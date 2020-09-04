Это удивительное создание, обладающее скрытым талантом. В свое время его ценили так же, как бриллианты или золото, во имя него вспыхивали революции и объединялись целые континенты. И все из-за лучшего в мире волокна. Это невероятная история о крохотном, но имеющем большое значение, тутовом шелкопряде.







Сегодня мы побываем на итальянской фабрике, а заодно вспомним историю и узнаем про таинственное рождение шелка.



Гусеница шелкопряда. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):







Долговечный, тонкий и прочный. На протяжении всей человеческой истории шелк всегда был драгоценным товаром. История шелка началась 5 000 лет назад в древнем Китае.



Бабочка тутовый шелкопряд и коконы. Из одного из них она и появилась. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):







По легенде, жена Желтого императора пила в саду чай, когда с ветвей тутового дерева вдруг что-то упало. Когда таинственный объект извлекли из чашки, оказалось, что он сплетен из тонкой и приятной на ощупь нити.



Гусеница шелкопряда. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):







Так открылся секрет шелка, а этот продолговатый предмет на самом деле был коконом тутового шелкопряда.



Шелковые коконы. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):







Вскоре после открытия, производство шелка распространилось по всему Китаю, пока не стало одним из ключевых элементов экономики страны.

Сохранились образцы ткани, которым уже по 2-3 тысячи лет.Бабочка тутовый шелкопряд и коконы. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Шелкопряд — 7-сантиметровая гусеница. Создание кокона начинается с постройки каркаса, на котором держится вся конструкция.Гусеница шелкопряда. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Гусеница совершает быстрые, равномерные движения головой и укладывает нить в форме «восьмерки». (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Она может повторять эти движения до 230 000 раз, а длина шелковины доходит до 1 000 метров. Спустя 2-3 дня кокон готов, и в шелковом доме начинает происходить чудо. Гусеница находится в коконе около 3 недель и там превращается в бабочку.Тутовый шелкопряд и яйца, отложенные бабочкой. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Все начинается с крошечных яиц, настолько маленьких, что даже масса 2 000 штук не превышает 1-го грамма. Их них вылупляются гусеницы размером не больше булавочной головки. За следующие 3 дня они увеличат свой вес в 10 000 раз . И питаются они листьями белой щелковицы. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Для производства тончайшего шелка они не должны есть ничего другого. На изготовление 1 шелкового платья требуется около 2 000 коконов, а это значит, что гусеницам нужно съесть более 70 кг листьев – почти 2 тутовых дерева. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Коконы нужно успеть собрать до того, как появятся бабочки . Если их передержать, то бабочка прогрызет кокон и повредит шелк. Коконы погружают в кипящую воду, чтобы убить гусениц и растворить защитный слой.Тутовый шелкопряд и яйца, отложенные бабочкой. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):После этого нити сплетают вместе, и они готовы для производства дорогого и ценного материала – шелка. Но не все коконы оказываются в кипящей воде, ведь нужны новые бабочки, которые отложат крошечные яйца , из которых появятся тысячи новых гусениц…Круг замыкается.Шелковые коконы. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Современные бабочки слепы и не умеют летать, это результат тысяч лет селекции. Каждая бабочка живет всего несколько дней, и ей важно быстро найти партнёра. Через несколько дней после спаривания самка откладывает яйца на листья тутового дерева. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Что делает шелк особенным? Нить тоньше человеческого волоса в 8 раз, она очень прочная, ведь призвана защищать гусениц от голодных насекомых, и абсолютно водоотталкивающая. Из-за этого ткань получается мягкой и приятной на ощупь, но в тоже время прочной и износостойкой.Шелковые коконы и шёлковые нити. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):В 200 году до н.э. город Сиань стал отправной точкой легендарного торгового пути, по которому этот ценный материал доставлялся в другие страны. Появился Великий Шёлковый путь, он пролегал на запад и тянулся почти 6 500 км.Шелковые коконы. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):На всем пути появлялись большие и маленькие города. Торговля шелком стала важным этапом развития человеческой цивилизации. Конечной точкой маршрута был город Византий, сегодня известный, как Стамбул. Он стал воротами в Европу и Римскую империю.Шелковые коконы. На этой итальянской фабрике находятся около 200 различных типов тутового шелкопряда. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):В те времена высокие цены на шелк держались потому, что Китай ревностно охранял свою тайну производства этого материала. Но в 550 году н.э. византийский император приказал двум монахам отправиться в Китай и вывести яйца шелкопряда, а так же семена тутового дерева. При правильном хранении яйца и семена могли сохраниться в течение 2-х лет, которые требовались для возвращения.Вылупившиеся из коконов бабочки шелкопряда. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Так пришел конец китайской монополии на производство шелка. В течение следующих 1 000 лет производство шелка стало важной частью арабской и европейской экономик.Шелковые коконы. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Прошло уже 5 000 лет, а уникальная ткань до сих пор пользуется большим спросом. Сегодня шелковая промышленность также является важной составляющей многих экономик, и на огромных фабриках ежедневно из коконов разматываются миллионы метров шелка. (Фото Alessandro Bianchi | Reuters):Вот так нить какой-то крошечной гусеницы меняла мир , и шелковичные гусеницы сыграли роль во многих исторических событиях.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)