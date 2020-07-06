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Мальдивские острова с высоты птичьего полета



Природную красоту, формируемую узорами мальдивских рифов на синей глади океана, немыслимо охватить, находясь на уровне моря — это почти как разглядывать шедевры в Лувре, уткнувшись в них носом. Здесь необходимо отстраниться от картины, возвыситься над ней и только тогда божественные мазки кистью гармонично образуют шедевр и один атолл уже не кажется чем-то бесформенным, а представляет картину из сотен рифов с округлыми бирюзовыми лагунами и золотистыми пляжами. Мальдивские острова с высоты птичьего полета Фотографии и текст Даркина Дмитрия

Для тех, кто желает отдохнуть в отелях, расположенных на удалении от международного аэропорта, незабываемые ощущения включены в программу. Из сотни отелей, всего только около 1/3 расположена в радиусе 50 км от столицы на атоллах Северный и Южный Мале, остальные отели построены на островах соседних атоллов, и если вы планируете жить в отеле на атоллах Баа, Лавиани, Ари и некоторых других, то перелет на небольшом гидросамолете вам обеспечен. Аэропорт гидросамолетов делит один остров вместе с международным аэропортом и находится аккурат через летное поле, в центральной лагуне. Прилетающих туристов чек-инят на местный перелет и наземным транспортом доставляют к одному из двух пунктов базирования гидросамолетов.
Две конкурирующие компании Maldivian Air Taxi (красно-белые) и Trans Maldivian Airways (желто-синие) делят рынок перевозок и имеют контракты с определенными отелями. Мальдивские острова с высоты птичьего полета В наш отель летел Maldivian Air Taxi — датская компания, оперирующая на рынке Мальдив. С виду она побольше конкурента и явно имеет большую часть бизнес перевозок, на рынке с 1993 года. Считается крупнейшим в мире оператором гидросамолетов в мире. Мальдивские острова с высоты птичьего полета По приезду в терминал вылета гостей встречает зал ожидания. У сети отелей Four Seasons очень симпатичный лаунж — просторный, располагающий приятным глазу интерьером, и расслабляющий легкой музыкой и нежно холодящим кондиционером. Предубедительный консьерж в униформе убаюкивающим голосом озвучивает возможности, скрашивающие ожидание вылета, и после его речи остается впечатление, что этот мальдивец явно обладает талантом распорядителя церемонии по превращению обычно томительного времени ожидания в радующую часть отдыха: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Одна из особенностей отеля Four Seasons, а так же региона Мальдивы в общем, — установление своего времени на курорте, отличного от национального времени. Иногда это полчаса, в нашем случае был час, а бывает, что курорт/судно живет на полтора часа впереди. Это делается для того, чтобы гости ухватили больше светового времени на отдыхе. На экваторе день/ночи равны, примерно по 12 часов, соответственно рассвет около 6 утра, закат около 6 вечера, на отдыхе мало кто встает в 6 утра, поэтому время гостям и сдвигают — встал в 9:00 утра, а по солнцу как будто бы в 8:00 и образовался лишний час позагорать: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Уютный семейный уголок в Four Seasons Launge для ожидания воздушного трансфера. Надо сказать, что воздушный трансфер — это не обычный трансфер, когда встречающий тут же садит вас двоих в авто и везет в отель, самолетов на двоих по разумной цене нету. Авиакомпания консолидирует на рейс группу пассажиров, мало того что собирает тех, кто в один отель с вами, так еще и в соседние отели тоже. Поэтому среднее время ожидания около часа-двух и наличие под рукой туалета, напитков/закусок, библиотеки и wifi приходиться кстати. Мальдивские острова с высоты птичьего полета В непосредственной близости базируется весь воздушный флот компании, от берега отходят полоски плавпричалов и похожие друг на друга гидропланы слегка покачиваются, колыхаемые ветром. Мальдивские острова с высоты птичьего полета Над комплексом аэропорта возвышается авиадиспетчерская башня, время от времени садятся и взлетают большие самолеты. Мальдивские острова с высоты птичьего полета Удалось понаблюдать за капитаном, по-видимому, проводившим плановый предполетный осмотр. Он деловито прохаживался по вдоль машины, подергал за закрылок, энергично попрыгал на поплавке, проверил натяжение каких-то тросиков, что-то нажал и затем открыл круглую дверь и вошел внутрь, через мгновение открыл вторую почему-то квадратную дверь и вышел наружу, листая какой-то журнал и далее в таком духе. Все по системе, чувствуется – работают европейцы: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Все самолеты однотипные – канадские DHC-6 Twin Otter на 19 пассажиров, Мальдивы вообще мировой чемпион по применению этой модели самолетов. В сумме у обеих мальдивских компаний работает около 50 машин, перевозящих примерно 2 000 человек в день. В салоне самолета два ряда кресел с проходом между ними, слева по одному и справа по два сидения. Багаж засовывают в хвост самолета, ручную кладь забирают туда-же, позволяя оставить мелкую женскую сумочку или фотокамеру. Кабина пилотов сообщается с салоном и их манипуляции можно наблюдать через открытый проем. Мальдивские острова с высоты птичьего полета Вид из салона. (Кликабельно, для интересующихся): Мальдивские острова с высоты птичьего полета Взлетаем, очень мягко и не заметно. Шум турбо-витновых двигателей равномерный и достаточно громкий, желающим выдают беруши. Набрали высоту, по ощущениям, 700-900 метров, движемся со средней скоростью 250 км в час. До нашего отеля Four Seasons Landaa Giravaru от Мале 130 км, итого где-то около 40 минут лету через акваторию атоллов Северный Мале/Баа и широкий пролив между ними. Примерно пол пути будет пролегать над красивыми рифовыми системами разной степени округлости, они называются фаро (faro) и похожи на такие микро-атоллы. Если сам огромный атолл имеет диаметр 35 км и его очертания трудно уловить без достаточного удаления, то узоры из многочисленных фаро по периметру и внутри лагуны, в сумме составляющие очертания атолла, выглядят очень выразительно: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Карта северного Мале атолла. Размеры примерно 40 на 60 км, по границе атолла видно какого размера был остров несколько миллионов лет назад, пока внешние силы природы не уравняли его с поверхностью воды, оставив только риф по периметру и неглубокую лагуну. Глубина снаружи атолла 500-1000—2000 метров, а внутри 20-40-60 метров максимум. Яркая отличительная черта атоллов Мальдив – обильное присутствие рифов не только по периметру атолла (как обычно), но и внутри лагуны. Объяснение этой особенности более всего соответствует теория многочисленности каналов во внешнем рифе большого атолла, он буквально прорезан ими каждые 2-4 км. Через них лагуна получает более хороший водообмен и создаются условия для закрепления полипов и роста коралловых рифов внутри лагуны. Мальдивские острова с высоты птичьего полета За 40 минут пути самолет пролетает через десятки островков, многие из них обитаемые и на них находится курорт или местная деревня, этот вот остров рядом со столицей Мале — резиденция президента республики. Явно искусственно подсыпана лагуна, для увеличения площади суши острова: Мальдивские острова с высоты птичьего полета А вот это один из фаро рифов едва не доходящих до поверхности, участка суши на нем нет, но отчетливо видно внешний риф и приглубую центральную часть с небольшими рифами. Чем не микро-атолл? Мальдивские острова с высоты птичьего полета Рифы внутри лагуны с большой площадью пляжа, преобразованы в курорты. На переднем плане — Banyan Tree Resort, на заднем — Angsana Ihuru Resort: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Вариации вытянутых рифов, но, опять же, без участков суши и поэтому необитаемых. Полетав над атоллами, как никогда соглашаешься со статистическим фактом, что территория страны всего на 0.025% состоит из суши, по сути — это царство моря и рифов. Мальдивские острова с высоты птичьего полета Риф с крошечным участком пляжа, скорее всего уходящим под воду в прилив. Не добрался сюда МТС со своей рекламой яйцеобразной формы брэнда: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Симпатичный фаро, островная часть которого занята курортом Baros Resort. В лагуне, как в самом тихом месте, где ветер не может разогнать волну, стоят курортные суда: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Прекрасный вытянутый фаро и курорт Huvafen Fushi Resort. На дальнем плане виднеется западная граница большого атолла Северный Мале, внешний риф которого принимает удары волн открытого океана: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Безымянный необитаемый фаро риф с участком пляжа и хорошо подсвеченной лагуной. Хочу обратить внимание на важный момент о понимании положения солнца при потенциальном перелете. Если вы летите, к примеру, с юга на север утром, то солнце будет освещать с востока и на самолете критически важно будет занять левый ряд, тогда вы будете иметь прекрасный вид на острова, без бликов, белесого неба и слепящих лучей солнца в иллюминатор. По аналогии следует прикинуть положение солнца и направление полета для других траекторий. Мальдивские острова с высоты птичьего полета Небольшой остров, занимаемый люкс курортом Coco Palm Kuda Hithi, всего несколько вилл на острове: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Старший брат — курорт Coco Palm Budu Hidhi и необычная конфигурация в виде 2 веток бунгало на воде, отходящих с обоих концов острова. В пределах Северного Мале атолла есть очень хорошие варианты для проживания, и перелет на гидроплане многими воспринимается как удорожающая отдых составляющая. При бюджете отеля, например, 3 000 за неделю на двоих, даст +30% к стоимости просто за трансфер на самолете по воздуху. Ну что поделать, чем удаленнее, тем дороже. Мальдивские острова с высоты птичьего полета Комплекс бунгало на воде. Когда уровень моря поднимется метра на полтора и вся нынешняя суша Мальдив скроется под водой, то все курорты будут выглядеть так — водная гладь и номера на неглубоком рифе: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Баа атолл и один из региональных аэропортов недавно введенных в строй — Dharavandhoo Airport. Межостровная авиация существует не только в виде гидропланов для туристов, между атоллами летают регулярные рейсы довольно вместительных самолетов (до 50 чел) и более выгодных по цене — 50-150 дол в один конец: Мальдивские острова с высоты птичьего полета А вот это интересный кадр – красивая лагуна Ханифару со знаменитым тупиковым каналом, образованным отходящим участком рифа, куда сплываются манты и китовые акулы для поедания планктона, чья концентрация в этом канале существенно увеличивается в сезон юго-восточного муссона. Мальдивские острова с высоты птичьего полета Ближайший к Ханифару курорт — Kihaad Island Resort. Красивый широкий риф окаймляет остров — показатель, что он расположен в благоприятном для роста кораллов районе атолла. Там, где океанская вода лучше питает атолл (типично с внешней стороны), там толще и протяженнее рифы: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Один из островов, где компактно проживают местные жители. Похоже только заселяется, слишком много зелени. На заднем плане похожий по размеру фаро риф, но без суши. Такой контраст: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Две противоположности Инь и Янь — море и риф, чем больше участок рифа подвержен разрушению волнами, тем быстрее растут и восстанавливаются на нем кораллы: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Один из необитаемых островов на внешней границе атолла. Какой же он красивый. Всего Мальдивы состоят из более чем 1 100 островов: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Мягкое приводнение происходит неподалеку от острова, в зависимости от направления волн и ветра, капитан выбирает акваторию для посадки и далее подъезжает к пассажирскому терминалу — плавучей платформе, откуда туристов с багажом забирает катер курорта: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Наш улыбчивый европейский капитан. Второй пилот был уроженцем Мальдив, перенимает опыт. По закону бизнесы должны привлекать определенный процент местного населения, от 50-70% вроде как: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Добро пожаловать на Баа атолл, вся территория которого вошла в состав заповедника и с июня 2011 обладает статусом биосферного под эгидой ЮНЕСКО. Очень серьезный международно-признаваемый статус, предполагающий высокие стандарты охраны акватории в целях сохранения окружающий среды для будущих поколений: Мальдивские острова с высоты птичьего полета Добро пожаловать в Four Seasons Landaa Giravaru Resort — один из отелей премиум категории на Мальдивских островах, надо сказать один из лучших отелей. Но это уже другая история. Мальдивские острова с высоты птичьего полета


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