Секреты диснеевских мультфильмов

Каждый диснеевский мультик уникален по-своему. Правда, не многие эти уникальные черты мультфильмов могут заметить. Далее вас ждет подробное описание самых интересных деталей и нюансов, которые в совокупности создают незабываемые мультипликационные картины от Диснея.
Из всех принцесс зеленые глаза только у Рапунцель.
Большинство диснеевских принцесс имеют голубые, синие или карие глаза. И только Рапунцель была нарисована со светло-зелеными.
Чудовище из мультфильма «Красавица и Чудовище» обладает чертами 7 разных животных.
Художники очень долго создавали образ Чудовища. В итоге было решено наградить его внешними признаками 7 разных животных. Голубые же глаза Чудовищу достались от принца, в которого он в результате превратился.
Ариэль из мультфильма «Русалочка» была срисована с актрисы Алиссы Милано.
Главную героиню мультфильма «Русалочка» срисовывали с 11-летней Алиссы Милано, которая впоследствии прославилась ролью Фиби в телесериале «Зачарованные». Помимо внешности от актрисы взяли и некоторые черты характера, а также манеру поведения.
Иа и Оптимус Прайм из «Трансформеров» говорят одним голосом.
Актер дубляжа Питер Каллен озвучивал и плюшевого ослика Иа из «Винни-Пуха», и робота Оптимуса Прайма из блокбастера «Трансформеры».
Грифы из «Книги джунглей» были срисованы с The Beatles.
Менеджер легендарной четверки договорился об озвучке этих персонажей в мультфильме «Книга джунглей». Однако Джон Леннон ответил за всю группу резким отказом. Тем не менее сами грифы получились точь в точь как знаменитые ливерпульские музыканты.
Симба из «Короля Льва» рычит не как лев.
Оказывается, в мультике было решено использовать тигриное рычание вместо львиного рыка, потому что рык льва был слишком тихим.
В мультфильме «Город героев» можно увидеть Ханса из «Холодного сердца».
Помните обольстительного принца-злодея из мультфильма «Холодное сердце»? Создатели недавно вышедшего «Города героев» решили подшутить над злодеем и разместили его фотографию на доску розыска в полицейском участке.
В мультфильме «Рататуй» можно увидеть тень собаки из мультфильма «Вверх».
Главный герой Реми в одной из сцен натыкается на тень собаки. На момент съемок «Рататуя» Disney только планировала создание мультфильма «Вверх». Появление пса Дага из будущего мультика — своеобразная шутка и намек на следующий проект.
В одной из сцен «Тарзана» мягкая игрушка, выпавшая из сумки профессора, на самом деле пес Младший Братец из «Мулан».
Создатели диснеевских мультфильмов не прочь иногда пошутить. Одна из любимых фишек — дополнять мультфильмы элементами из прошлых картин. Только очень внимательный зритель может заметить такие отсылки
Тиана — единственная героиня, имеющая настоящую работу.
Если припомнить всех диснеевских героинь, то вряд ли найдется хоть одна с настоящей работой: все они либо принцессы, либо дочери вождей, либо обычные девушки, живущие на содержании родителей. Конечно, у Золушки была работа, но вряд ли она была официально трудоустроена.
ВАЛЛ-И был назван в честь самого Диснея
Заглавный персонаж самого романтичного диснеевского мультфильма «ВАЛЛ-И» был назван в честь легендарного Уолта Диснея: WALL-E и Walter Elias «Walt» Disney.
Актеры, озвучивавшие Микки и Минни Маус, были женаты в реальной жизни.
Уэйн Оллвайн и Русси Тейлор озвучивали любимых персонажей в течение 32 лет. В 1991 году они поженились и прожили счастливо почти 20 лет.
Покахонтас — единственная героиня, чья история основана на реальных событиях.
Конечно, можно поспорить, что Мулан тоже существовала в действительности. Но она является лишь персонажем древнекитайской поэмы. История же индианки Покахонтас вполне реальна.
Только Мулан и Жасмин носят брюки.
Большинство диснеевских героинь соответствуют образу настоящих принцесс: одеты в пышные и красивые платья. И только Мулан и Жасмин из «Аладдина» «осмелились» носить брюки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии