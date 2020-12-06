Неожиданное применение гигиенической помады

Оказывается гигиеническую помаду можно использовать не только для того, чтоб защищать кожу губ. Существуют еще масса применений, о которых вы даже не догадываетесь. Мы расскажем о самых полезных!





Если заедает молния

Для ухода за кутикулой

Во время окрашивания волос

Чтобы снять кольцо с пальца

Для бровей

Для защиты от мозолей

Чтобы удалить следы туши под глазами

Защитить собачьи лапы от трещин

Если металлическая молния стала заедать, ее тоже можно смазать помадой и она станет намного проще открываться.Вы скорее всего знаете, что кутикулу необходимо регулярно смазывать маслом, чтобы избежать образования заусенцев и сухости кожи. Но если специального масла под рукой не оказалось, не беда. Его прекрасно заменит гигиеническая помада.Перед тем как нанести краску на волосы, смажьте кожу по линии роста волос гигиенической помадой. Она не даст краске впитаться в кожу.Во время депиляцииЕсли во время бритья вы случайно порезались, гигиеническая помада быстро остановит кровотечение. Просто смажьте ей ранку.Если кольцо маловато или у вас отекли руки, и кольцо сложно снять с пальца, смажьте кожу гигиенической помадой.Сейчас для придания бровям красивой формы используют специальные гели для фиксации. Заменить такое средство можно обычным бальзамом для губ. Он зафиксирует непослушные волоски, и брови будут выглядеть аккуратно.Чтобы не натереть ноги новыми туфлями, попробуйте помазать пятки или пальцы ног гигиенической помадой. Она создаст на коже защитный слой, который ослабит трение.С помощью гигиенической помады легко снять следы от туши, если вы плакали, смеялись или чесали глаза или просто на улице шел дождь. Дополнительный бонус — она не повредит слой вашего тонального средства, которое вы наносили утром.Зимой от реагентов у собак часто возникают трещины на лапках, от которых они мучаются и страдают. Чтобы защитить лапы, помажьте их перед выходом на прогулку бальзамом для губ, и собаке будет намного легче.