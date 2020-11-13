15 глуповатых способов использования привычных вещей, которые тем не менее работают

Многие предметы можно использовать с неожиданной, но полезной стороны

1. Миска в цветочной композиции

Питомец попьет воды, а заодно и польет растения / Фото: reddit.com

2. Указатель на ящиках

Прикрутите к ящикам соответствующие детали, а сверху покройте шкаф краской / Фото: reddit.com

3. Различитель наушников

alicdn.com Силиконовые насадки на затычках разных цветов помогут различать право и лево / Фото: ae01.alicdn.com

4. Оповещение о находке

Используйте подручные средства, чтобы обратить внимание на пропажу / Фото: reddit.com

5. Хранение мелких деталей

Подобным образом также можно хранить швейные принадлежности и канцелярию / Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru

6. Швейный лайфхак

Больше не придется каждый раз брать линейку, чтобы отмерить одинаковое расстояние / Фото: reddit.com

7. Пакеты с зип-застежкой

Один пакет наденьте лицевой стороной, а второй - изнаночной / Фото: reddit.com

8. Брюки вместо пиджака

Брюки заменят пиджак и помогут скрыть пятно на рубашке

9. Удаление клея

После заморозки проще удалить остатки клея / Фото: reddit.com

10. Шпилька - развязыватель узлов

Шпильки для волос справятся с узлами любой сложности / Фото: reddit.com

11. Избавление от слежки

Теперь вы можете следить за коллегами, а не они за вами / Фото: reddit.com

12. Замена шуршащей упаковке

Наполните пустую упаковку любимой едой / Фото: images-cdn.9gag.com

13. Органайзер для кабелей

Из втулок можно сделать удобный органайзер для проводов и разных мелочей / Фото: planktons.ru

Спагетти можно не только есть, но и применять в быту / Фото: fb.ru

15. Карабин для покупок

Нести несколько пакетов в карабине гораздо удобнее / Фото: reddit.com