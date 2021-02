Мальдивские острова с высоты птичьего полета

Природную красоту, формируемую узорами мальдивских рифов на синей глади океана, немыслимо охватить, находясь на уровне моря — это почти как разглядывать шедевры в Лувре , уткнувшись в них носом. Здесь необходимо отстраниться от картины, возвыситься над ней и только тогда божественные мазки кистью гармонично образуют шедевр и один атолл уже не кажется чем-то бесформенным, а представляет картину из сотен рифов с округлыми бирюзовыми лагунами и золотистыми пляжами. Фотографии и текст Даркина ДмитрияДля тех, кто желает отдохнуть в отелях, расположенных на удалении от международного аэропорта, незабываемые ощущения включены в программу. Из сотни отелей , всего только около 1/3 расположена в радиусе 50 км от столицы на атоллах Северный и Южный Мале, остальные отели построены на островах соседних атоллов, и если вы планируете жить в отеле на атоллах Баа, Лавиани, Ари и некоторых других, то перелет на небольшом гидросамолете вам обеспечен. Аэропорт гидросамолетов делит один остров вместе с международным аэропортом и находится аккурат через летное поле, в центральной лагуне. Прилетающих туристов чек-инят на местный перелет и наземным транспортом доставляют к одному из двух пунктов базирования гидросамолетов.Две конкурирующие компании Maldivian Air Taxi (красно-белые) и Trans Maldivian Airways (желто-синие) делят рынок перевозок и имеют контракты с определенными отелями. В наш отель летел Maldivian Air Taxi — датская компания, оперирующая на рынке Мальдив. С виду она побольше конкурента и явно имеет большую часть бизнес перевозок, на рынке с 1993 года. Считается крупнейшим в мире оператором гидросамолетов в мире. По приезду в терминал вылета гостей встречает зал ожидания. У сети отелей Four Seasons очень симпатичный лаунж — просторный, располагающий приятным глазу интерьером, и расслабляющий легкой музыкой и нежно холодящим кондиционером. Предубедительный консьерж в униформе убаюкивающим голосом озвучивает возможности, скрашивающие ожидание вылета , и после его речи остается впечатление, что этот мальдивец явно обладает талантом распорядителя церемонии по превращению обычно томительного времени ожидания в радующую часть отдыха: Одна из особенностей отеля Four Seasons, а так же региона Мальдивы в общем, — установление своего времени на курорте, отличного от национального времени. Иногда это полчаса, в нашем случае был час, а бывает, что курорт/судно живет на полтора часа впереди. Это делается для того, чтобы гости ухватили больше светового времени на отдыхе. На экваторе день/ночи равны, примерно по 12 часов, соответственно рассвет около 6 утра, закат около 6 вечера, на отдыхе мало кто встает в 6 утра, поэтому время гостям и сдвигают — встал в 9:00 утра, а по солнцу как будто бы в 8:00 и образовался лишний час позагорать: Уютный семейный уголок в Four Seasons Launge для ожидания воздушного трансфера. Надо сказать, что воздушный трансфер — это не обычный трансфер, когда встречающий тут же садит вас двоих в авто и везет в отель, самолетов на двоих по разумной цене нету. Авиакомпания консолидирует на рейс группу пассажиров, мало того что собирает тех, кто в один отель с вами, так еще и в соседние отели тоже. Поэтому среднее время ожидания около часа-двух и наличие под рукой туалета, напитков/закусок, библиотеки и wifi приходиться кстати. В непосредственной близости базируется весь воздушный флот компании, от берега отходят полоски плавпричалов и похожие друг на друга гидропланы слегка покачиваются, колыхаемые ветром . Над комплексом аэропорта возвышается авиадиспетчерская башня, время от времени садятся и взлетают большие самолеты. Удалось понаблюдать за капитаном, по-видимому, проводившим плановый предполетный осмотр. Он деловито прохаживался по вдоль машины, подергал за закрылок, энергично попрыгал на поплавке, проверил натяжение каких-то тросиков, что-то нажал и затем открыл круглую дверь и вошел внутрь, через мгновение открыл вторую почему-то квадратную дверь и вышел наружу, листая какой-то журнал и далее в таком духе. Все по системе, чувствуется – работают европейцы: Все самолеты однотипные – канадские DHC-6 Twin Otter на 19 пассажиров, Мальдивы вообще мировой чемпион по применению этой модели самолетов. В сумме у обеих мальдивских компаний работает около 50 машин, перевозящих примерно 2 000 человек в день . В салоне самолета два ряда кресел с проходом между ними, слева по одному и справа по два сидения. Багаж засовывают в хвост самолета, ручную кладь забирают туда-же, позволяя оставить мелкую женскую сумочку или фотокамеру. Кабина пилотов сообщается с салоном и их манипуляции можно наблюдать через открытый проем. Вид из салона. (Кликабельно, для интересующихся): Взлетаем, очень мягко и не заметно. Шум турбо-витновых двигателей равномерный и достаточно громкий, желающим выдают беруши. Набрали высоту, по ощущениям, 700-900 метров, движемся со средней скоростью 250 км в час. До нашего отеля Four Seasons Landaa Giravaru от Мале 130 км, итого где-то около 40 минут лету через акваторию атоллов Северный Мале/Баа и широкий пролив между ними. Примерно пол пути будет пролегать над красивыми рифовыми системами разной степени округлости, они называются фаро (faro) и похожи на такие микро-атоллы. Если сам огромный атолл имеет диаметр 35 км и его очертания трудно уловить без достаточного удаления, то узоры из многочисленных фаро по периметру и внутри лагуны, в сумме составляющие очертания атолла, выглядят очень выразительно: Карта северного Мале атолла. Размеры примерно 40 на 60 км, по границе атолла видно какого размера был остров несколько миллионов лет назад, пока внешние силы природы не уравняли его с поверхностью воды, оставив только риф по периметру и неглубокую лагуну. Глубина снаружи атолла 500-1000—2000 метров, а внутри 20-40-60 метров максимум. Яркая отличительная черта атоллов Мальдив – обильное присутствие рифов не только по периметру атолла (как обычно), но и внутри лагуны. Объяснение этой особенности более всего соответствует теория многочисленности каналов во внешнем рифе большого атолла, он буквально прорезан ими каждые 2-4 км. Через них лагуна получает более хороший водообмен и создаются условия для закрепления полипов и роста коралловых рифов внутри лагуны.За 40 минут пути самолет пролетает через десятки островков, многие из них обитаемые и на них находится курорт или местная деревня, этот вот остров рядом со столицей Мале — резиденция президента республики. Явно искусственно подсыпана лагуна, для увеличения площади суши острова: А вот это один из фаро рифов едва не доходящих до поверхности, участка суши на нем нет, но отчетливо видно внешний риф и приглубую центральную часть с небольшими рифами. Чем не микро -атолл? Рифы внутри лагуны с большой площадью пляжа, преобразованы в курорты. На переднем плане — Banyan Tree Resort, на заднем — Angsana Ihuru Resort: Вариации вытянутых рифов, но, опять же, без участков суши и поэтому необитаемых. Полетав над атоллами, как никогда соглашаешься со статистическим фактом, что территория страны всего на 0.025% состоит из суши, по сути — это царство моря и рифов. Риф с крошечным участком пляжа, скорее всего уходящим под воду в прилив. Не добрался сюда МТС со своей рекламой яйцеобразной формы брэнда: Симпатичный фаро, островная часть которого занята курортом Baros Resort. В лагуне, как в самом тихом месте, где ветер не может разогнать волну, стоят курортные суда: Прекрасный вытянутый фаро и курорт Huvafen Fushi Resort. На дальнем плане виднеется западная граница большого атолла Северный Мале, внешний риф которого принимает удары волн открытого океана:Безымянный необитаемый фаро риф с участком пляжа и хорошо подсвеченной лагуной. Хочу обратить внимание на важный момент о понимании положения солнца при потенциальном перелете. Если вы летите, к примеру, с юга на север утром, то солнце будет освещать с востока и на самолете критически важно будет занять левый ряд, тогда вы будете иметь прекрасный вид на острова, без бликов, белесого неба и слепящих лучей солнца в иллюминатор. По аналогии следует прикинуть положение солнца и направление полета для других траекторий. Небольшой остров, занимаемый люкс курортом Coco Palm Kuda Hithi, всего несколько вилл на острове: Старший брат — курорт Coco Palm Budu Hidhi и необычная конфигурация в виде 2 веток бунгало на воде, отходящих с обоих концов острова. В пределах Северного Мале атолла есть очень хорошие варианты для проживания, и перелет на гидроплане многими воспринимается как удорожающая отдых составляющая. При бюджете отеля, например, 3 000 за неделю на двоих, даст +30% к стоимости просто за трансфер на самолете по воздуху. Ну что поделать, чем удаленнее, тем дороже. Комплекс бунгало на воде. Когда уровень моря поднимется метра на полтора и вся нынешняя суша Мальдив скроется под водой, то все курорты будут выглядеть так — водная гладь и номера на неглубоком рифе:Баа атолл и один из региональных аэропортов недавно введенных в строй — Dharavandhoo Airport. Межостровная авиация существует не только в виде гидропланов для туристов, между атоллами летают регулярные рейсы довольно вместительных самолетов (до 50 чел) и более выгодных по цене — 50-150 дол в один конец:А вот это интересный кадр – красивая лагуна Ханифару со знаменитым тупиковым каналом, образованным отходящим участком рифа, куда сплываются манты и китовые акулы для поедания планктона, чья концентрация в этом канале существенно увеличивается в сезон юго-восточного муссона.Ближайший к Ханифару курорт — Kihaad Island Resort. Красивый широкий риф окаймляет остров — показатель, что он расположен в благоприятном для роста кораллов районе атолла. Там, где океанская вода лучше питает атолл (типично с внешней стороны), там толще и протяженнее рифы: Один из островов, где компактно проживают местные жители. Похоже только заселяется, слишком много зелени. На заднем плане похожий по размеру фаро риф, но без суши. Такой контраст:Две противоположности Инь и Янь — море и риф, чем больше участок рифа подвержен разрушению волнами, тем быстрее растут и восстанавливаются на нем кораллы:Один из необитаемых островов на внешней границе атолла. Какой же он красивый. Всего Мальдивы состоят из более чем 1 100 островов: Мягкое приводнение происходит неподалеку от острова, в зависимости от направления волн и ветра, капитан выбирает акваторию для посадки и далее подъезжает к пассажирскому терминалу — плавучей платформе, откуда туристов с багажом забирает катер курорта: Наш улыбчивый европейский капитан. Второй пилот был уроженцем Мальдив, перенимает опыт. По закону бизнесы должны привлекать определенный процент местного населения, от 50-70% вроде как: Добро пожаловать на Баа атолл, вся территория которого вошла в состав заповедника и с июня 2011 обладает статусом биосферного под эгидой ЮНЕСКО. Очень серьезный международно-признаваемый статус, предполагающий высокие стандарты охраны акватории в целях сохранения окружающий среды для будущих поколений: Добро пожаловать в Four Seasons Landaa Giravaru Resort — один из отелей премиум категории на Мальдивских островах, надо сказать один из лучших отелей. Но это уже другая история.