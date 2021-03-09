Картины для слепых, камни с лицами и другие самые странные музейные экспонаты со всего мира

Кризис иногда на пользу

Художественный музей, который был закрыт из-за пандемии, перенастроил выставку, чтобы её можно было увидеть извне - днём & #8203 ;& #8203 ;или ночью . Сало, Финляндия.

Двусторонняя статуя Мефистофеля и Маргариты (XIX век), в музее Салара Юнга в Индии.

Этот крохотный НЛО, разбился, приземлившись прямо на стене музея техники.

Музей Пибоди в Эссексе.

Новые правила

Ford Model T в Музее инноваций Генри Форда.

В этом музее в Берлине есть «осязаемые» версии их картин для слепых.

Краеведческий музей решил добавить дискету в раздел окаменелостей.

В Музее естествознания есть копия Луны.

Мумифицированный динозавр в музее в Канаде.

Этот музей в Японии демонстрирует различные камни уникальной формы с лицами на них.

У музея в Кении мало средств, поэтому они симпровизировали и создали своих динозавров из глины.

Караван верблюдов в игольном ушке, Музей миниатюр, Прага.

Музей песка в Тоттори, Япония.

В Мемориальном музее Холокоста в Детройте есть дерево Анны Франк.

Вязаное стекло в музее стекла в Сиэтле.

В аэропорту Афин есть собственный музей, где выставлены древние артефакты, обнаруженные во время строительства.

Всё потихоньку оживает, и сфера культуры тоже

Скульптура кита в музее.

На выставке да Винчи в Италии. Предметы, не относящиеся к искусству, должны специальным образом подписаны.

Музей реконструкции римских доспехов.

Эта карта «Откуда ты» в музее «Аврора» в Рейкьявике, Исландия.

Имитация волшебного путешествия отходов жизнедеятельности человека через виртуальный мир канализации на выставке туалетов в Токио.