Зачем заливать масло кипятком и еще 9 секретов от хозяек «со стажем»

1. Вода для проверки яиц

Свежее яйцо ляжет на бок. / Фото: vse-pro-kur.ru

2. Кипяток для проверки сливочного масла

Натуральное масло сразу тает в кипятке. / Фото: heaclub.ru

3. Йод для проверки сметаны

Определить крахмал в сметане можно, если добавить в нее несколько капель йода. / Фото:irecommend.ru

4. Спирт для проверки молока

В качественном молоке должны появиться хлопья после добавления спирта. / Фото: dselection.ru

5. Йод для проверки творога

Качественный творог станет рыжим после добавления йода. / Фото: comfortclub.ru

6. Уксусная кислота для проверки меда

Мед нужно добавить в стакан с водой. / Фото: infourok.ru

7. Вода для проверки рыбы

Купленная рыба часто оказывается не свежей. / Фото: kala-ranta.ruгг

8. Давление для проверки мяса

На мясо нужно надавить. / Фото: segodnya.ua

9. Теплая вода для проверки цукатов

Цукаты из желатина превращаются в желе. / Фото: fb.ru

10. Пищевая сода для проверки вина

Вино нужно смешать с содой и посмотреть на его цвет. / Фото: offshoreview.eu