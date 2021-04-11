Луковая муха, как с ней бороться народными средствами? Чем можно обработать лук?

Лук, вроде бы сладким вкусом не отличается, но вредителей это никак не останавливает. Так что, даже у лука, есть свои огородные враги. Один из таких врагов, это луковая муха. Если и Вашу луковую грядку этот вредитель не обошёл стороной, то срочно нужно начинать борьбу с ним. А, для тех, у кого грядки пока «чистые», неплохо было бы принять ряд профилактических мер, чтобы защитить свой лук. Лучшим вариантом будут, как всегда, народные средства, а не ядохимикаты. С луком это правило работает вдвойне, ведь луковица очень быстро накапливает всю эту химию, и долго её, к тому же, ещё и удерживает. Так что, в дальнейшем, Вам такой лук просто не захочется есть.

Борьба с луковой мухой на грядке. Простые и доступные народные средства

Чтобы успешно бороться с любыми вредителями, нужно знать их слабые места. В данном случае нас, в первую очередь, интересует то, что сможет отпугнуть (или отогнать) луковую муху от грядок. Это могут быть разные вещи. Например, определённые запахи. Самое простое, организовать появление таких запахов — посадить рядом некоторые растения, которые их будут активно выделять.

Боремся с луковой мухой при помощи запахов

Этот вредитель лука очень не любит запахи, которые даёт морковь, а также и помидоры.

Так что, можно, например,рядом с морковью, или разбить грядки томатов где-то поблизости. Морковь с луком будут очень хорошо добавлять друг друга в плане их совместной борьбы с вредителями. Вы сразу же забудете и про луковую муху, и про морковную её «родственницу». Это, в большинстве случаев, очень хорошо работает.

Можно использовать различные отвары, которые дают очень сильный запах. Их можно готовить из мяты. Подходит для этого также валериана и хвоя. Для лука вреда от таких отваров никакого не будет, а вот вредителю придётся не сладко.

Табачная пыль, тоже поможет избавиться от мухи. Её можно купить в тех магазинах, которые специализируются на садоводстве. Просто рассыпаем такую пыль в междурядьях, либо можно из неё приготовить раствор, а затем обрызгать им лук. Пропорции Вы сможете узнать прямо на упаковке. Там всё хорошо расписано.

Нашатырный спирт. Как он помогает от луковой мухи?

Полив лука нашатырным спиртом, как многие считают, самое эффективное средство (народного происхождения) против этого вредителя лука. Для этого 3 столовые ложки этой разновидности спирта разводят в воде, как обычно, в 10-ти литрах. После чего, нужно будет провести полив. Но, поливают не сам лук, а почву под ним. Сделать это необходимо 3 раза, после каждых 7-ми — 8-ми дней. В нашатырном спирте есть азот, который очень полезен будет для лука в качестве удобрения.

Зола

Тоже, кроме пользы в борьбе с данным вредителем, служит ещё и хорошим удобрением. Её применяют очень просто – делают посыпку между рядами. Можно пойти и более сложным путём, и заварить золу. В этом случае на 3 части кипящей воды берётся одна часть этого народного удобрения. За сутки, проведённые под крышкой, зола хорошо настоится. После чего, ей можно поливать лук, что поможет нам изгнать луковую муху.

Настаиваем одуванчик

Корневища этого весьма распространённого сорняка, после их настаивания, тоже способны изгнать луковую муху. Набрать таких корневищ нужно всего 200 грамм. Их просто заливают кипятком, а затем они неделю стоят. Поливать опять же нужно не лук, а сами грядки, и делают это за 2 недели один раз.

Столовая соль

Использовать соль, конечно, можно, и она достаточно хорошо работает в этом качестве, но почва быстро её в себе аккумулирует, что весьма не нравится другим посадкам. Так что, её нужно применять лишь однократно, то есть за год, исключительно один раз. На 10-ть литров воды, соли высыпаем 250 грамм, и лук этим соляным раствором поливаем под корень. Пройдёт часа 3-4, нужно будет грядки ещё хорошо пролить уже чистой водой.

Помните, что сделать это нужно всего лишь один раз. Не повторяйте процедуру, иначе соль просто всё выжжет и расти, на таких грядках не будет даже лук.

Как ещё можно избавиться от луковой мухи? Несколько вариантов

Можете использовать смесь нафталина и песка (либо, заменить его на золу) – 1:10. Ей просто посыпают грядки. За лето, это нужно сделать всего лишь раз или два, в то время, когда этот вредитель откладывает яйца.

Без хозяйственного мыла на огороде трудно представить эффективные народные средства, при борьбе с различными вредителями. Не подведёт оно Вас и в этом случае. Для этого берётся целый брусок такого мыла, и растворяется он в 10-ти литрах воды. Далее, проводим опрыскивание луковых грядок этим мыльным составом.

Насыщенный раствор марганцовки, хорошего, розового цвета, тоже можно применить. Поливать им лук нужно попозже вечером. В это время лук, при такой обработке, Вы не сожжёте. Если есть необходимость, то такую обработку повторяют, каждые дней 8-9.

Профилактика. Как можно защитить лук?

Задача любых профилактических мер применительно к насекомым-вредителям, это создать для них такие условия, в которых жить они просто не смогут, а, значит, и размножаться. Первое, что следует предпринять, это, конечно, же, изучить качество посадочного материала. Всегда сажайте только целые, никак не повреждённые луковицы. Луковицы даже со всем маленькими следами гнили, сажать не следует, их просто отбраковывают.

После отбора здоровых луковиц, нужно ещё их обработать, прежде чем Вы их посадите. Для этого есть два способа:

В первом случае, наливают горячую воду (около 50-ти градусов), в которую и опускают луковицы минут на 15. Далее, их просто просушивают, а затем, сажают. Второй вариант, подразумевает использование перманганата калия. Одного его грамма будет вполне достаточно на литр воды. Там лук выдерживают в два раза дольше, то есть уже 30 минут. После этого, опять же просушивают, и следом высаживают.

А вот в этом видео Вам покажут ещё один способ обработки лука севка.

Перед посадкой всегда следует обрабатывать луковицы, иначе крупным он не вырастет. Но, многие этим не занимаются. В итоге, урожайность сильно страдает.

Что ещё можно сделать?

Осенью не поленитесь, и глубоко вскопайте грунт под будущие грядки. Ведь, зимой, луковая муха (точнее сказать, её личинки) всегда прячутся в земле. Глубина их обитания может быть вплоть до 20-ти сантиметров. Так что, если осенью Вы, при перекопке, поднимете их на поверхность, то они просто вымерзнут, причём, это может произойти даже при первых заморозках. Кроме этого, не стоит оставлять на грядках любые остатки от предыдущего урожая. Их луковая муха будет обязательно использовать для своего размножения.

Весной, можно применить и ряд препаратов, чтобы не дать появиться луковой мухе. Например, «Базудин». Его (30 грамм) просто смешивают с половиной литровой банки песка (либо с опилками), и высыпают эту простую смесь в грунт. Конец весны, это самое подходящее время для применения этого препарата.

Есть, конечно, и другие препараты, которые также эффективны против этой разновидностью мухи. Можете купить «Мухоед», «Терадокс», «Диазинон», «Муравьин», подойдёт также «Медветокс» с «Дачником». Но, при выращивании лука исключительно на зелень, некоторые из этих препаратов применять просто нельзя. Обязательно следует применять профилактические меры, тогда, возможно, бороться и избавляться от луковой мухи уже летом, Вам не придётся.

А вот ещё одно полезное видео, где Вам расскажут про применение народных средств в борьбе с луковой мухой. Смотрим.