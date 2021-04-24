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Секреты диснеевских мультфильмов

Каждый диснеевский мультик уникален по-своему. Правда, не многие эти уникальные черты мультфильмов могут заметить. Далее вас ждет подробное описание самых интересных деталей и нюансов, которые в совокупности создают незабываемые мультипликационные картины от Диснея.

Секреты диснеевских мультфильмов

Из всех принцесс зеленые глаза только у Рапунцель.

Большинство диснеевских принцесс имеют голубые, синие или карие глаза. И только Рапунцель была нарисована со светло-зелеными.

Чудовище из мультфильма «Красавица и Чудовище» обладает чертами 7 разных животных.

Художники очень долго создавали образ Чудовища. В итоге было решено наградить его внешними признаками 7 разных животных. Голубые же глаза Чудовищу достались от принца, в которого он в результате превратился.

Секреты диснеевских мультфильмов

Ариэль из мультфильма «Русалочка» была срисована с актрисы Алиссы Милано.

Главную героиню мультфильма «Русалочка» срисовывали с 11-летней Алиссы Милано, которая впоследствии прославилась ролью Фиби в телесериале «Зачарованные». Помимо внешности от актрисы взяли и некоторые черты характера, а также манеру поведения.

Секреты диснеевских мультфильмов

Иа и Оптимус Прайм из «Трансформеров» говорят одним голосом.

Актер дубляжа Питер Каллен озвучивал и плюшевого ослика Иа из «Винни-Пуха», и робота Оптимуса Прайма из блокбастера «Трансформеры».



Секреты диснеевских мультфильмов

Грифы из «Книги джунглей» были срисованы с The Beatles.

Менеджер легендарной четверки договорился об озвучке этих персонажей в мультфильме «Книга джунглей». Однако Джон Леннон ответил за всю группу резким отказом. Тем не менее сами грифы получились точь в точь как знаменитые ливерпульские музыканты.

Секреты диснеевских мультфильмов

Симба из «Короля Льва» рычит не как лев.

Оказывается, в мультике было решено использовать тигриное рычание вместо львиного рыка, потому что рык льва был слишком тихим.

Секреты диснеевских мультфильмов

В мультфильме «Город героев» можно увидеть Ханса из «Холодного сердца».

Помните обольстительного принца-злодея из мультфильма «Холодное сердце»? Создатели недавно вышедшего «Города героев» решили подшутить над злодеем и разместили его фотографию на доску розыска в полицейском участке.

Секреты диснеевских мультфильмов

В мультфильме «Рататуй» можно увидеть тень собаки из мультфильма «Вверх».

Главный герой Реми в одной из сцен натыкается на тень собаки. На момент съемок «Рататуя» Disney только планировала создание мультфильма «Вверх». Появление пса Дага из будущего мультика — своеобразная шутка и намек на следующий проект.

Секреты диснеевских мультфильмов

В одной из сцен «Тарзана» мягкая игрушка, выпавшая из сумки профессора, на самом деле пес Младший Братец из «Мулан».

Создатели диснеевских мультфильмов не прочь иногда пошутить. Одна из любимых фишек — дополнять мультфильмы элементами из прошлых картин. Только очень внимательный зритель может заметить такие отсылки

Секреты диснеевских мультфильмов

Тиана — единственная героиня, имеющая настоящую работу.

Если припомнить всех диснеевских героинь, то вряд ли найдется хоть одна с настоящей работой: все они либо принцессы, либо дочери вождей, либо обычные девушки, живущие на содержании родителей. Конечно, у Золушки была работа, но вряд ли она была официально трудоустроена.

Секреты диснеевских мультфильмов

ВАЛЛ-И был назван в честь самого Диснея

Заглавный персонаж самого романтичного диснеевского мультфильма «ВАЛЛ-И» был назван в честь легендарного Уолта Диснея: WALL-E и Walter Elias «Walt» Disney.

Секреты диснеевских мультфильмов

Актеры, озвучивавшие Микки и Минни Маус, были женаты в реальной жизни.

Уэйн Оллвайн и Русси Тейлор озвучивали любимых персонажей в течение 32 лет. В 1991 году они поженились и прожили счастливо почти 20 лет.

Секреты диснеевских мультфильмов

Покахонтас — единственная героиня, чья история основана на реальных событиях.

Конечно, можно поспорить, что Мулан тоже существовала в действительности. Но она является лишь персонажем древнекитайской поэмы. История же индианки Покахонтас вполне реальна.

Секреты диснеевских мультфильмов

Только Мулан и Жасмин носят брюки.

Большинство диснеевских героинь соответствуют образу настоящих принцесс: одеты в пышные и красивые платья. И только Мулан и Жасмин из «Аладдина» «осмелились» носить брюки.

Секреты диснеевских мультфильмов

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