Легкий способ отчистить нагар и налет на утюге, чтобы подошва сияла как новая

При помощи зубной пасты грязная подошва засверкает
Бытовые приборы во многом упрощают нашу жизнь, однако за ними необходимо регулярно ухаживать. Каким бы хорошим не был утюг, со временем на его подошве образуется накипь, которая может негативно воздействовать на ткань. Очистить гладильное приспособление возможно в два счета, если знать чем. На помощь придет недорогое и доступное средство, которое есть в каждом доме - зубная паста.
1. Почему загрязняется подошва утюга?
Жесткая вода, неправильно выставленный режим и клейкие материалы - главные причины загрязнения подошвы / Фото: image3.thematicnews.com
Современные приспособления для глажки оснащены множеством полезных функций, в том числе и самоочищения. Подошву защищает антипригарное покрытие, которое хорошо скользит по всем разновидностям тканей. Однако даже несмотря на столь продуманный опционал, на платформе утюга все равно остаются загрязнения и появляется накипь.
Основные причины, по которым пачкается подошва:
1. Из-за неправильно подобранного гладильного режима могут оплавиться волокна ткани и прилипнуть к поверхности платформы.
2. При работе с прокладочными материалами (дублерином, флизелином) на подошву утюга попадают частички клея. Скапливаясь в большом количестве, они превращаются в нагар.
3. Если долгое время не очищать прибор, на нем образуется множество загрязнений.
4. Из-за нефильтрованной жесткой воды на подошве остается налет.
Даже небольшой перегрев может оставить нагар на подошве / Фото: i.mycdn.me
Многие думают, что нагар появляется, если насквозь прожечь ткань утюгом. Однако даже при небольшом перегревании частички синтетических волокон намертво прилипают к подошве. Спустя некоторое время вы обнаружите чернеющие пятна, вывести которые будет довольно непросто.
Универсальный выход из ситуации - всем известная зубная паста. Она деликатно о;чистит платформу от нагара, белых разводов, налета и накипи.
2. Принцип действия зубной пасты
Зубная паста удаляет налет не только с эмали, но и с других поверхностей / Фото: blog.comfy.ua
Процесс очищения утюга чем-то напоминает чистку зубов. Паста удаляет налет с эмали, который, скапливаясь в больших количествах, может преобразоваться в камни на зубах. Большинство средств содержат абразивные вещества. Эти компоненты отличаются повышенной твердостью. Именно поэтому средство для чистки зубов можно применять с целью полировки разнообразных поверхностей.
Если у вашего утюга стальная или металлическая подошва, допускается использование агрессивных абразивных веществ. Среди них: окись алюминия, пищевая сода, карбонат и фосфат кальция. Однако тефлоновой поверхности такие средства навредят. Грубые абразивы оставляют царапины, из-за которых возможно подгорание тканей при глажке.
3. Почему именно она?
Определите тип подошвы и исходя из этого подберите пасту / Фото: dentist-club.com.ua
Существуют и специальные средства для очищения утюга. В их состав входят карбамид кальция и органические кислоты. Купить подобное средство возможно практически везде, да и по стоимости они наравне. Возникает закономерный вопрос: зачем тогда нужна зубная паста?
1. В наиболее неподходящий момент спецсредства может не оказаться дома.
2. Чистящее вещество не всегда содержит безопасные химкомпоненты, а проверить это практически невозможно. В процессе очистки средство соприкасается с разогретой поверхностью утюга. В результате не исключено выделение отравляющих веществ в сочетании со специфическим ароматом. У особо чувствительных людей это может спровоцировать аллергическую реакцию.
В состав зубной пасты также входит карбамид кальция, однако она действует более деликатно. Именно поэтому ее лучше всего применять для чистки тефлоновой подошвы. Если средство содержит грубые абразивы, оно подойдет только для поверхностей из металла и стали.
4. Какое средство выбрать?
Подобрать зубную пасту можно и подороже, и подешевле / Фото: 3.404content.com
Для тефлоновых поверхностей используем отбеливающие пасты с большим количеством карбамида кальция и органических кислот. Для стальных и металлических можно выбрать средство подешевле, которое содержит агрессивные абразивы.
Примеры деликатных отбеливающих зубных паст с пероксидом карбамида: «Rembrandt plus», «Splat Extreme White», «R.O.C.S. Pro».
Бюджетные пасты с карбонатом кальция: «Colgate», «32 жемчужины», «Голубой жемчуг», «Кедровый бальзам», «Новый Фтородент».
Кому-то покажется нерациональным приобретение дорогого средства для чистки утюга. Однако пасты с карбамидом кальция помогут эффективно и деликатно избавить поверхность от любых загрязнений и отложений.
5. Как правильно чистить утюг
При помощи зубной пасты и щетки удалить загрязнения не составит труда / Фото: womenlot.ru
Вам понадобятся: зубная паста, ватные диски, щетка с мягкими и мелкими щетинками (например, зубная), зубочистки.
Этапы выполнения:
1. Выставьте минимальную температуру и нагрейте прибор для глажки. Платформа должна быть едва горячей, чтобы вы могли прикасаться к ней без риска получить ожог.
2. Выключите утюг из сети.
3. Нанесите на щетку средство для чистки зубов и тщательно пройдитесь по загрязненным местам.
Удалить загрязнения из отверстий можно зубочисткой или ватной палочкой / Фото: knaschool50.ru
4. После точечной обработки переходим к очищению всей подошвы. Равномерно нанесите толстый слой отбеливающей пасты на платформу утюга и оставьте на 30 минут.
5. Спустя полчаса смочите ватные диски в теплой воде и смойте очищающее средство вместе с остатками загрязнений.
6. Если в отверстиях подошвы осталась паста или налет, убрать их можно при помощи зубочистки. Далее включите утюг и слегка нагрейте. Выпустите небольшое количество пара, чтобы из отверстий вырвались остатки налета и пасты.
6. Альтернативное очищающее средство
Также для очищения можно использовать смесь соды с водой / Фото: vkurselife.com
Если по каким-то причинам первый вариант не подошел, воспользуйтесь другим проверенным способом без использования покупной химии. Принцип действия схож с применением пасты, только утюг разогревать не нужно.
Этапы выполнения:
1. Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды и 2 столовые ложки воды, перемешайте до образования однородной массы.
2. Возьмите мягкую ткань, нанесите на нее смесь и обработайте платформу утюга.
3. Спустя 10-15 минут смойте остатки чистящего средства влажными ватными дисками или тряпочкой.
Регулярная чистка утюга улучшит качество глажки / Фото: tvjam.ru
Для очистки подошвы утюга есть множество специальных средств. Если их не оказалось дома, зубная паста справится с загрязнениями не хуже. Чтобы утюг проработал подольше и не портил любимые вещи, регулярно очищайте его поверхность от налета и нагара.
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