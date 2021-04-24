Секреты диснеевских мультфильмов

Каждый диснеевский мультик уникален по-своему. Правда, не многие эти уникальные черты мультфильмов могут заметить. Далее вас ждет подробное описание самых интересных деталей и нюансов, которые в совокупности создают незабываемые мультипликационные картины от Диснея.







Из всех принцесс зеленые глаза только у Рапунцель.



Большинство диснеевских принцесс имеют голубые, синие или карие глаза. И только Рапунцель была нарисована со светло-зелеными.



Чудовище из мультфильма «Красавица и Чудовище» обладает чертами 7 разных животных.



Художники очень долго создавали образ Чудовища. В итоге было решено наградить его внешними признаками 7 разных животных. Голубые же глаза Чудовищу достались от принца, в которого он в результате превратился.







Ариэль из мультфильма «Русалочка» была срисована с актрисы Алиссы Милано.



Главную героиню мультфильма «Русалочка» срисовывали с 11-летней Алиссы Милано, которая впоследствии прославилась ролью Фиби в телесериале «Зачарованные». Помимо внешности от актрисы взяли и некоторые черты характера, а также манеру поведения.







Иа и Оптимус Прайм из «Трансформеров» говорят одним голосом.



Актер дубляжа Питер Каллен озвучивал и плюшевого ослика Иа из «Винни-Пуха», и робота Оптимуса Прайма из блокбастера «Трансформеры».

Грифы из «Книги джунглей» были срисованы с The Beatles. Менеджер легендарной четверки договорился об озвучке этих персонажей в мультфильме «Книга джунглей». Однако Джон Леннон ответил за всю группу резким отказом. Тем не менее сами грифы получились точь в точь как знаменитые ливерпульские музыканты.Симба из «Короля Льва» рычит не как лев.Оказывается, в мультике было решено использовать тигриное рычание вместо львиного рыка , потому что рык льва был слишком тихим.В мультфильме «Город героев» можно увидеть Ханса из «Холодного сердца».Помните обольстительного принца-злодея из мультфильма «Холодное сердце»? Создатели недавно вышедшего «Города героев» решили подшутить над злодеем и разместили его фотографию на доску розыска в полицейском участке.В мультфильме «Рататуй» можно увидеть тень собаки из мультфильма «Вверх».Главный герой Реми в одной из сцен натыкается на тень собаки. На момент съемок «Рататуя» Disney только планировала создание мультфильма «Вверх». Появление пса Дага из будущего мультика — своеобразная шутка и намек на следующий проект.В одной из сцен «Тарзана» мягкая игрушка, выпавшая из сумки профессора, на самом деле пес Младший Братец из «Мулан».Создатели диснеевских мультфильмов не прочь иногда пошутить. Одна из любимых фишек — дополнять мультфильмы элементами из прошлых картин. Только очень внимательный зритель может заметить такие отсылкиТиана — единственная героиня, имеющая настоящую работу.Если припомнить всех диснеевских героинь, то вряд ли найдется хоть одна с настоящей работой: все они либо принцессы, либо дочери вождей, либо обычные девушки, живущие на содержании родителей. Конечно, у Золушки была работа, но вряд ли она была официально трудоустроена.ВАЛЛ-И был назван в честь самого ДиснеяЗаглавный персонаж самого романтичного диснеевского мультфильма « ВАЛЛ-И » был назван в честь легендарного Уолта Диснея: WALL-E и Walter Elias «Walt» Disney.Актеры, озвучивавшие Микки и Минни Маус, были женаты в реальной жизни.Уэйн Оллвайн и Русси Тейлор озвучивали любимых персонажей в течение 32 лет. В 1991 году они поженились и прожили счастливо почти 20 лет.Покахонтас — единственная героиня, чья история основана на реальных событиях.Конечно, можно поспорить, что Мулан тоже существовала в действительности. Но она является лишь персонажем древнекитайской поэмы. История же индианки Покахонтас вполне реальна.Только Мулан и Жасмин носят брюки.Большинство диснеевских героинь соответствуют образу настоящих принцесс: одеты в пышные и красивые платья. И только Мулан и Жасмин из «Аладдина» «осмелились» носить брюки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)