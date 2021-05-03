Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Зачем американский фотограф 30 лет тайно делал и фотографировал кукол: Мортон Бартлетт и его «семья»


Зачем американский фотограф 30 лет тайно делал и фотографировал кукол: Мортон Бартлетт и его «семья»

В 1993 году искусствовед Мэрион Харрис увидела на выставке-ярмарке полтора десятка странных кукол и множество фото, на которых эти куклы и были запечатлены, словно живые дети – они улыбались, играли, дурачились… Харрис выкупила всю коллекцию, и спустя пару лет мастер – а звали его Мортон Бартлетт – посмертно прославился на всю Америку. Его куклы продавались на аукционах за десятки тысяч долларов, на персональных выставках не было отбоя от посетителей… Но кем был этот человек и почему его куклы-дети до сих пор вызывают настоящий шквал обсуждений?

Одна из кукол Бартлетта в музейной экспозиции.

Одна из кукол Бартлетта в музейной экспозиции.

 

Искусствоведы, журналисты и обыватели склонны обвинять Бартлетта во всех смертных грехах. Это, впрочем, обыкновенная судьба художников-аутсайдеров, непрофессионалов, создающих искусство, выходящее за рамки академического канона. Его куклы созданы столь подробно, столь тщательно, что вызывают мысли о нездоровой одержимости – в лучшем случае любимым делом, в худшем – маленькими детьми. При жизни он почти никому не показывал свою коллекцию – но нельзя сказать, что слишком уж строго оберегал свою тайну. И даже само причисление Бартлетта к аутсайдерам – предмет споров, ведь он был профессиональным дизайнером.
Во многом загадка Бартлетта – это его пограничное состояние: он был слишком странным для «нормального человека» и слишком «нормальным» для аутсайдера.
Сюжетная фотография куклы, сделанная Бартлеттом.

Сюжетная фотография куклы, сделанная Бартлеттом.

 

Мортон Бартлетт родился в начале XX века в Чикаго. Рано остался без родителей, рос в приемной семье, об отношениях с которой почти ничего не известно. Года два проучился в Гарварде, но в период Великой депрессии вынужден был бросить учебу. Уже в студенческие годы увлекся скульптурой из гипса, которая, по его словам, как нельзя лучше раскрывала его внутренние душевные импульсы. В дальнейшем работал редактором журнала ремёсел, управлял бензоколонкой, продавал мебель, производил и продавал сувениры, был внештатным фотографом и графическим дизайнером – в общем, крутился, как мог, но никогда не оказывался на обочине жизни. Бартлетт был творческим человеком в совершенно конвенциональном понимании этого слова. Он отслужил в армии, а затем вернулся к дизайну и фотографии, в чем и преуспел.
Коммерческие фотографии Бартлетта.

Коммерческие фотографии Бартлетта.

 

Он действительно хорошо фотографировал. Особенно ему удавались коммерческие детские фотографии, очень лиричные и в то же время сдержанные. Бартлетт бережно хранил не только негативы этих снимков, но и отзывы родителей – скорее составлял портфолио, чем удовлетворял какие-либо иные потребности. Он вел жизнь закрытую и уединенную, но не настолько, чтобы вызывать подозрения. Он никогда не был женат, не имел семьи, но это не было чем-то из ряда вон выходящим. Бартлетт не отличался особой страстью ни к противоположному полу, ни к собственному, однако существует упоминание как минимум об одной его теплой привязанности к женщине. Художник дружил с соседями, которые впоследствии вспоминали его как тонкого и интересного собеседника, настоящего ценителя искусства – разве что его крайняя пунктуальность слегка раздражала окружающих. Особенно крепка была его дружба с художником Калилом Джебраном и его женой. При переездах они старались найти жилье как можно ближе друг к другу.
Фотографии кукол, сделанные Бартлеттом.

Фотографии кукол, сделанные Бартлеттом.

 

И все эти годы он делал кукол, наряжал их и фотографировал.
Куклы Бартлетта в музейных экспозициях.

Куклы Бартлетта в музейных экспозициях.

 

Все они были великолепно сделаны. На их миниатюрных пальцах – ногти с проработанной кутикулой, их образы индивидуальны, их тела анатомичны, дерзкие улыбки обнажают ряды крошечных зубов. Их образы навеяны Северным Ренессансом, голливудским кино, книжной иллюстрацией… Поразительная живость их мимики пугает неподготовленного зрителя – настоящие эмоции на игрушечном лице.
Слишком драматичные, кинематографические эмоции на кукольном лице.

Слишком драматичные, кинематографические эмоции на кукольном лице.

 

Двенадцать кукол из сохранившихся пятнадцати – девочки. Они повторяют позы героинь кинематографа и глянцевых журналов, а несколько маленьких танцовщиц созданы явно под влиянием живописи Дега.
Гимнастка (балерина).

Гимнастка (балерина).

 
Одна и та же кукла в повседневном костюме и в образе гимнастки-балерины.

Одна и та же кукла в повседневном костюме и в образе гимнастки-балерины.

 

Три куклы – мужского пола, предположительно, автопортреты самого Бартлетта в том возрасте, когда он осиротел. Все они выполнены из раскрашенного гипса и одеты в тканевые платья и костюмчики, держат в руках маленькие книжки или игрушки. У большинства кукол – мобильные и съемные части тела, что позволяло с легкостью менять их позы. Над каждой Бартлетт работал много месяцев.
Кукла за чтением.

Кукла за чтением.

 

В 1962 году история о дизайнере-кукольнике просочилась в прессу – прежде его работы видел только Калил Джебран. В целом статья о нем была доброжелательной, но несколько снисходительной. Журналист писал о нем как о местной диковинке, одиноком чудаке, однако заголовок действительно был странноват – «Возлюбленные мистера Бартлетта». По-видимому, это стало отправной точкой в восприятии его творчества как выражения нездорового интереса к детям. Также предполагалось, что игрушки Бартлетта – это прототипы для промышленного производства (эту идею, кстати, продвигал впоследствии и Калил Джебран). Примерно после этой публикации (хотя и не значит, что вследствие) Бартлетт, по-видимому, прекратил заниматься своим хобби – после его смерти куклы были обнаружены завернутыми в газеты 1963 года выпуска.
Образы, навеянные голливудским кинематографом.

Образы, навеянные голливудским кинематографом.

 

И… ничего трагического, как это часто бывает с художниками-аутсайдерами, не произошло. Бартлетт прожил долгую жизнь, оставаясь другом семьи Калила Джебрана. Он владел полиграфическим агентством – вполне успешным. Согласно завещанию, все его накопления в размере 300 000 долларов были разделены между благотворительными организациями, занимающимися сиротами.
Поздние цветные фотографии Бартлетта.

Поздние цветные фотографии Бартлетта.

 

Сейчас о нем снимают документальные фильмы, пишут книги, спорят и дискутируют. Кто-то сравнивает его с героем «Лолиты» Набокова из-за слишком смелых фото кукол-детей, кто-то – с отцом Пиноккио, мечтающем спастись от одиночества. Одни говорят, что Бартлетт давал жизнь той девочке, которой чувствовал себя в глубине души, но в те годы трансгендерность не встретила бы понимания, а другие – что он попросту развлекался и отрабатывал навыки фотографии, в том числе цветной. Но куклы Мортона Бартлетта молчат, как молчат о них он сам, и, по-видимому, их тайна никогда не будет раскрыта.

Текст: Софья Егорова.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Зачем американский фотограф 30 лет тайно делал и фотографировал кукол: Мортон Бартлетт и его «семья»

И не забудьте:
Зачем американский фотограф 30 лет тайно делал и фотографировал кукол: Мортон Бартлетт и его «семья»Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Зачем американский фотограф 30 лет тайно делал и фотографировал кукол: Мортон Бартлетт и его «семья»

Читать
Первые фото катаклизма 18-19 века.
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировоззрение

Первые фото катаклизма 18-19 века.

1
О людях, которые не знают, что такое "логика" (14 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

О людях, которые не знают, что такое "логика" (14 фото)

Смешные комментарии из социальных сетей (15 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Смешные комментарии из социальных сетей (15 фото)

Подборка прикольных картинок (30 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Подборка прикольных картинок (30 фото)

Google научила нейросеть реалистично переносить портреты в новое окружение
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Google научила нейросеть реалистично переносить портреты в новое окружение

Красота природы на фотографиях
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Красота природы на фотографиях

Подборка прикольных картинок (73 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Подборка прикольных картинок (73 фото)

Море позитива и хорошее настроение на весь день!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Море позитива и хорошее настроение на весь день!

Подборка веселых анекдотов и смешных историй в картинках
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Подборка веселых анекдотов и смешных историй в картинках

Отборный юмор для заряда позитивом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Отборный юмор для заряда позитивом

Беременную Меган Маркл с сыном Арчи подловили на улице, редчайшие кадры: "Все-таки просочилось"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Беременную Меган Маркл с сыном Арчи подловили на улице, редчайшие кадры: "Все-таки просочилось"

Tруд cдeлaл из oбeзьяны чeлoвeкa. Oтпуcк вeрнул вce нa cвoи мecтa
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Tруд cдeлaл из oбeзьяны чeлoвeкa. Oтпуcк вeрнул вce нa cвoи мecтa

8 простейших уловок, позволяющих парням выглядеть на фото гораздо лучше
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

8 простейших уловок, позволяющих парням выглядеть на фото гораздо лучше

Дети и лимон – первая встреча в забавном фотопроекте
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Дети и лимон – первая встреча в забавном фотопроекте

Практикуем перестраивать свои мысли на позитив! Легко!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Практикуем перестраивать свои мысли на позитив! Легко!

29 достижений, которые принадлежат людям с отличным чувством юмора
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе всё так грустно

29 достижений, которые принадлежат людям с отличным чувством юмора

Свежие приколы в картинках
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Свежие приколы в картинках

1
7 нашумевших документальных фотографий, которые в итоге оказались подделкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

7 нашумевших документальных фотографий, которые в итоге оказались подделкой

15
Звезда "1+1" Маричка Падалко нарядилась в вышиванку и показала любимого мужа: фото супругов
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Звезда "1+1" Маричка Падалко нарядилась в вышиванку и показала любимого мужа: фото супругов

22 фото милых пасхальных котиков, которые у вас вызовут смех и слезы умиления
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

22 фото милых пасхальных котиков, которые у вас вызовут смех и слезы умиления

Прививка от тоски и одиночества: почему лучше никогда не уходить на пенсию
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Прививка от тоски и одиночества: почему лучше никогда не уходить на пенсию

Подборка прикольных картинок (60 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Подборка прикольных картинок (60 фото)

Подборка смешных анекдотов и картинок для хорошего настроения
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Подборка смешных анекдотов и картинок для хорошего настроения

Прикольные фразки в картинках
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Прикольные фразки в картинках

14 архивных фото звезд: кого любила Джоли до Питта, молодой Познер и другие
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмейся до слёз

14 архивных фото звезд: кого любила Джоли до Питта, молодой Познер и другие

Интересно, кто найдет все 6 предметов?
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой город!

Интересно, кто найдет все 6 предметов?

Лучшие фото подводной жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Лучшие фото подводной жизни

Изменяющие настроение картинки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив в картинках и не только

Изменяющие настроение картинки

Смешные эксклюзивные картинки
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрутой облом

Смешные эксклюзивные картинки

Самые смешные снимки конкурса комедийных фотографий природы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Самые смешные снимки конкурса комедийных фотографий природы

Улыбнёмся?!
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Улыбнёмся?!

Москва и москвичи 30 лет назад
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Москва и москвичи 30 лет назад

2
Просто фото, просто приколы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив в картинках и не только

Просто фото, просто приколы

1
Сам себе сторисмейкер: шесть способов разнообразить Инстаграм
Материал, выбранный редакторами Миртесенbeautyhack

Сам себе сторисмейкер: шесть способов разнообразить Инстаграм

Причины, по которым стоит отказаться от мини-татуировок
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал ЕЩЁ

Причины, по которым стоит отказаться от мини-татуировок

Глупые анкеты людей с сайтов знакомств (14 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Глупые анкеты людей с сайтов знакомств (14 фото)

Картина дня

наверх