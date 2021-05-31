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Тюнинг «Победы», или Как раритет превратили во внедорожник всего за год


Тюнинг «Победы», или Как раритет превратили во внедорожник всего за год

Автолюбители никогда не позволяют кануть в Лету по-настоящему интересным и легендарным машинам, пусть даже те и считаются морально устаревшими. Поэтому нет ничего удивительного, что периодически появляются сообщения о очередном воплощенном в жизнь проекте по реставрации или модернизации какого-нибудь ретро-автомобиля. В этой деятельности среди отечественных автомобилей чаще всего можно разглядеть детища ГАЗа. Так произошло и на этот раз, ведь там автолюбители из Санкт-Петербурга превратили старенькую «Победу» в современный внедорожник «AЛИСA».


Один из стимпанковых проектов питерского тюнинг-ателье. /Фото: car.ru

Один из стимпанковых проектов питерского тюнинг-ателье. /Фото: car.ru

 

Работа над превращением легендарного советского автомобиля в современный внедорожник была начата в начале 2019 года. Несмотря на то, что на первый взгляд внешний вид машины не претерпел серьёзных трансформации, это не совсем так. Сотрудники тюнинг-ателье Truck Garage сообщают, что, по сути, от оригинальной «Победы» остался лишь кузов.
Автомобиль до тюнинга. /Фото: ex-roadmedia.ru

Автомобиль до тюнинга. /Фото: ex-roadmedia.ru

 

Автомобиль был полностью отреставрирован и, кроме того, получил немалый апгрейд, позволяющий ей не отставать по техническим характеристикам от современных машин. Так, например, ёмкость бензобака была увеличена практически в пять раз по сравнению с оригиналом - с 55 до 250 литров.

Во время реставрации. /Фото: fishki.net

Во время реставрации. /Фото: fishki.net

 

Также «AЛИСA» обзавелась большими 20-дюймовыми колесными дисками и покрышками повышенной проходимости, что позволяет смело назвать ее внедорожником. Однако не обошлось и без потерь: так, если у серийной «Победы» было четыре двери, то у автомобиля после тюнинга их осталось лишь две.
Тюнинг был проведён основательный. /Фото: allcarz.ru

Тюнинг был проведён основательный. /Фото: allcarz.ru

 

Что касается внутреннего оформления, то здесь разительных изменений не произошло. В общем внешний вид приборной панели остался от оригинального, за исключением апгрейда новым, более современным оборудованием. Кроме того, бардачок обзавёлся надписью с названием тюнингованного автомобиля.
Приборная панель автомобиля после тюнинга. /Фото: carsweek.ru

Приборная панель автомобиля после тюнинга. /Фото: carsweek.ru

 

Стоит отметить, что авторы не просто всерьёз взялись за превращение раритета в современный внедорожник, но и время зря не тратили. Полный процесс тюнинга - с момента начала работы над эскизами до первой презентации машины - был завершён за рекордные десять месяцев. Поэтому вот уже почти полгода «AЛИСA» рассекает просторам Санкт-Петербурга и радует прохожих своим запоминающимся внешним видом.
Сзади машина не менее эффектна. /Фото: youtube.com

Сзади машина не менее эффектна. /Фото: youtube.com

 

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Тюнинг «Победы», или Как раритет превратили во внедорожник всего за год

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Тюнинг «Победы», или Как раритет превратили во внедорожник всего за годПодписаться на мой Instagram
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