Самые известные снайперские винтовки

Выстрел снайпера может не только поразить противника, но и посеять страх и панику в его рядах. За одним лишь выстрелом могут стоять годы подготовки и недели выжидания нужного момента. Зачастую, проводя долгое время в диких условиях и выжидая цель, снайпер должен обладать не только всеми навыками выживания, но и умением не потерять концентрацию в критический момент. В такой момент очень многое зависит и от того, какое оружие у него в руках. Современные снайперские винтовки подчас представляют из себя настоящие чудеса инженерной мысли и способны поражать объекты на расстоянии более двух километров. Мы подобрали для вас 10 самых известных снайперских винтовок — от тех, что помогали под Сталинградом, до тех, что применяются в современных спецоперациях. 1. «Трехлинейка» Мосина



В 1931 году винтовка Мосина стала первой советской снайперской винтовкой, получив «прицельную трубку» Подольского оптического завода. Конструкция впоследствии претерпела определенные изменения. «Трехлинейка» хорошо зарекомендовала себя на коротких и средних дистанциях во время Второй мировой войны. Так, в Сталинградской битве 98 снайперов 13-й гвардейской стрелковой дивизии уничтожили 3879 немецких солдат и офицеров.

2. АСВК АСВК, или крупнокалиберная армейская снайперская винтовка, была разработана в СССР еще в конце 1980-х. Эта 12-килограммовая винтовка способна поражать легкобронированную и небронированную военную технику на расстоянии до километра. Про поражение человека можно даже и не говорить — выпущенная из этого орудия пуля пролетит полтора километра со скоростью примерно 850 метров в секунду . 3. Винторез Эту бесшумную снайперскую винтовку разработали в тех же 1980-х годах, что и АСВК. Предназначалась она для специальных подразделений. Позднее, после распада СССР, винторез активно применялся во время Первой и Второй чеченских войн, а также во время грузино-осетинского конфликта. Длина винтовки не достигает и 90 сантиметров, а масса — менее трех килограммов. 4. Calico M951S После отечественных образцов пора перенестись в США, где в 1990 году была разработана винтовка Calico M951S, отлично поражающая цели на средних расстояниях. Ее особенности — высокая скорострельность и чрезвычайно емкий магазин, способный вместить до 100 патронов. Что, впрочем, неудивительно, ведь модель была создана на базе пистолета-пулемета Calico M960 . 5. Снайперская винтовка Драгунова Самозарядная винтовка Драгунова — лучший образец продукции Ижевского машиностроительного завода. Это снайперское орудие было разработано с 1958 по 1963 год группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. За эти годы «Драгунов» неоднократно модифицировался и все-таки немного постарел. В настоящее время СВД рассматривают как качественную, но штатную винтовку для линейного бойца, являющего снайпером в подразделении. Тем не менее на дистанции до 600 метров это по-прежнему грозное орудие для истребления живой силы противника.6. CheyTac m200 «Intervention» CheyTac m200 «Intervention» — одна из составляющих американской снайперской системы CheyTac LRRS — выпускается в различных модификациях с 2001 года. Отличает эту модель способность с высокой точностью поражать цели на больших расстояниях (порядка 2 километров). Можно сказать, что «Intervention» стала настоящим феноменом в мире компьютерных шутеров. Так в известной игре «Call of Duty: Modern Warfare 2» она присутствует как один из самых мощных видов вооружения . 7. AMP Technical Services DSR-1 Немецкую винтовку DSR-1 можно назвать самой точной, правда, только при стрельбе в идеальных условиях — при использовании специализированных патронов и отсутствии ветра. Она относится к полицейскому или к антитеррористическому оружию и применяется европейскими формированиями типа GSG-9. Профессиональные военные не очень-то жалуют DSR-1 — она восприимчива к грязи и песку, и в реальных боевых действиях, например когда рядом произошел взрыв, дает осечки.8. Accuracy International AS50 AS50 была впервые продемонстрирована широкой публике в январе 2005 года на выставке ShotShow-2005 в США. 1369-миллиметровое снаряжение весит 14,1 килограмма без оптики и патронов и предназначается в основном для спецопераций. Снайпер может молниеносно сложить или разложить ее и привести в боевую готовность. Высокая точность стрельбы на дальние расстояния, приспособление для крепления различной, в том числе и ночной, оптики делают AS50 одним из лучших современных образцов снайперских винтовок . 9. Barett M82 У этой винтовки интересная история создания. М82 собрал американец Ронни Барретт в своем гараже в далеком 1982 году. После отказа ряда ведущих оружейных фирм он решил запустить мелкосерийное производство для внутреннего рынка. Спустя 7 лет армия Швеции покупает у Barrett Firearms 100 винтовок, а затем и армия США обращает на них внимание во время операций « Буря в пустыне» и «Щит пустыни». Сегодня Barett M82 стоит на вооружении нескольких десятков стран и может вести прицельную стрельбу на расстояние почти в 2 км. Винтовка присутствует в целом ряде известных фильмов и компьютерных игр вплоть до GTA V, что лишний раз подтверждает ее авторитет.10. Accuracy International Arctic Warfare Еще одно детище легендарной английской компании Accuracy International Ltd., которое не знает равных с 1980 года. Великобритания применяет ее для военных целей, а модифицированными моделями пользуются силы специального назначения и полиция. Впрочем, на рынке гражданского оружия эта винтовка позиционируется как «спортивная» — к примеру, в России еще несколько лет назад ее можно было купить в оружейном магазине за примерно 20 тысяч долларов. Из AWM был произведен самый дальний зафиксированный боевой снайперский выстрел в истории — британский солдат Крейг Гаррисон выстрелил на расстояние 2475 метров. «Культурный след» этого орудия тоже может претендовать на рекорд — AWM упоминается в ряде самых известных компьютерных шутеров, в том числе в Call of Duty, Battlefield и, конечно же, в Counter-Strike.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: