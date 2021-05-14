"Не думала, что это так просто". Женщина рассказала, как стала хорошей матерью, всего лишь удалив приложение из телефона

Я обожаю "Фейсбук". Но в один из дней поняла, что трачу на социальную сеть слишком много времени.

Поэтому я решила сохранить свою учетную запись, но удалить приложение со своего телефона. Если мне нужно проверить сообщения, мне достаточно включить компьютер и ввести логин и пароль. Конечно, проверять обновления на компьютере так часто, как с помощью смартфона не получится. Как оказалось позже, это только к лучшему!

Я могу практиковать то, что проповедую

Мне не нравится, когда мои маленькие дети постоянно смотрят мультики в смартфоне. Но как я могу требовать от них отказаться от гаджетов, если мое собственное лицо постоянно "приклеено" к телефону? Отказавшись от "Фейсбука", я начала подавать детям положительный пример. Глядя на меня, они тоже решили сократить время пребывания в Интернете.

Я делаю фото для себя, а не для социальных сетей

Признайтесь, иногда вы фотографируете своих детей специально для того, чтобы моментально разместить свежий снимок в социальных сетях. И даже не пытайтесь оправдываться. После того, как я удалила приложение с телефона, я начала делать снимки только для себя. Теперь мне просто жаль тратить время на то, чтобы постоянно заходить в аккаунт через компьютер и размещать там снимки.

Я действительно могу расслабиться

У меня есть более значимые дела.

Чаще всего я проверяла свои социальные сети во время перерыва. Это отнимало драгоценное время, которое я могла бы потратить на полноценный отдых. Теперь, в редкие моменты простоя, я могу делать то, что действительно позволяет расслабиться и отдохнуть.

Я перестала сравнивать себя с другими мамами

Facebook предоставил мне платформу для сравнения себя с другими мамами. Просматривая тысячи снимков каждый день, ты волей-неволей начинаешь сравнивать свою жизнь с жизнями других мам. Ты разглядываешь фото и мысленно сравниваешь, как одет ребенок на снимке и как одето твое собственное чадо. Постоянное сравнение с другими людьми негативно сказывается на самооценке. Да и стоит сказать, что этот процесс весьма утомителен.

Я уважаю частную жизнь своей семьи

Есть определенные аспекты жизни, которые мои близкие не хотят освещать в социальных сетях. А границы конфиденциальности стираются, когда у вас под рукой есть приложение, в котором вы можете рассказать, где вы находитесь, с кем и как проводите время, и как выглядите в определенные моменты своей жизни. Отказавшись от приложения на телефоне, я начала больше уважать частную жизнь своей семьи и дорожить мнением близких.

Я стала более терпеливой

Давно прошли те времена, когда меня раздражало, что мои дети прерывают меня, пока я проверяю Facebook на своем телефоне. Теперь для проверки аккаунта в социальной сети я выбираю время, когда дети спят либо заняты своими делами. Таким образом, я начала уделять больше внимания материнству, и у меня исчезло чувство вины.

Я стала более организованной

Я думала, что Facebook помогает мне быть более организованной, потому что я могла следить за событиями и важными мероприятиями моих детей. Но как оказалось, все было с точностью до наоборот. Теперь я действительно получила возможность стать более организованной и научиться планировать свой день.

Теперь я всегда на связи

Благодаря тому, что я удалила приложение на телефоне, я смогла на собственном примере показать свои детям, как важно уделять время родным и близким людям. Сегодня я провожу гораздо больше времени с семьей, чем в компании неизвестных мне виртуальных людей.

Я менее сосредоточен на себе

Вместо того, чтобы проверять, сколько лайков и комментариев получает мой статус или фотография в соцсетях, я могу вести подсчет того, как проходит мой день. Я перестала зацикливаться на себе. Моя жизнь заиграла новыми красками и стала более насыщенной и интересной.