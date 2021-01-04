Легкий способ отчистить нагар и налет на утюге, чтобы подошва сияла как новая

При помощи зубной пасты грязная подошва засверкает

1. Почему загрязняется подошва утюга?

Жесткая вода, неправильно выставленный режим и клейкие материалы - главные причины загрязнения подошвы / Фото: image3.thematicnews.com

Даже небольшой перегрев может оставить нагар на подошве / Фото: i.mycdn.me

2. Принцип действия зубной пасты

Зубная паста удаляет налет не только с эмали, но и с других поверхностей / Фото: blog.comfy.ua

3. Почему именно она?

Определите тип подошвы и исходя из этого подберите пасту / Фото: dentist-club.com.ua

4. Какое средство выбрать?

Подобрать зубную пасту можно и подороже, и подешевле / Фото: 3.404content.com

5. Как правильно чистить утюг

При помощи зубной пасты и щетки удалить загрязнения не составит труда / Фото: womenlot.ru

Удалить загрязнения из отверстий можно зубочисткой или ватной палочкой / Фото: knaschool50.ru

6. Альтернативное очищающее средство

Также для очищения можно использовать смесь соды с водой / Фото: vkurselife.com

Регулярная чистка утюга улучшит качество глажки / Фото: tvjam.ru