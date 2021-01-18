Полезная функция автомобильного бардачка, о которой неизвестно большинству водителей

Может быть больше, чем бардачком. |Фото: bezformata.com.

Бардачок с кондиционером. |Фото: izap24.by.

|Фото: autosactual.mx. Бардачок может стать холодильником.|Фото: autosactual.mx.

Должна быть вот такая штука. ¦Фото: drive2.com .