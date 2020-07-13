Как Красная Армия воевала на дирижаблях в Великую Отечественную

Дирижабли на службе РККА

Историки военного вооружения говорят о четырех (по другим данным, пяти) дирижаблях, которые активно использовались в Великой Отечественной войне в РККА. Они главным образом доставляли водород к аэростатам заграждения. За годы войны дирижабли перевезли почти 200 тысяч кубометров Н². За один вылет (а их с 1941 по 1945 годы было совершено более полутора тысяч) дирижабль доставлял горючее для четырех аэростатов. Кроме того, дирижабли перевезли около 400 тонн других грузов. Моторизированные аэростаты совершали разведывательные вылеты, выслеживая огневые позиции противника.

Дирижабль «Победа» принимал участие в разминировании советской акватории Черного моря – его экипаж разыскивал блуждающие глубинные гитлеровские мины и сообщал их местонахождение тральщикам.

«Победой» было совершено 20 вылетов.