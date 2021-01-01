Самые странные факты, которые вы могли не знать о презервативах

История появления презерватива в какой-то степени покрыта тайной, так как историки не могут определить, когда именно люди начали их использовать. Несмотря на то, что они иногда являются предметом шуток, презервативы спасли бесчисленное множество жизней и являются одним из самых эффективных средств поддержания общественного здоровья.



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Легальность

Презервативы, наносимые распылением

Олимпийские игры

Презервативы и холодная война