содержится в широком ряде других продуктов, включая краску, клей и лекарства.Просмотр порнографии, безусловно, дал многим людям грубо искажённое представление о среднестатистическом размере пениса . По правде говоря, большинство из нас одарены немного более «скромно». К превеликому сожалению индийских мужчин их размеры, как правило, приходятся на нижний конец спектра. В 2006 году исследование размеров пениса, проведённое Индийским советом по медицинским исследованиям, попало в заголовки газет, так как было обнаружено, что примерно у 60 процентов опрошенных индийских мужчин пенисы были на несколько сантиметров короче стандарта, используемого в производстве презервативов. Это несоответствие привело к высокому уровню случаев, когда презервативы разрывались или спадали (приблизительно в 20 процентах случаев). Это уже серьезная проблема, учитывая распространённость СПИДа.Эта проблема существует не только в Индии. В 2015 году министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что количество заболеваний, передающихся половым путём, среди молодёжи выросло почти в пять раз за последние десять лет. Согласно заявлению: «это объясняется тем фактом, что всего лишь 43 процента (подростков) используют презервативы, а также из-за того, что они выбирают презервативы, которые слишком большие для них, так как они боятся насмешек по поводу небольшого размера своего пениса».Эта ситуация настолько распространена, что даже стала частым клише в фильмах. Ситуация неожиданно принимает разгорячённый оборот и люди попадают в спальню. Немного возни и печальное осознание того факта, что джентльмен забыл пополнить свой запас презервативов в прикроватной тумбочке. В фильмах это приводит к интересным приключениям (достаточно посмотреть фильм 1997 года под названием «Booty Call» с молодым Джейми Фоксом (Jamie Foxx) в роли персонажа по имени Банз (Bunz)), однако реальная жизнь является более прозаичной и трагической. Тем не менее, не стоит печалиться, так как есть спасение! «Презервативная» скорая помощь, существующая по всему миру, доставит вам пачку презервативов быстрее , чем пиццу.Такую услугу предлагал студент-второкурсник университета Нью-Джерси по имени Кайл Маккейб (Kyle McCabe), который доставлял презервативы по вызову в течение нескольких минут в любое время дня и ночи по всему студенческому общежитию, надев шлем с фонариком. Искусный бизнесмен Маккейб брал по 3 доллара за 1 презерватив и по 15 долларов за 10, в зависимости от времени суток. Он также заставлял своих клиентов подписывать отказ от претензий, освобождающий его от ответственности в случае, если презерватив не сработает. Однако бизнес Кайла нельзя назвать уникальным – в 2004 году всплеск хламидии среди молодёжи в Швеции вдохновил работников здравоохранения на создание трёх автомобилей, срочно доставлявших средства защиты всем людям, обнаружившим себя в самом разгаре страсти без защиты.Презервативы бывают множества видов, текстур, цветов и даже вкусов. Однако съедобных среди них нет. Тем не менее, владелец ресторана из Гонконга по имени Алвин Леунг (Alvin Leung) из «Bo Innovation» превратил это понятие в блюдо под названием «Секс на пляже» (Sex on the Beach). «Секс на пляже» напоминает то, что можно найти на побережье Нью-Джерси при отливе. «Секс на пляже» это розовый презерватив, сделанный из съедобных водорослей и аморфофаллуса коньяка (корня, часто используемого для создания желатина), с основанием из песка, сделанном из протёртых в порошок грибов шиитаке. Видимо для того, чтобы отбить всякий аппетит, кончик презерватива заполняется «вязким белым» веществом, полученным из смеси на основе мёда.В то время как современные повара известны различными сумасшедшими выходками молекулярной гастрономии, закуска Леунг, по-видимому, пренебрегла всеми правилами хорошего тона. Тем не менее, его цель благородна. Шок от «Секса на пляже» призван привлечь внимание к проблеме эпидемии ВИЧ/СПИДа, а полученные средства пойдут на организацию по борьбе со СПИДом в Гонконге.В отличие от большинства мировых религий, католицизм прямо запрещает любую форму контроля рождаемости, в том числе таблетки, аборты и даже презервативы. Католические представления о сексе и презервативах настолько сильны, что, когда сперма мужчины проходит проверку при лечении бесплодия, единственным приемлемым способом для сбора образца является презерватив с проткнутыми в нём отверстиями, который должен на нём быть во время занятий сексом с женой. Дебаты о презервативах бушевали в течение многих лет, причём самые последние папы (Бенедикт XVI и Фрэнсис), продемонстрировали свою прогрессивность, заявив, что использование презервативов может быть нравственным, если они используются для предотвращения распространения таких болезней как СПИД в опустошённых болезнью странах Африки, находящихся под пустыней Сахара.Безнравственность использования презервативов строго осуждалась католиками. Ирландия, по сути католическая страна, запретила импорт и продажу контрацептивов до 1979 года, когда они стали доступными по рецепту врача. В 1985 году правительство Ирландии предложило легализовать продажу презервативов. Это предложение вызвало ярость церкви, причём Дублинский архиепископ заявил, что такой закон станет началом «скользкого пути нравственной деградации». Предложение было принято 20 февраля 1985 года.Магнат программного обеспечения Билл Гейтс известен своей благотворительностью, поддерживая множество различных благотворительных организаций по всему миру, в том числе те, которые борются с заболеваниями, обеспечивают бесплатное образование и поддерживают развитие сельского хозяйства. В 2013 году он объявил о своем намерении предоставить изобретателям гранты в размере 100 тысяч долларов на создание новых и улучшенных презервативов. Целью является создание ультратонких презервативов, которые обеспечивают максимальный уровень сексуального наслаждения, в то же время оставаясь безопасными. Эта цель основывается на теории о том, что многие мужчины отказываются использовать презервативы из-за недостатка чувствительности во время секса.На данный момент было выделено два гранта. Один отправился в Манчестерский Университет (University of Manchester), который создаёт презерватив, сделанный из ультралёгкой формы углерода под названием графен. Другой отправился в Орегонский университет (University of Oregon) для создания презерватива из полиуретана, который своего рода опечатывает пенис. Согласно подсчётам, толщина такого презерватива будет в два раза меньше самого тонкого коммерчески доступного презерватива на сегодняшний день. В отличие от других благотворительных целей, которые он активно спонсирует, Гейтс считает, что улучшение презервативов может помочь сделать целое состояние и привлечь множество инвесторов.Ирландия не является единственной страной с юридическими ограничениями на презервативы. У США также были двоякие отношения с резинками. В 18 веке люди использовали кишки животных, однако в 1839 году Чарльз Гудиер (Charles Goodyear) ввёл способ вулканизации резины и промышленность презервативов тут же расцвела. Индустрии был нанесён огромный удар в 1873 году, когда федеральное правительство приняло закон Комстока, который запрещал перевоз по почте различных предметов, связанных с сексом, в том числе эротическую литературу, секс-игрушки и презервативы. Предубеждения против презервативов (которые, по мнению некоторых, стимулируют распущенность) сохранялись в течение следующих десятилетий. Когда США вступили в Первую мировую войну, они были единственной союзной державой, которая не обеспечивала свои войска презервативами, в результате чего в армии США были зарегистрированы тысячи случаев венерических болезней, таких как гонорея и сифилис.Даже сегодня, когда американцы всех возрастов могут приобрести презервативы и в магазинах и по почте, хранение презервативов может быть использовано против людей в суде. При аресте человека, подозреваемого в проституции, наличие у них презервативов рассматривается в качестве доказательства преступления. К сожалению, это привело к тому, что многие проститутки не носят с собой презервативы из-за страха притеснений со стороны полиции, рискуя таким образом, заразиться заболеваниями, передающимися половым путём. Одно из наиболее прогрессивных мест в стране, Калифорния, была одним из первых штатов, которые запретили использование наличия у человека презервативов против него в суде.Как и любая другая индустрия, производство презервативов всегда находится в поиске новой грандиозной идеи. Несмотря на то, что большинство презервативов выпускаются в виде «одного размера для всех», есть люди, которые испытывают трудности в подборе презервативов, будь то из-за необычного размера или формы. Поэтому немецкий преподаватель сексуального воспитания по имени Ян Винценз Краузе (Jan Vincenz Krause) разработал новую концепцию – презерватив, наносимый распылением, который будет идеально подходить каждому мужчине. Прототипом Краузе была трубка, куда засовывался пенис и покрывался защитным слоем жидкого латекса.Тем не менее, в его дизайне было несколько проблем, самой большой из которых было время, необходимое для высыхания латекса – примерно две-три минуты, чего достаточно, чтобы потерять игривое настроение. Однако Краузе также распространяет свою собственную линию презервативов различных размеров. У него даже есть веб сайт, где мужчины могут загрузить таблицу размеров, чтобы измерить свой пенис и подобрать идеальный размер.За всей помпезностью и торжественностью Олимпийских игр скрывается подоплёка из порочных связей. Другими словами, олимпийцы занимаются сексом как кролики. Это вполне понятно. Заселение тысяч молодых людей на пике их физической формы является рецептом для любви (или, по крайней мере, одного из её проявлений). На самом деле поразительно то, насколько они активны. Во время Летних Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году участвовали 6582 спортсмена-мужчины. Организаторы распространили 70000 презервативов, что составило более 10 штук на человека. Как это ни странно, им пришлось в срочном порядке заказывать ещё 20 000 штук, так как у спортсменов закончились розданные им презервативы.Последующие игры были гораздо более щедрыми в этом плане. Организаторы Зимних Олимпийских игр в Сочи раздали 100 000 презервативов (примерно 35 штук на одного спортсмена), а на Олимпийских играх в Лондоне было роздано сумасшедшее количество в 150000 презервативов. Тем не менее, даже этого было недостаточно, так как организаторы Лондонских Олимпийских игр нашли ведро несанкционированных презервативов от австралийской компании. На ведре было написано «Презервативы кенгуру для железы внизу».Холодная война, несомненно, была одной из самых странных глав в человеческой истории. Такие спецслужбы, как ЦРУ и КГБ работали не покладая рук, чтобы подорвать влияние и планы своих врагов. В то время как многие из их схем подразумевали убийство и злодеяния, другие были просто откровенно смешными, например, проект «Акустическая кошка» (Operation Acoustic Kitty), в котором кошка с имплантированным микрофоном должна была использоваться как шпион. Конечно, презервативы также были замешаны в их махинациях.Ходили слухи, возможно шуточные, что Управление по вопросам координации политики (Office of Policy Coordination) ЦРУ раздумывало над идеей сбрасывания презервативов огромного размера над территорией СССР с надписью: «Сделано в США. Средний размер» в качестве психологической атаки. Вполне возможно, в этой истории есть крупица правды. Управление по вопросам координации политики состояло из группы молодых мужчин, славившихся своими розыгрышами и безумными схемами , включавшими планы по сбрасыванию материалов над Советским Союзом при помощи воздушных шаров. В какой-то момент директор ЦРУ пригрозил закрыть всё управление, если у него на столе окажется ещё одно предложение, связанное с воздушным шаром. Какой эффект оказало бы разжигание зависти по поводу размеров пениса американцев среди советского народа на напряжённые отношения между странами в эпоху Холодной войны, остаётся неизвестным.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)