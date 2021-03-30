Как очистить эмалированную посуду?

Ни для кого не секрет, что эмалированная посуда нуждается в особенно бережном уходе, и очищать ее нужно, стараясь не навредить весьма уязвимому покрытию. А, как известно, в процессе эксплуатации любая посуда периодически загрязняется, и мытья в данном случае не избежать! При этом способы очистки эмалированной посуды во многом будут зависеть от степени и вида ее загрязнения. Как же правильно ухаживать за любимой кухонной утварью, чтобы продлить срок ее службы как можно дольше?

Основные виды загрязнений

На эмалированной посуде могут появляться:

Накипь. Если систематически кипятить воду в одной и той же эмалированной кастрюле или ведре, через некоторое время на стенках используемой для этих целей посуды появятся желтизна и налет – именно так в данном случае и выглядит накипь, и, между прочим, очистить ее бывает крайне проблематично!

Жирный налет. Образуясь как на внутренних, так и на наружных стенках посуды, такой налет со временем начинает затвердевать и становиться неприятно липким.

Копоть. В большинстве случаев эмалированная посуда чернеет в результате неравномерной подачи огня или же из-за слишком обильного пламени.

Потемнения эмали. Также цвет покрытия вполне может изменяться и под действием разного рода красителей – например, такое нередко происходит после варки морковки, свеклы либо картофеля в мундире.

Кроме того, потемнения эмали может спровоцировать еще и неправильный уход.

Нагар. Как правило, почерневший толстый налет на дне эмалированной посуды появляется после варки варенья или приготовления каш – если варенье или каша пригорят в процессе варки, этой неприятности точно не избежать!

Что нужно для того, чтобы очистить эмалированную посуду?

Справиться с абсолютно любым загрязнением будет значительно проще, если начать очищать эмалированную посуду сразу же после ее использования – по прошествии некоторого времени это будет сделать уже весьма проблематично. Особенно это актуально в случае с нагаром, засохшим жиром или желтым налетом.

В самом начале эмалированную посуду хорошенько промывают в теплой воде с добавлением небольшого количества самого обыкновенного средства для мытья посуды – это необходимо для того, чтобы смыть остатки еды. Помимо средства для мытья посуды и губки либо тряпочки также могут понадобиться перчатки, тазик с теплой водой и подходящая для кипячения емкость, объем коей превосходит объем эмалированной утвари.

Жесткие металлические щетки использовать для очищения эмалированной посуды категорически не рекомендуется – постоянное применение оных или же неосторожное обращение с ними легко могут повлечь за собой порчу покрытия, на котором зачастую появляются коррозия или трещины.

Лучшие средства для очищения

Соль. Мелкая соль очень неплохо справляется с нагаром, а также с достаточно слабыми отложениями жира. А вот крупная соль, наоборот, может очень легко поцарапать покрытие и тем самым сильно испортить изделие. Не подойдет для этих целей и йодированная соль – она способна спровоцировать потемнение эмали. Сначала нуждающийся в очищении участок посуды хорошенько смачивают, после чего засыпают его солью и аккуратненько протирают запачкавшееся место жесткой частью губки. Затем остатки соли смывают водой, и в случае необходимости процедуру повторяют вплоть до достижения нужных результатов. А для того, чтобы удалить слишком сильные загрязнения, в поллитра воды всыпают три столовые ложки соли (в данном случае вполне допустимо брать и крупную соль, так как она все равно растворится) и, вскипятив данный раствор, сразу же добавляют туда еще и чайную ложечку уксуса. Готовым составом обрабатывают проблемные участки посуды – с его помощью можно устранить даже въевшиеся и застарелые загрязнения!

Пищевая сода. Она отлично подойдет для удаления частичек пригоревшей пищи или следов жира как со внутренней стороны посуды, так и с наружной. На предварительно увлажненную губку насыпают небольшое количество соды, после чего круговыми движениями обрабатывают смоченную поверхность посуды. А при застарелых загрязнениях емкость заполняют холодной водой и ставят ее на плиту. Затем в нее насыпают соду из расчета сто граммов соды на пять литров воды и дают содовому раствору покипеть около четверти часа. Точно так же кипятят и наружные пятна, поместив загрязненную посуду в емкость большего объема.

Кока-кола. А этот газированный напиток очень пригодится для спасения пригоревшей посуды – его вливают в испачканную посуду и оставляют на двадцать четыре часа для воздействия. Затем, по прошествии указанного срока, емкость нужно поставить на медленный огонь и прокипятить. В целом же кока-кола отлично очищает как свежие, так и застарелые загрязнения самого разнообразного происхождения!

Лимонная кислота. Пригодится для избавления от темного налета. Тщательно вымыв емкость от жира, сразу же заполняют ее водой и добавляют в воду лимонную кислоту – на каждый литр воды берут по столовой ложке сухого порошка лимонной кислоты. Раствор кипятят в течение пятнадцати минут, а при застарелом налете время термической обработки следует увеличить. И посуда снова будет как новенькая!

А чем обычно очищаете свою эмалированную посуду вы?