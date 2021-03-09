Картины для слепых, камни с лицами и другие самые странные музейные экспонаты со всего мира

Когда весь мир охватила пандемия коронавируса, музеи, галереи и другие культурные учреждения плотно закрыли свои двери для посетителей. Новая жизнь — новые правила. Сегодняшняя реальность — это так называемое социальное дистанцирование. Но не волнуйтесь. Какой-то вирус не в силах лишить человечество культуры. Многие подобные заведения перешли в онлайн. В данной подборке список из самых интересных музейных экспонатов, чтобы вы могли приобщиться к достижениям мировой культуры не дожидаясь момента, когда эти места снова откроются.
Кризис иногда на пользу
2020 год был не только временем кризиса и всеобщего беспокойства. Этот год стал знаковым для всех предприятий и областей бизнеса в сфере инноваций и самоанализа. Музеи и художественные галереи не стали исключением.
Художественный музей, который был закрыт из-за пандемии, перенастроил выставку, чтобы её можно было увидеть извне - днём ​​или ночью. Сало, Финляндия.
Культурные учреждения зачастую привыкли полагаться на международный туризм. Во всех городах мира, где это было так, вдруг обнаружили, что запреты на поездки просто разрушают их бизнес.
Двусторонняя статуя Мефистофеля и Маргариты (XIX век), в музее Салара Юнга в Индии.
Этот крохотный НЛО, разбился, приземлившись прямо на стене музея техники.
Среди подобных учреждений были и такие, которые неожиданно обнаружили некий положительный момент. Это, в основном, более мелкие региональные музеи. Ведь именно они внезапно превратились практически в места паломничества местных граждан.
Музей Пибоди в Эссексе.
Новые правила
В подборке различные интересные экспонаты из разных мест, на любой вкус. Вашему внутреннему снобу должно понравиться.
Ford Model T в Музее инноваций Генри Форда.
В этом музее в Берлине есть «осязаемые» версии их картин для слепых.
Почти каждый музей в США расширил свои цифровые предложения. Организовывались различные онлайн-выставки, видеочаты кураторов и виртуальные детские мероприятия.
Краеведческий музей решил добавить дискету в раздел окаменелостей.
Многим пришлось переосмыслить свою тематическую направленность и количество экспонатов. Особенно Штатам, где на эту сферу повлияли не только мировые технологические изменения, но и социальные потрясения. Протесты против расовой и социальной несправедливости отразились в их искусстве.
В Музее естествознания есть копия Луны.
Работники музеев, галерей и прочих общественных заведений узнали за этот год о борьбе с вирусами, наверное, больше, чем за всю свою жизнь до этого. Организация рабочего места, дезинфекция, вентиляция и принципы передачи вируса по воздуху. Полный список!
Мумифицированный динозавр в музее в Канаде.
Этот музей в Японии демонстрирует различные камни уникальной формы с лицами на них.
Такие знания побудили многих руководителей снова открыться, соблюдая меры предосторожности (маски, социальное дистанцирование). Потом они опять все закрылись, после всплеска коронавирусной инфекции. Но опыт остался.
У музея в Кении мало средств, поэтому они симпровизировали и создали своих динозавров из глины.
Караван верблюдов в игольном ушке, Музей миниатюр, Прага.
«В процессе принятия решений мы стараемся быть максимально ясными, справедливыми и прозрачными. Все смотрели на уровень заражения и знали, что это вопрос того, когда, а не если мы снова закроемся», - сказала Хейли Холдеман, руководитель одного из музеев.
Музей песка в Тоттори, Япония.
Снижения и всплески случаев заражения вирусом привели к тому, что галереи в Лондоне, Париже и Риме вновь открылись в начале лета и снова закрылись осенью. В конце года случилась новая волна коронавируса и во многих странах был введён карантин.
В Мемориальном музее Холокоста в Детройте есть дерево Анны Франк.
Вязаное стекло в музее стекла в Сиэтле.
Многие музеи оказались на грани риска никогда не открыть свои двери вновь. Кризис побудил некоторых руководителей предпринимать весьма смелые и творческие усилия для того чтобы просто выжить.
В аэропорту Афин есть собственный музей, где выставлены древние артефакты, обнаруженные во время строительства.
Всё потихоньку оживает, и сфера культуры тоже
Все культурные заведения начали принимать потихоньку туристов. Новые условия: специальные наклейки на полу, охранники, следящие за ношением масок. Многие музеи продавали входные билеты с ограниченным сроком действия.
Скульптура кита в музее.
Конечно, все эти меры и мировая обстановка привели к снижению обычного потока туристов более чем вдвое. Кроме того, некоторые заведения существуют благодаря благотворительным взносам, а другие живут за счёт продажи билетов и аренды помещений для культурных мероприятий. Больше повезло тем, кого нашли возможность поддержать местные власти.
На выставке да Винчи в Италии. Предметы, не относящиеся к искусству, должны специальным образом подписаны.
Музей реконструкции римских доспехов.
Согласно недавнему опросу, проведённому Международным советом музеев, около 95% всех музеев во всём мире были закрыты из-за пандемии. Несколько по-иному реагировали на запреты различные художественные галереи. Некоторым пришлось отправить сотрудников в отпуск, а другие уволили большую часть своих работников.
Эта карта «Откуда ты» в музее «Аврора» в Рейкьявике, Исландия.
Многие музеи смогли выжить. Они сумели успешно сосредоточиться на расширении своих цифровых архивов и активности в социальных сетях. В том же духе они продолжают и сегодня.
Имитация волшебного путешествия отходов жизнедеятельности человека через виртуальный мир канализации на выставке туалетов в Токио.
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